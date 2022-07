Ingegneria gestionale: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Con il passare degli anni nelle università italiane alcuni corsi di laurea hanno avuto un notevole successo, sia in termini di iscritti sia in termini di immissione nel mondo del lavoro. Tra i corsi di laurea maggiormente frequentati (ed apprezzati dalle aziende) spicca ingegneria gestionale.

Si tratta di un corso di laurea trasversale, il cui scopo è quello di formare professionisti capaci di districarsi in qualsiasi realtà aziendale. Non a caso, i neo laureati in ingegneria gestionale, diversamente dai colleghi, riescono a trovare in maniera molto più veloce un’occupazione con un tasso di retribuzione anche maggiore.

Studiare ingegneria gestionale online

Grazie alle università telematiche è ormai possibile seguire i corsi universitari direttamente da casa, il che significa che è possibile conseguire la laurea online in ingegneria gestionale senza dover seguire di persona i corsi. Tutto quello che occorre fare è cercare un’università telematica che abbia tra i propri corsi di laurea anche quello di ingegneria gestionale e il gioco è fatto!

Prima di iscriversi però, è fondamentale capire se l’università online sia riconosciuta o meno dal MIUR, solo nel primo caso, infatti, il titolo di studio rilasciato alla fine del corso sarà equiparato alla laurea conseguita in qualsiasi altra università fisica.

Tasso di occupazione

Secondo un recente rapporto di Almalaurea (precisamente risalente al 2018) più del 90% dei laureati con titolo magistrale in ingegneria gestionale ha trovato occupazione. Di questi, più del 60% ha trovato lavoro solo dopo aver conseguito il titolo. La restante parte, si divide tra coloro che hanno cambiato impiego al termine degli studi e coloro che lavoravano già con il titolo triennale ed hanno continuato con lo stesso lavoro.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di lavoro a tempo pieno; solo il 3% risulta con un impiego part – time. Dopo 5 anni dal conseguimento della laurea, il tasso di occupazione è pari al 95,6% ed il 6,4% svolge incarichi dirigenziali. Si tratta di dati molto positivi, specie se si effettua un confronto con gli altri corsi di laurea, molti dei quali non si avvicinano nemmeno lontanamente a questi numeri.

Opportunità di impiego e stipendi

Uno dei motivi che spinge tantissimi giovani ad iscriversi al corso di laurea in ingegneria gestionale è l’ampia possibilità di trovare un lavoro. Questo perché, sono molteplici le opportunità per chi ha una laurea in ingegneria gestionale, in diversi settori, sia nel pubblico che nel privato. Secondo le indagini di Almalaurea, i principali settori di occupazione per gli ingegneri gestionali sono l’industria manifatturiera e la consulenza quasi a parimerito, ma anche nella logistica e nell’informatica. Tuttavia, la maggior parte di questi professionisti dichiara di aver trovato un impiego nelle regioni del nord(il 43%).

Per quanto riguarda gli stipendi, in generale gli ingegneri guadagnano di più degli altri laureati italiani. In media, gli stipendi netti mensili dei laureati in ingegneria gestionale si aggirano intorno ai 2.000 euro, con 1.600 euro circa per coloro che hanno conseguito la laurea nei primi cinque anni, secondo quanto riportato da Almalaurea in riferimento all’ultima indagine effettuata sui laureati in ingegneria.

