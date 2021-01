Calzedonia lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi ed opinioni

Tutte le assunzioni in Calzedonia e nei brand del gruppo. Informazioni sui profili ricercati, requisiti e come candidarsi.

Ti piacerebbe lavorare in Calzedonia? Conoscerai questa società italiana soprattutto per i punti vendita di calze, costumi da bagno, intimo e accessori mare, ma è proprietaria di altri 6 brand, altrettanto di successo, che insieme formano il Gruppo Calzedonia: Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Atelier Emè e Signorvino. A farne parte quindi, non solo marchi del settore moda ma anche della ristorazione, che offrono sempre numerose opportunità di lavoro sia all’interno dei punti vendita che negli uffici della sede centrale di Verona. Di seguito, trovi qualche informazione in più sul Gruppo, oltre a tutte le ricerche in corso e consigli utili per la candidatura.

Profilo aziendale Calzedonia

Calzedonia è una società italiana fondata nel 1986 da Sandro Veronesi, attuale Presidente di quello che ormai è diventato il Gruppo Calzedonia, e ha sede nel veronese, a Dossobuono di Villafranca. Ne fanno parte, oltre a Calzedonia che vende calze e costumi da bagno, anche altre firme molto note e diffuse: Inimissimi e Intimissimi Uomo, il più giovanile Tezenis, l’elegante Falconeri, e l’Atelier Emè che realizza e vende abita da sposa e cerimonia. Con questi brand, seguiti direttamente dall’azienda per l’intero ciclo di ideazione, produzione e commercializzazione, il Gruppo Calzedonia vanta 4600 punti vendita monomarca diretti o in franchising, e una presenza in oltre 50 Paesi nel mondo.

Ai brand di moda, si è aggiunto nel 2012 anche un marchio che esula da tale mondo ma che si focalizza su un’altra eccellenza italiana, il vino! Con 15 punti vendita in tutta Italia, Signorvino offre un servizio di vendita di oltre 1500 etichette italiane e di ristorazione di qualità.

Il Gruppo ha una crescita costante e si pone nuovi obiettivi che guardano oltre oceano, verso gli Stati Uniti, e l’Est, oltre al consolidamento della presenza nel cuore dell’Europa. Un investimento costante viene fatto anche nel settore dell’e-commerce, che segue un modello di business omnichannel, ovvero di integrazione dei canali di vendita razionali (punti vendita) con quelli digitali (e-commerce).

Ambiente di lavoro

L’ambiente di lavoro per Calzedonia è molto importante. A sostenerlo è lo stesso fondatore e attuale Presidente del Gruppo che, proprio in una lettera pubblicata sulla pagina aziendale, parla dell’importanza della qualità della vita nell’ambiente in cui si lavora. Il tempo passato al lavoro deve essere di qualità, è necessario favorire lo sviluppo di rapporti positivi e costruttivi con i colleghi e l’ambiente di lavoro stesso deve essere bello. Importante, inoltre, garantire che la struttura aziendale sia ben organizzata e guidata da risorse professionali e serie, con obiettivi mirati e sani valori. Insomma, una visione ben precisa di quello che vuol dire lavorare in Calzedonia.

Questo modello si fonda quindi sull’importanza delle risorse umane che lavorano in azienda, per le quali sono pensati specifici percorsi di:

formazione continua e specifica

continua e specifica sviluppo e promozione dei talenti

crescita professionale, in Italia e all’estero

Funzioni aziendale e aree di inserimento

Calzedonia, lo abbiamo detto, cura tutto il ciclo di sviluppo dei propri prodotti e, ogni processo, è seguito direttamente da una delle tre specifiche aree aziendali in cui è suddiviso il Gruppo. Ognuna di queste aree possiede poi al suo interno delle sotto funzioni e ha compiti ben precisi. Vediamole una ad una, con una breve descrizione:

Corporate

Questa area comprende:

Corporate Services : ovvero tutti i servizi necessari per offrire supporto all’azienda nel raggiungimento dei suoi obiettivi di business, e quindi le risorse umane, amministrazione e finanza, IT, sicurezza, ecc.

: ovvero tutti i servizi necessari per offrire supporto all’azienda nel raggiungimento dei suoi obiettivi di business, e quindi le risorse umane, amministrazione e finanza, IT, sicurezza, ecc. Digital & Communication : funzioni e servizi legati alla comunicazione digitale e alla pubblicità, che stabiliscono un contatto diretto con il consumatore online e offline.

: funzioni e servizi legati alla comunicazione digitale e alla pubblicità, che stabiliscono un contatto diretto con il consumatore online e offline. Expansion : siamo nell’ambito dello sviluppo commerciale della rete di distribuzione. Obiettivo principale di questa area è l’identificazione delle sedi prestigiose nel mondo e offrire supporto alla rete di franchising.

: siamo nell’ambito dello sviluppo commerciale della rete di distribuzione. Obiettivo principale di questa area è l’identificazione delle sedi prestigiose nel mondo e offrire supporto alla rete di franchising. Sales Department: ovvero l’ufficio commerciale dell’azienda, che attraverso un’attenta analisi delle prestazioni del marchio, fornisce un servizio fondamentale ai negozi e alla forza vendita, sia in Italia che all’estero.

Product & Manufacturing

Questa area comprende:

Creative Product Development : qui tutto ruoto intorno allo stile, è l’anima creativa del Gruppo. Questa funzione ha come focus la combinazione di visione commerciale, tendenze e creatività che troverà poi la sua espressione in collezioni che hanno la capacità di riflettere lo stile e soddisfare le esigenze di ogni consumatore.

: qui tutto ruoto intorno allo stile, è l’anima creativa del Gruppo. Questa funzione ha come focus la combinazione di visione commerciale, tendenze e creatività che troverà poi la sua espressione in collezioni che hanno la capacità di riflettere lo stile e soddisfare le esigenze di ogni consumatore. Technical Product Development : l’insieme di quello che rappresenta il know-how tecnico dell’azienda, che con abilità e lo sviluppo di soluzioni industrializzate permette alle idee e alla creatività di diventare prodotti.

: l’insieme di quello che rappresenta il know-how tecnico dell’azienda, che con abilità e lo sviluppo di soluzioni industrializzate permette alle idee e alla creatività di diventare prodotti. Supply Chain & Production : funzione che garantisce il controllo dell’intero processo di produzione dei prodotti negli gli stabilimenti produttivi situati sia in Italia che all’estero, garantendo agilità ed efficacia nel rispondere alle richieste.

: funzione che garantisce il controllo dell’intero processo di produzione dei prodotti negli gli stabilimenti produttivi situati sia in Italia che all’estero, garantendo agilità ed efficacia nel rispondere alle richieste. Logistics: l’insieme dei vari centri logistici del gruppo che, grazie ad elevati standard di efficienza e precisione, garantiscono una distribuzione puntuale e consegne rapide in tutto il mondo.

Retail

Questa area comprende:

Stores : ovvero la rete di quasi 5.000 negozi che rappresenta il cuore pulsante del gruppo, dove i responsabili dei negozi e gli addetti alle vendite lavorano quotidianamente per offrire un’esperienza di acquisto unica e personale.

: ovvero la rete di quasi 5.000 negozi che rappresenta il cuore pulsante del gruppo, dove i responsabili dei negozi e gli addetti alle vendite lavorano quotidianamente per offrire un’esperienza di acquisto unica e personale. Sales Force : la forza vendita, insieme ai gestori distrettuali e ai visual merchandiser, supporta e sostiene i negozi diffondendo le linee guida dell’azienda. L’Area Retail apre le porte a percorsi che conducono alla crescita nazionale e internazionale.

: la forza vendita, insieme ai gestori distrettuali e ai visual merchandiser, supporta e sostiene i negozi diffondendo le linee guida dell’azienda. L’Area Retail apre le porte a percorsi che conducono alla crescita nazionale e internazionale. Area Signorvino: come abbiamo detto, Calzedonia non tratta solo di moda, ma anche di vino e cibo. Con i suoi negozi Signorvino, il Gruppo promuove una delle eccellenze italiane nel mondo: il vino!

