Offerte di lavoro Nestlé: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro con Nestlé. Le posizioni aperte in Italia, gli stage formativi per i giovani senza esperienza e come candidarsi alle posizioni aperte

Condividi questo bel contenuto





Nestlé il noto gruppo che opera nel settore alimentare è alla ricerca di personale da inserire nel team. Possibilità di assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, ma anche di stage e carriera professionale per chi non ha ancora maturato esperienza nel settore. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro.

Offerte di lavoro Nestlé

Quando parliamo della Nestlé ci riferiamo ad un’azienda leader nel settore alimentare, affermata anche a livello internazionale. Periodicamente il Gruppo offre interessanti opportunità di lavoro e di carriera, anche per chi non ha esperienza nel settore. Attualmente ci sono delle posizioni aperte sia a Milano (Assago) che nelle altre sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. Si tratta di assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato. Le opportunità professionali non mancano anche per giovani senza esperienza che saranno inseriti attraverso stage formativi. Tutte le offerte di lavoro sono facilmente consultabili sul sito del Gruppo.

Opportunità di lavoro in Lombardia

Ecco alcune offerte di lavoro nella sede Nestlé di Assago:

After Sales Process Analyst – Nespresso;

Area Manager Nord Est – Nestlé Purina – Business Unit Specialist;

Business Controller Co-Pilot;

Data & Performance Marketing;

Direct to Consumer Manager – Nescafé Dolce Gusto;

Junior Industrial Controller;

HR Generalist Intern, Coffee & Nestlé Professional Zone Europe;

IT Business Analyst Technical & Production;

Junior Project Engineer;

Procurement Specialist;

Senior Business Analyst – Team and Social Collaboration;

Offerte di lavoro nelle altre sedi

Di seguito alcune offerte di lavoro presso altre sedi Nestlé in Italia:

Boutique Manager – Cremona;

– Cremona; B2B Ho.Re.Ca Sales Account – Bolzano, Roma, Verona / Vicenza;

– Bolzano, Roma, Verona / Vicenza; Pack Production Specialist – Operations Talents Young Program – Portogruaro (Venezia);

– Portogruaro (Venezia); SHE Junior Specialist – Portogruaro (Venezia);

– Portogruaro (Venezia); Sales Assistant – Arese (Milano), Brescia, Carugate (Milano), Roma, Roncadelle (Brescia), Rozzano (Milano), Savignano, Locate Triulzi (Milano), Serravalle (Alessandria), Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza;

– Arese (Milano), Brescia, Carugate (Milano), Roma, Roncadelle (Brescia), Rozzano (Milano), Savignano, Locate Triulzi (Milano), Serravalle (Alessandria), Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza; Vice Boutique Manager – Roncadelle (Brescia).

Stage formativi

Il Gruppo Nestlé offre ai più giovani l’opportunità di svolgere interessanti stage formativi retribuiti della durata di 6 mesi. Alla fine del percorso, i candidati migliori potranno essere assunti in azienda. Le selezioni si rivolgono a giovani laureati in materie scientifiche, economiche ed umanistiche. Attualmente gli stage disponibili sono:

Stage Packaging Specialist – San Sisto (Perugia);

– San Sisto (Perugia); Stage Sales Assistant – Assago (Milano);

Occasione da non lasciarsi scappare soprattutto se avete voglia di entrare a far parte di un Gruppo sempre più affermato ed in continua evoluzione.

Ambiente di lavoro

L’ambiente di lavoro è dinamico ed a stampo internazionale. Il Gruppo offre opportunità professionali non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Il personale, grazie ad un sistema di Job rotation ha la possibilità di sperimentare differenti funzioni nei vari settori aziendali. Ed ancora, con il metodo job posting si favorisce la mobilità sia interna che geografica. C’è anche molta attenzione verso il continuo miglioramento del work life banalce di tutto il personale. Non a caso il benessere dei dipendenti è di vitale importanza per garantire ottime condizioni di lavoro e creare un ambiente sereno dove operare. il Gruppo prevede numerosi benefit per i genitori dipendenti, un esempio è il maternity kit, il part time per le neo mamme, il congedo di paternità, il lavoro agile e tanto altro.

Come candidarsi

Per prendere visione di tutte le offerte di lavoro ed inviare la propria candidatura è possibile visitare il sito del Gruppo, nella sezione riservata alle carriere. Una volta trovata la posizione di proprio interesse, sarà possibile inserire il Cv all’interno del data base aziendale utile anche per eventuali nuove assunzioni e per auto-candidature. A tal punto, gli addetti alla selezione del personale andranno ad analizzare i Cv pervenuti. Solo quelli in linea con le figure professionali ricercate saranno presi in considerazione per un primo colloquio conoscitivo. Non ci resta che augurarvi buona fortuna.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro