Lavorare in Ferrero: oltre 150 le posizioni aperte. Ecco quali e come candidarsi

Nuove assunzioni in Ferrero con possibilità di carriera. Ricercati operai ed altre figure professionali specializzate su tutto il territorio nazionale

Il periodo estivo offre interessanti opportunità di lavoro per tutti. In arrivo nuove assunzioni con il Gruppo Ferrero, sia in Italia che all’estero, con possibilità di iniziare una fiorente carriera professionale. Ecco le posizioni aperte, l’iter di selezione e come potersi candidare.

Opportunità di lavoro in Ferrero

Nuove ed rilevanti opportunità di lavoro con il Gruppo Ferrero, sia in Italia che all’estero. La nota azienda leader nel settore alimentare, periodicamente ricerca nuovo personale da inserire nei vari stabilimenti dislocati sul territorio nazionale ed internazionale. Spazio anche ai più giovani con stage e percorsi di formazione. Attualmente le selezioni in corso sono soprattutto per lavori stagionali, con contratti dai 3 ai 6 mesi, con la possibilità di rinnovo. Si cerca forza lavoro anche per lo stabilimento Ferrero in Basilicata a Balvano, dove vengono prodotti i Nutella Biscuits, lanciati lo scorso anno e già famosi in tutto il mondo. Lavoro in Piemonte, Lombardia e Campania per operai ed altre figure professionali con esperienza. Chi fosse interessato ad iniziare un nuovo percorso di lavoro con una delle realtà più famose ed affermate, può consultare le posizioni aperte ed inviare la propria candidatura.

Il Gruppo Ferrero

La Ferrero SpA è una multinazionale italiana che produce prodotti dolciari. Si tratta di una realtà affermata sul territorio nazionale e non solo, che periodicamente offre interessanti opportunità di lavoro. L’azienda venne fondata nel 1946 da Pietro Ferrero e da quel momento si è sviluppata sempre di più, puntando alla qualità dei prodotti offerti ed alla professionalità dei dipendenti. La sede legale, amministrativa e produttiva sorge ad Alba in provincia di Cuneo, mentre la sede commerciale si trova a Pino Torinese (Torino). Altre sedi e stabilimenti sono dislocati su tutto il territorio nazionale, contando 31 stabilimenti produttivi e più di 36 mila collaboratori a livello globale. L’azienda è presente ed affermata con il suo marchio in più di 170 Paesi nel mondo. Ed ancora, la Ferrero è proprietaria anche di altri importanti marchi come: Nutella, Kinder, Tic Tac, Ferrero Rocher, Mon Chéri, Pocket Coffee, Gran Soleil, Duplo, Estathé ed altri.

Lavorare in Ferrero

Lavorare in Ferrero significa entrare a far parte di una delle realtà più importanti, famose ed affermate a livello globale. Il Gruppo investe molto sulle risorse umane, sui dipendenti e sulla manodopera, preoccupandosi di formare il personale nel miglior modo possibile, premiando i meritevoli ed incentivando alla crescita, al lavoro di squadra al sostegno reciproco. Essere assunti dalla Ferrero significa anche avere accesso a svariati benefit, come ad esempio impianti sportivi per i dipendenti, sostegni per i genitori, assicurazione sanitaria, partecipazione a mostre, convegni ed eventi presso la Fondazione Ferrero. Ed ancora, iniziative rivolte ai figli dei dipendenti: stage, campi estivi, borse di studio universitarie. La Ferrero investe molto sulla formazione dei suoi lavoratori, attraverso svariati percorsi: “Benvenuto in Ferrero” per i nuovi laureati , “Ferrero Leaders” per manager e professionisti con esperienza alle spalle e tanti altri.

Lavoro Ferrero: posizioni aperte

Periodicamente si aprono importanti occasioni di lavoro con la Ferrero. Attualmente le selezioni riguardano soprattutto figure di operai, ma c’è spazio anche per altre figure professionali specializzate. Con l’incremento della produzione dei Nutella Biscuits prodotti in Basilicata, nel corso delle prossime settimane si avranno altre 150 nuove assunzioni. Tra le posizioni aperte nella sede di Alba ricordiamo:

Performance Factors Development Support;

Supply Chain Analyst

Investment Planning Specialist;

Brand Manager Seasonal Kinder;

Organization & Improvement Project Manager;

Shift Operative Leader;

Trade & Shopper Marketing Specialist;

Manutentore Meccanico;

Operai.

Queste sono solo alcune delle posizioni aperte per lo stabilimento di Alba.

Altre sedi di lavoro e posizioni aperte

Opportunità di lavoro anche in altre sedi della Ferrero sul territorio nazionale. Tra queste ricordiamo:

Operai a: Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino), Pozzuolo Martesana (Milano), Balvano (Potenza);

Manutentori meccanici Pozzuolo Martesana (Milano);

Maintenance Magazzino Automatico Pozzuolo Martesana (Milano);

Senior Industrial Controller – Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino);

HCo Procurement Italy – Caprarola (Viterbo);

Shift Operative Leader – Balvano (Potenza).

La lista completa delle posizioni attualmente aperte è consultabile sul sito della Ferrero, qui ne sono state riportate solo alcune a titolo esemplificativo.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte a cui potersi candidare sono presenti sul sito della Ferrero tramite apposita area riservata alle carriere ed opportunità di lavoro. Qui è possibile consultare tutte le posizioni aperte, prendendo visione dei requisiti richiesti, delle caratteristiche del lavoro, delle competenze richieste. Una volta individuata l’offerta di lavoro ideale, potrete inviare la vostra candidatura inserendo il Cv nella banca dati aziendale, creando il proprio profilo sulla piattaforma. Vi consiglio di compilare accuratamente ogni singola parte del form sulla piattaforma, in quanto se il vostro Cv sarà ritenuto idoneo sarete contattati per iniziare con l’iter di selezione.

Iter di selezione

L’iter di selezione della Ferrero prevede 4 differenti fasi. Si parte con lo screening delle candidature e continua con la somministrazione di alcuni test attitudinali induttivi, numerici e verbali. Chi passa questi primi step accede alla terza fase che consiste in un colloquio con gli addetti alla selezione del personale. Infine, se tutto è andato per il verso giusto sarete assunti ed inizierete una nuova esperienza di lavoro con la Ferrero.