Posizioni aperte Retail

Ma veniamo ora alle offerte di lavoro in Calzedonia, che per comodità suddividiamo nelle tre aree aziendali sopra descritte. Partiamo però da quella più attraente, ovvero con le ricerche in corso negli store dei vari brand di moda. Queste le figure più ricercate in tutti i punti vendita in Italia (e all’estero) per tutti i marchi del Gruppo Calzedonia:

Sales Assistant / Commessa/o : in linea generale, questa figura si occupa della vendita e del supporto ai clienti nei loro acquisti; accoglienza, soddisfazione e fidelizzazione del cliente; riassortimento e organizzazione dell’area vendita e del magazzino; eseguire funzioni amministrative (chiusura cassa, ricezione capi, monitoraggio, trasferimenti, etc.). E’ richiesta passione per il mondo della moda, una buona conoscenza della lingua inglese (in base alla tipologia di negozio e brand, anche di una seconda lingua straniera) e orientamento al cliente.

: in linea generale, questa figura si occupa della vendita e del supporto ai clienti nei loro acquisti; accoglienza, soddisfazione e fidelizzazione del cliente; riassortimento e organizzazione dell’area vendita e del magazzino; eseguire funzioni amministrative (chiusura cassa, ricezione capi, monitoraggio, trasferimenti, etc.). E’ richiesta passione per il mondo della moda, una buona conoscenza della lingua inglese (in base alla tipologia di negozio e brand, anche di una seconda lingua straniera) e orientamento al cliente. Store Manager : con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi di vendita del negozio, questa figura si occupa delle attività di vendita, assistenza e fidelizzazione del cliente; supervisione, motivazione e formazione dello staff; analisi e monitoraggio degli incassi; visual merchandising gestione e organizzazione del magazzino. E’ richiesta esperienza nel ruolo o come sales assistant.

: con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi di vendita del negozio, questa figura si occupa delle attività di vendita, assistenza e fidelizzazione del cliente; supervisione, motivazione e formazione dello staff; analisi e monitoraggio degli incassi; visual merchandising gestione e organizzazione del magazzino. E’ richiesta esperienza nel ruolo o come sales assistant. Sarta Interna : figura ricercata per il brand Atelier Emé per il confezionamento di abiti da sposa/cerimonia. Richiesta esperienza in ambito confezione e sartoria e forte orientamento alla soddisfazione della clientela.

: figura ricercata per il brand Atelier Emé per il confezionamento di abiti da sposa/cerimonia. Richiesta esperienza in ambito confezione e sartoria e forte orientamento alla soddisfazione della clientela. District Manager : figura che funge da punto di riferimento per i negozi della zona assegnata, ha l’ obiettivo di massimizzarne i risultati di vendita e la redditività partendo dall’analisi delle vendite e gestendo l’allestimento del punto vendita secondo le linee guida di visual merchandising; gli stock e gli ordini della merce; le risorse umane all’interno del punto vendita. Per l’inserimento di questa figura è previsto un percorso formativo della durata di 3 mesi (Retail Career Program).

: figura che funge da punto di riferimento per i negozi della zona assegnata, ha l’ obiettivo di massimizzarne i risultati di vendita e la redditività partendo dall’analisi delle vendite e gestendo l’allestimento del punto vendita secondo le linee guida di visual merchandising; gli stock e gli ordini della merce; le risorse umane all’interno del punto vendita. Per l’inserimento di questa figura è previsto un percorso formativo della durata di 3 mesi (Retail Career Program). Visual Merchandiser: obiettivo di questa figura è quello di massimizzare i risultati di vendita degli stores del brand di riferimento creando gli allestimenti dei negozi. Anche in questo caso è previsto un percorso formativo della durata di 3 mesi (Retail Career Program).

Passiamo invece alle posizioni aperte in Signorvino per nuove aperture , che concentra le sue ricerche su queste figure:

Store Manager

Wine specialist

Addetto sala

Barista

Cuoco/aiuto cuoco

Se sei interessato a lavorare in Signorvino, questi sono i requisiti generalmente richiesti:

esperienze nella mansione per cui ci si candida maturata in enoteche o eno-gastronomie, bar o ristorazione in generale

conoscenza del settore vinicolo

conoscenza dei prodotti regionali tipici italiani.

diploma di sommelier, degustatore AIS, ONAV, WSET

Posizioni aperte Corporate

Queste alcune delle ricerche in corso principalmente nella sede centrale di Verona:

HELP DESK SERVICE SPECIALIST – Verona

SAP BUSINESS ANALYST MODULI FI/CO,MM/SD – Verona

Legal Advisor Area Expansion&Franchising – Verona

Communication Academy – Brand Communication Specialist – Verona

ECOMMERCE IT PROJECT MANAGER – Verona

Communication Graphic Designer – Falconeri

IT SPECIALIST – ATELIER EME

UX/UI Designer – Verona

IDRAULICO UFFICIO TECNICO GESTIONE IMMOBILI CIVILI – Verona

JUNIOR SALES/ALLOCATION ANALYST – Verona

SAP FI/CO APPLICATION ANALYST – Verona

Posizioni aperte Product & Manufacturing

Alcune delle ricerche in corso in questa area aziendale:

Junior Fashion Designer Falconeri

TECNICO/A SPECIALIZZATO IN MAGLIERIA CALATA

NEOLAUREATO/A PER SPEDIZIONI AREA LOGISTICA

NEOLAUREATO/A IN INGEGNERIA GESTIONALE PER UFFICIO STRATEGIE AREA LOGISTICA

OPERAIO MAGAZZINIERE

OPERAI ADDETTI AL PICKING E AL CARRELLO

ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ CAPO FINITO

Opinioni sul lavoro in Calzedonia

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Calzedonia:

“Lavoro stimolante e ambiente sereno”. Così Sonia L., dipendente da 3 anni nel ruolo di Addetta vendita in uno store Calzedonia, descrive la sua esperienza. E aggiunge: “Il mio ingresso in Calzedonia è iniziato con uno stage appena dopo il diploma, seguito da una assunzione prima a tempo determinato e, ora, permanente. Mi sono trovata bene sin dall’inizio, non avevo esperienza nel ruolo / settore ma ho imparato in fretta molte cose: da come gestire il cliente, la merce, anche le vetrine in supporto al visual merchandiser e soprattutto l’apertura / chiusura della cassa. Le mie colleghe mi hanno aiutato, con loro c’è un buon rapporto e si lavora serenamente. Lo stress non manca, ma fa parte del lavoro, soprattutto quando il negozio è affollato o ci sono i periodi di saldi! Ci sono però anche molti momenti divertenti in questo lavoro, come l’allestimento delle vetrine con le nuove collezioni!”.

“Azienda seria e in crescita”. Queste le parole di Giada R., dipendente nel settore Comunicazione da 5 anni. Ci dice: “E’ una azienda seria, in continua crescita, e quindi sana. Negli anni, ho visto puntare molto al settore comunicazione, dove sono inserita, con serietà e utilizzo di risorse professionali e strumenti innovativi. Il mio team è affiatato e si lavora sempre per obiettivi. E’ una ottima azienda se siete interessati alla moda e alla comunicazione, si può crescere professionalmente e imparare molto!”.

“Formazione continua e ambiente stimolante”. Lara T., ha lavorato per 2 anni come Commessa, e ci parla positivamente della sua esperienza: “Fin dal mio ingresso in azienda ho seguito corsi di formazione, non solo su come gestire il cliente ma soprattutto sui prodotti Calzedonia, le collezioni e gli allestimenti. Ho davvero imparato molto e l’azienda ci tiene che siano seguite le linee guida dettate. Con i colleghi mi sono trovata bene, anche con la mia store manager”.

Come candidarsi in Calzedonia

Tutte le offerte di lavoro Calzedonia le puoi trovare direttamente alla pagina web del Gruppo. La sezione delle candidature è unica per tutti i brand, quindi hai la possibilità di valutare ogni ricerca senza dover passare da un sito all’altro. Come funziona la pagina delle candidature? Semplice, basta seguire questi passaggi: registrati compilando il form online con i tuoi dati, carica il tuo Curriculum Vitae e la foto (obbligatoria), un video promozionale e una lettera motivazionale. Queste ultime due richieste sono opzionali, ma ti consigliamo di valutarne l’invio, sarà sicuramente un punto in più per la tua candidatura! Dopo aver caricato il tuo CV, riceverai una e-mail di conferma per la tua candidatura, il tuo CV sarà valutato e se ritenuto adatto a una delle posizioni aperte, sarai contattato telefonicamente per un colloquio. Se non ci sono posizioni adatte al tuo profilo, il tuo CV sarà comunque tenuto in archivio per future opportunità.