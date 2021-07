Offerte lavoro Modena: le ricerche di Unindustria Servizi e come candidarsi

Se stai cercando un lavoro a Modena, Unindustria Servizi Srl ha in corso numerose ricerche riguardanti diversi profili professionali tra cui personale operaio, impiegati ed operatori tecnici. Andiamo dunque a scoprire le offerte di lavoro in corso di Unindustria Servizi e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo di Unindustria Servizi Srl

Unindustria Servizi è un’azienda fondata da alcuni imprenditori che ha come obiettivo quello di sostenere le industrie attraverso un’attenta scelta dei partners. Unindustria offre servizi concorrenziali mantenendo un elevato standard qualitativo e la cui filosofia è orientata all’innovazione, qualità e accessibilità.

Posizioni aperte a Modena

Di seguito indichiamo alcune delle ricerche in corso di Unindustria Servizi, le mansioni e i principali requisiti richiesti:

Manutentore meccanico – Impianti civili e industriali

Si ricerca questa risorsa che abbia esperienza pluriennale nella mansione occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici, pneumatici, idraulici presso aziende clienti.

Attività e responsabilità:

Buona conoscenza di impianti di condizionamento, caldaie, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di trattamento acqua e impianti di processo.

Ricerca guasti su gruppi frigo e condizionatori;

Buona conoscenza degli impianti UTA (funzionamento e guasti);

Installazione di nuovi impianti o modifiche impianti esistenti;

Minima conoscenza elettrica.

Requisiti:

Titolo di studio in ambito tecnico o cultura equivalente;

Conoscenze informatiche di base;

Patentino per la conduzione degli impianti termici e/o Patentino F-gas.

Buone doti di manualità, organizzazione, predisposizione al lavoro in team.

Impiegata/o amministrativa contabile

Il candidato ideale ha maturato una pregressa esperienza nel ruolo all’interno dell’ufficio amministrativo.

Attività e responsabilità:

gestione e controllo note spese;

richiesta carte credito;

quadrature mensili;

attività di gestione e amministrazione del personale: schede di assunzione finalizzate all’assunzione del dipendente, rilevazione timbrature, calcolo work report mensili, adempimenti annuali, rapporto con le agenzie del lavoro.

Requisiti:

diploma di ragioneria o laurea in economia;

buona conoscenza della lingua inglese – B2;

conoscenza gestionali aziendali/ strumenti informatici in generale;

persona dinamica e volenteroso, propensa all’apprendimento.

Idraulico – Modena e Bologna

Si ricerca per azienda operante nel settore impiantistica civile ed industriale questa risorsa che abbia maturato esperienza pregressa nel ruolo, sviluppando competenze relative a impianti civili, industriali, terziario sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la manutenzione di impianti esistenti.

Requisiti:

titolo di studio a indirizzo tecnico

esperienza nell’utilizzo di: filiera, pinzatrice idraulica, saldatrice polipropilene e polietilene, saldature in rame.

Capo officina

Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanica – macchine automatiche questa figura che abbia maturato esperienza pregressa nel ruolo con competenze specifiche nel MONTAGGIO di macchine automatiche.

Attività e responsabilità:

gestione e coordinamento dell’attività di produzione: montaggio macchine;

gestione delle persone all’interno dell’officina;

gestione dei carichi di lavoro ;

interfaccia con altre funzioni aziendali: ufficio acquisti, ufficio produzione, magazzino/ logistica.

Requisiti:

diploma tecnico;

buone competenze nell’uso delle macchine e attrezzature officina;

ottima lettura del disegno meccanico;

graditissima la conoscenza della carpenteria;

buone doti organizzative e relazionali, senso pratico e buona manualità;

conoscenza nuovi strumenti organizzativi – Lean Manufacturing;

discreta conoscenza degli impianti elettrici bordo macchina.

Tecnico preventivi impianti meccanici

Per azienda operante nel settore impiantistica si ricerca questa figura professionale che abbia maturato esperienza pregressa all’interno dell’ufficio commerciale/ gare di società impiantistiche settore industriale in qualità di PREVENTIVISTA/ PROPOSAL ENGINEER o in ruoli analoghi di natura tecnico-commerciale. Si occuperà, con autonomia e responsabilità crescenti, di elaborare offerte tecnico-commerciali per l’impiantistica meccanica.

Attività e responsabilità:

analizzare la documentazione di gara al fine di predisporre le relative offerte economiche;

analizzare e comparare le offerte ricevute dai fornitori;

sopralluoghi presso i siti di installazione per valutare la fattibilità sul campo; elaborare valutazioni tecnico-economiche per interventi di miglioramento impiantistico;

produrre la documentazione relativa all’offerta finale, sia tecnica sia economica.

Si richiedono:

ottima conoscenza delle dinamiche operative tipiche dell’Ingegneria dell’Offerta;

ottima conoscenza di Excel;

flessibilità e capacità di lavorare in modo trasversale con funzioni aziendali diverse;

buona conoscenza della lingua inglese.

Capo cantiere impianti elettrici

Per azienda operante nel settore impiantistica si ricerca questa risorsa che abbia maturato esperienza pregressa nel ruolo gestendo cantieri di impiantistica civile e industriale. Principalmente seguirà le attività tecniche di installazione, avviamento e collaudo di impianti civili e industriali, nel rispetto dei costi e dei tempi preventivati.

Attività e responsabilità:

Responsabile del coordinamento del personale operativo in cantiere;

Verifica l’avanzamento del cantiere come da progetto e controlla la corretta esecuzione degli impianti industriali;

Supervisiona le attività svolte dai fornitori e dai appaltatori in cantiere;

Gestisce i rapporti con il cliente in cantiere;

Gestisce gli approvvigionamenti;

Verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

Requisiti:

Diploma ad indirizzo tecnico;

Attestato di Preposto della sicurezza sul lavoro;

Disponibilità ad effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale.

Come candidarsi in Unindustria Servizi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro a Modena direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Unindustria Servizi Srl. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro