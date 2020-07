Lavorare in Poste Italiane come consulenti finanziari e portalettere: le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavorare con Poste Italiane. Alla ricerca di giovani Consulenti Finanziari e portalettere in tutta italia. Ecco come candidarsi

L’opportunità di lavorare con Poste Italiane diventa una realtà per molti giovani. Arrivano nuove assunzioni estive per Consulenti Finanziari ma anche per portalettere, figure di front end e tante altre. Le selezioni sono attive su tutto il territorio nazionale, alla ricerca di laureati in Economia o materie affini che sognano di lavorare come Consulenti Finanziari. Vediamo le posizioni aperte e come candidarsi.

Lavorare in Poste Italiane

Poste Italiane S.p.A. è tra le più importanti e rilevanti società italiane che si occupa della gestione del servizio postale su tutto il territorio nazionale. La società il cui capitale è detenuto totalmente dallo Stato italiano, oltre a gestire nel miglior modo possibile il servizio postale, offre anche vari servizi finanziari, assicurativi, per la telefonia mobile ed investimenti. Si tratta di una realtà affermata, che nel corso degli anni ha aumentato il suo valore sul mercato, dando la possibilità di lavorare a tante persone. Periodicamente Poste Italiane avvia campagne di recruiting di nuovo personale, per ricoprire differenti ruoli. Uno dei periodi più fiorenti per trovare lavoro con il Gruppo è quello estivo, quando si assumono nuove figure professionali, anche senza esperienza, con contratti di lavoro stagionali e temporanei. Attualmente la società è alla ricerca di giovani Consulenti Finanziari da assumere con contratto di apprendistato.

Lavorare come Consulenti Finanziari

Poste Italiane è alla ricerca di giovani Consulenti Finanziari da assumere con contratto di apprendistato ed inserire nel team di lavoro. Per ricoprire questo ruolo professionale, si richiede il possesso della laurea in economia o materie affini. Ed ancora, richiesta l’ottima conoscenza del pacchetto Office, buone doti comunicative, capacità di arrivare a determinati obiettivi commerciali, ottime capacità organizzative. Possono ambire a questo lavoro anche i giovani senza alcuna esperienza nel settore, in quanto l’azienda stessa si preoccupa della formazione del personale. I nuovi assunti si preoccuperanno della promozione dei prodotti di Poste Italiane, così come la vendita degli stessi. La tipologia contrattuale con cui avverranno le assunzioni per i Consulenti Finanziari è quello di apprendistato.

Parliamo di un’ottima opportunità di lavoro che fa Curriculum e permette a tanti giovani di entrare a far parte di una realtà affermata e di notevole importanza. Le selezioni sono aperte su tutto il territorio nazione.

Poste Italiane: altre posizioni aperte

Oltre ai Consulenti Finanziari, Poste Italiane è alla ricerca di altre figure professionali:

portalettere : per diventare portalettere serve il diploma di scuola superiore o laurea . Importante avere la patente di guida ed essere in grado di condurre il motorino aziendale da utilizzare ogni giorno nella consegna della posta. Per questa mansione non sono richieste conoscenze specifiche e le modalità di assunzione sono solitamente con contratto a tempo determinato , soprattutto nei periodi estivi e comunque in relazione alle esigenze del Gruppo. Le selezioni per i portalettere sono attive su tutto il territorio nazionale . L’iter prevede il superamento di alcuni test di ragionamento logico ed il superamento della prova pratica. Questa consiste nella guida del motorino aziendale, carico e scarico di posta.

: per diventare portalettere serve il . Importante avere la ed essere in grado di da utilizzare ogni giorno nella consegna della posta. Per questa mansione non sono richieste conoscenze specifiche e le modalità di assunzione sono , soprattutto nei periodi estivi e comunque in relazione alle esigenze del Gruppo. Le per i portalettere sono attive . L’iter prevede il ed il superamento della Questa consiste nella guida del motorino aziendale, carico e scarico di posta. Figure di Front end: ossia quelle impiegate presso i vari uffici postali, con contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo e conversione a tempo indeterminato. Le selezioni sono aperte per la Provincia di Bolzano. I requisiti richiesti sono: diploma di scuola superiore, il patentino di bilinguismo.

Tutte le opportunità di lavoro e le posizioni aperte con Poste Italiane sono consultabili sul sito della Società. La lista delle offerte è periodicamente aggiornata, a seconda delle esigenze del Gruppo stesso.

Come candidarsi

Se siete interessati ad intraprendere un esperienza lavorativa con Poste Italiane, non esitate ad inviare la vostra candidatura. Potete candidarvi alle posizioni aperte accedendo al sito del Gruppo, nell’apposita sezione Lavora con Noi e caricare il vostro Curriculum. Gli addetti alla selezione del personale analizzeranno i Cv pervenuti e vi contatteranno se il vostro profilo sarà considerato idoneo. Inizierà così l’iter di selezione che vi potrà consentire di ottenere il lavoro a cui ambite. Il consiglio è quello di rimanere sempre aggiornati e di consultare periodicamente il sito di Poste Italiane, in quanto spesso sono aggiunte nuove offerte di lavoro.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro