OVS lavora con noi: offerte di lavoro, opinioni e come candidarsi

Nuove assunzioni in OVS per allievi store manager e altre figure professionali. Vediamo tutte le posizioni aperte, i requisiti, il processo di selezione e come candidarsi.

OVS è l’acronimo di Organizzazione Vendite Speciali, lo sapevi? Nata negli anni ’70, quando anche in Italia si stava sviluppando il modello di grande magazzino specializzato nella vendita di prodotti, oggi rappresenta un brand leader nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino con una quota di mercato dell’8%. Lavorare in OVS significa quindi entrare in una delle aziende italiane storiche del settore, che ha visto tutte le fasi di trasformazione del business e lo ha saputo gestire al meglio rimanendo al top. Lo sviluppo dell’azienda continua e OVS sta ricercando personale da inserire in diversi punti vendita in Italia. Vediamo tutte le offerte di lavoro, i requisiti, il processo di selezione e come candidarsi.

Profilo aziendale OVS

OVS è un’azienda italiana nata nel 1972 appartenente al Gruppo Coin specializzata nella produzione e vendita di accessori e abbigliamento con i marchi OVS e Upim. Attualmente è presente su tutto il territorio nazionale e conta oltre 580 negozi sia in franchising che a gestione diretta. Oviesse opera anche a livello internazionale e i suoi punti vendita sono presenti in 19 paesi del mondo tra America Latina, Europa e Asia. Il Gruppo Coin è in continua espansione e, grazie alla costante apertura di nuovi punti vendita OVS, è spesso alla ricerca di personale sia per i nuovi negozi, che in quelli già attivi.

Le opportunità per i giovani

OVS propone 4 diverse tipologie di sviluppo e crescita professionale rivolti a giovani neolaureati. Ecco le aree di riferimento e il percorso previsto:

Corporate and Business: programma della durata di 24 mesi rivolto a neolaureati che hanno conseguito un titolo magistrale con il massimo dei voti e nei tempi previsti dal piano di studio. Il percorso prevede una onboarding experience della durata di 6 mesi nelle più importanti funzioni aziendali: Commerciale e Prodotto, Merchandise Management e Supply Chain, Marketing & Digital in Italia ed all’estero. Business Innovation and Digital: programma della durata di 24 mesi rivolto a neolaureati in discipline tecniche (ingegneria gestionale, statistica, matematica od economia e commercio) che abbiano conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti nei tempi previsti dal piano di studio. Il percorso viene avviato con una onboarding experience della durata di 4 mesi differenziata a seconda del percorso univerisitario di provenienza. Al termine del periodo iniziale i partecipanti saranno assegnati all’Area Business Innovation e dedicati a tre diverse strutture: Operation Supply Chain, Merchandise Management Controlling e Marketing & Digital. Product and Style: programma della durata di 24 mesi rivolto a candidati provenienti da scuole di design con esperienze internazionali significative o provenienti da facoltà di economia e commercio con specializzazione successiva in stile e design e che abbiano conseguito il relativo diploma con il massimo dei voti nei tempi previsti dal piano di studio. Il percorso prevede una onboarding experience comune della durata di 4 mesi nelle principali funzioni di business. OVS Store Management School: programma della durata di 18 mesi rivolto a neolaureati provenienti da diversi indirizzi di studio. Il percorso inizia subito con l’assunzione in un negozio e prosegue abbinando attività di formazione pratica con e-lerninng con la partecipazione a workshop. Dopo nove mesi inizia il periodo di tutoring ovvero da soli, ma con l’aiuto di un tutor a distanza, si inizia a gestire un negozio.

Posizioni aperte e requisiti

In OVS sono presenti numerose offerte di lavoro, ecco nel dettaglio le figure ricercate.

LOGISTIC ENGINEER & PROJECT MANAGER – Piacenza

Si occuperà principalmente delle attività di supporto alla Direzione per tutte le attività collegate ai Progetti di Supply Chain / Logistica. I requisiti richiesti sono:

Conoscenza approfondita di processi logistici evoluti, doti di project managment, capacità analitiche e negoziali.

Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.

Precisione, organizzazione, buone abilità comunicative e relazionali, un’elevata capacità di lavorare in team, per obiettivi e problem solving ne completano il profilo.

Laurea in Ingegneria Gestionale o Meccanica, Statistica.

Almeno 5 anni di esperienza in posizione analoga in realtà logistiche o produttive complesse (aziende di produzione o lavorazione prodotti di largo consumo, logistica, GDO).

UPIM – ALLIEVO STORE MANAGER

Per il potenziamento della nostra rete, composta da oltre 120 negozi su tutto il territorio nazionale, UPIM ricerca: Allievei Direttori di Negozio i quali verranno inseriti in un percorso formativo finalizzato ad assumere la responsabilità di un negozio UPIM. Fondamentale requisito di partenza è la propensione per il contesto Retail e la volontà di mettersi in gioco in un percorso di crescita che porterà il candidato a ricoprire un ruolo di responsabilità. Il percorso di formazione e la successiva carriera come Store Manager prevedono trasferimenti in tutta Italia.

OVS ALLIEVO STORE MANAGER

Per il potenziamento della rete di vendita, composta da oltre 500 negozi su tutto il territorio nazionale, si ricercano queste risorse che verranno inseriti in un percorso formativo finalizzato ad assumere la responsabilità di un negozio OVS. La formazione avverrà tramite l’OVS Store Management School, strutturata in una parte di training on the job e una parte di aula. Si ricercano laureati o diplomati, che abbiano un’ottima padronanza della lingua inglese e siano disposti a spostarsi su tutto il territorio nazionale.

ASSISTANT PRODUCT MANAGER – Venezia, Mestre

Le risorse saranno inserite all’interno dell’area di riferimento e supporteranno la gestione del processo di acquisto e creazione delle collezioni. Si richiedono: ottima conoscenza della lingua inglese, spiccate doti relazionali, precisione e orientamento al risultato.

OPERATIONS PLANNER & PROJECT MANAGER – Piacenza

La risorsa che si occuperà principalmente delle attività di supporto alla pianificazione e simulazione operations di Deposito, dovrà avere i seguenti requisiti:

Conoscenza e interesse nel mondo degli algoritmi e degli ottimizzatori, e/o nei sistemi avanzati a supporto della pianificazione della produzione

Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.

Precisione, organizzazione, buone abilità comunicative e relazionali, un’elevata capacità di lavorare in team, per obiettivi e problem solving ne completano il profilo.

Laurea in Ingegneria Gestionale o Meccanica, Statistica.

Aver maturato 3-5 anni di esperienza in posizione analoga in realtà logistiche o produttive complesse (aziende di produzione o lavorazione prodotti di largo consumo, logistica, GDO).

QUALITY CONTROLLER – Piacenza

La risorsa inserita, riportando direttamente al Quality Assurance Manager, si occuperà di Controllo Qualità delle merci, presso il centro di distribuzione di OVS spa e nei centri di ricondizionamento collegati.

Requisiti:

Pregressa esperienza nell’ambito del Controllo Qualità di capi finiti, maturata nei settori abbigliamento/accessori moda/stirerie, a valle dei processi produttivi di confezione

Conoscenza delle macchine da cucire/stiro e delle fasi produttive al fine di intraprendere operazioni di ripristino per la gestione delle anomalie riscontrate

Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta e dei principali applicativi Office

Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale ed estero

La conoscenza di prodotti informatici di Product Line Management è da considerarsi un plus.

Come avviene il processo di selezione

Dopo aver inviato la tua candidatura, completa di tutte le informazioni richieste e della foto ad una delle numerose offerte di lavoro OVS presenti all’interno del sito web nella sezione “Lavora con noi”, parteciperai ad un processo di selezione attraverso colloqui a distanza sia con strumenti di webconference che di persona. In taluni casi ti sarà chiesto di compilare questionari o test e, a seconda dei ruoli, è possibile che alcuni colloqui di lavoro OVS siano tenuti in lingua inglese. In ogni caso, tutte le tappe del processo di selezione saranno sempre illustrate passo dopo passo. OVS, anche nel caso in cui il processo di selezioni non si trasformi in assunzione, provvederà a fornire un feedback al candidato.

Assunzione OVS: cosa avviene dopo

Nel caso in cui il processo di selezione si concluda con l’assunzione, Oviesse ti farà iniziare un percorso di supporto alla crescita professionale attraverso corsi di formazione obbligatori e percorsi di induction per sviluppare le tue competenze e le capacità tecniche in riferimento ai diversi ruoli da ricoprire.

Opinioni sul lavoro in OVS

“Ambiente sereno, buona azienda”. Queste le parole di Cinzia F., attuale Addetta vendite in uno store milanese, che dice: “L’azienda è gestita da persone competenti, si lavora bene e in un ambiente sereno (non è scontato in questo settore). Sono in OVS da diversi anni, ho cambiato vari store in città ma ho sempre avuto una buona esperienza. Se cercate nel settore, la consiglio come azienda”.

“Buona paga e bell’ambiente”. Queste invece le parole di Francesca G., attuale Cassiera / Addetta alle vendite presso un OVS Kids della capitale: “Lavoro in OVS da diversi anni ormai, dopo aver avuto molte esperienze in altri brand. Mi trovo bene, la paga è buona e il rapporto con i colleghi è ottimo. L’ambiente lavorativo è sereno, con i turni riesco a gestire bene la mia vita privata”.

“Bella esperienza, formativa”. Gabriella F., ex Addetta vendite, parla così della sue esperienza in OVS: “Ho lavorato per 6 mesi in un negozio OVS per sostituzione maternità. Mi sono trovata bene e ho imparato a gestire vari aspetti della vendita e ad utilizzare gli strumenti del settore (cassa, palmari, ecc). Ho la possibilità di essere richiamata per lavorare in altri store e, nel caso, accetterei molto volentieri”.

Come candidarsi in OVS

Per candidarti alle offerte di lavoro OVS è sufficiente andare sul sito nella sezione Lavora con Noi e ricercare, attraverso la compilazione degli appositi campi suddivisi per mansione, settore e luogo di lavoro, la posizione lavorativa in linea con il tuo profilo. A questo punto clicca su “Invia candidatura” e segui tutte le indicazioni fornite.