“I 9 pilastri della leadership aziendale di successo”: workshop su come accrescere le potenzialità aziendali

“I 9 pilastri della leadership aziendale di successo” arriva un importante workshop per scoprire come migliorare le performance aziendali in maniera pratica e veloce

HRD Business & Corporate Training organizza un workshop imperdibile per conoscere le tecniche e le strategie vincenti che ti permetteranno di accrescere le potenzialità aziendali sul mercato del lavoro. L’appuntamento è per domani 14 luglio dalle ore 9.00 alle 12.00 in diretta streaming. Ecco di cosa si tratta e come prendere parte all’evento.

Workshop “I 9 pilastri della leadership aziendale di successo”

E’ in arrivo un importante ed imperdibile appuntamento nel mondo professionale ed aziendale. Stiamo parlando del workshop organizzato da HRD Business & Corporate Training “I 9 pilastri della leadership aziendale di successo“, che si terrà domani 14 luglio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in diretta streaming. L’evento si rivolge ai tanti imprenditori, manager e professionisti che vogliono migliorare il loro operato e portare le proprie realtà aziendali ad avere sempre più successo in maniera rapida ed efficace. Cosa è cambiato nel mercato del lavoro? Perché le strategie di business che hai usato fino ad oggi, non funzionano più? Quali sono le prospettive di crescita e di sviluppo per il tuo business nei prossimi mesi ed anni? Domande a cui saranno date esaurienti risposte nel corso del workshop, permettendoti di prendere in mano le redini del tuo successo professionale, incamminandoti verso la strada del successo competitivo. Sono esattamente 9 i pilastri individuati che ti permetteranno di incrementare le performance in maniera ottimale. Questi saranno analizzati nel corso dell’evento grazie alla partecipazione di esperti che hanno maturato anni di esperienza nel settore, pronti a guidarti e svelarti i segreti di una leadership aziendale di successo.

Workshop e bonus

Da circa 6 mesi, l’intero team di lavoro della Roberto Re Business & Corporate Training si è riunito con lo scopo di andare ad estrapolare strategie, metodi e best practices delle più virtuose aziende che nel corso dei mesi hanno continuato ad accrescere i loro affari, affermandosi sempre di più nel mercato professionale, anche nei mesi particolarmente difficili di crisi causata dalla pandemia. Il risultato di tutto questo sono 9 importanti pilastri su cui i manager, professionisti ed imprenditori dovrebbero focalizzarsi per incrementare il proprio business. Oltre alle ore di diretta streaming, il workshop prevede anche 2 special bonus per i partecipanti all’evento:

Bonus 1 : una sessione di Business Assessment di 50 minuti . Avrai la possibilità di fissare un appuntamento con uno dei Business Coach della HRD Business Corporate Training, pronto ad aiutarti per adattare alla tua realtà aziendale tutto ciò che avrai appreso durante il workshop;

: una . Avrai la possibilità di fissare un appuntamento con uno dei Business Coach della HRD Business Corporate Training, pronto ad aiutarti per adattare alla tua realtà aziendale tutto ciò che avrai appreso durante il workshop; Bonus 2: il libro “Portali dalla tua Parte! Come ricevere più “SI” nel lavoro e nella vita”. Si tratta di uno strumento tratto dalla collana Coach di Te Stesso per chi desidera imparare a comunicare meglio ed in maniera ottimale sul lavoro. Potrai ricevere il libro in formato PDF direttamente nella tua casella di posta elettronica.

Super bonus di notevole spessore che ti saranno utili nel tuo percorso professionale.

Cosa scoprirai durante il webinar?

Ecco cosa scoprirai durante il webinar:

le tecniche per gestire le emozion i e migliorare notevolmente la produttività ed il benessere aziendale;

i e migliorare notevolmente la produttività ed il benessere aziendale; le strategie ed i marketing per comunicare nel migliore dei modi i valori su cui si basa la tua azienda;

nel migliore dei modi i valori su cui si basa la tua azienda; tutti i segreti per una vera e propria comunicazione d’impatto , che ti consentirà di attirare l’attenzione dei clienti, raggiungendo ottimi livelli di professionalità e credibilità;

, che ti consentirà di attirare l’attenzione dei clienti, raggiungendo ottimi livelli di professionalità e credibilità; rassegna sugli strumenti necessari al posizionamento strategico della tua impresa;

della tua impresa; modalità per gestire al meglio i momenti di stress e di crisi in maniera produttiva.

Scoprirai questo e tanto altro prendendo parte al Workshop “I 9 pilastri della leadership aziendale di successo”.

Come partecipare all’evento

Al workshop oltre a Robert Camero, Senior Company Coach e responsabile dell’area HRD Business & Corporate Training e del progetto “Master in Leadership for Business People” in Lombardia, prenderanno parte relatori con anni di esperienza nel settore di business aziendale. Ci riferiamo a:

Matteo Maserati : 90” Impact Communication & Change Management Expert

: 90” Impact Communication & Change Management Expert Gianluca Lo Stimolo : Business Celebrity Builder e CEO di StandOut Agency;

: Business Celebrity Builder e CEO di StandOut Agency; Daniela Bonetti: Direttrice nazionale Roberto Re Leadership School.

Per partecipare all’evento dovrai registrarti in maniera del tutto autonoma, veloce e pratica. Bastano pochi click per completare l’operazione ed avere accesso al workshop in questione. Per qualsiasi informazione o approfondimento visitate il sito oppure telefonare al numero 331/8872295