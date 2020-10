Lavorare nella ristorazione: le ricerche in corso di Orienta in Trentino Alto Adige

L’Agenzia Orienta Spa ricerca cuochi, camerieri, addetti mensa e molte altre figure da inserire in aziende di della provincia di Bolzano. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando lavoro nel settore della ristorazione come cuoco, barista, addetto mensa, cameriere e altre posizioni affini, l’Agenzia per il Lavoro Orienta Spa è alla ricerca di numerose figure professionali da inserire in diverse aziende della provincia di Bolzano. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Orienta

Orienta Spa è un’Agenzia per il Lavoro fondata nel 1999 specializzata nella gestione delle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 filiali di cui 8 divisioni specialistiche riguardanti i settori di Edilizia, Sanità, ICT, Fashion & Luxury, Agricoltura, Turismo, Truck e International Research. Oltre alla ricerca e selezione del personale da inserire in diversi settori di attività, il Gruppo Orienta si occupa anche dello sviluppo ed erogazione di corsi di formazione personalizzati in riferimento alle esigenze delle Aziende e possono essere totalmente gratuiti in quanto finanziati dal fondo Forma. Temp e da Fondi Interprofessionali come anche della gestione e sviluppo di servizi di outsourcing e della consulenza nell’organizzazione e gestione del personale. Orienta, grazie alla rete Eurotemps, è anche presente in tutta Europa per offrire servizi HR attraverso un network a livello internazionale.

Posizioni aperte

Quello della ristorazione è un settore lavorativo nel quale vengono costantemente ricercate diverse figure professionali da inserire in diversi contesti. Il cameriere, un professionista a contatto diretto con il pubblico responsabile di assicurare la piena soddisfazione del cliente; il cuoco, i cui compiti principali sono quelli della selezione degli alimenti da cucinare, elaborare nuove ricette da inserire nei menu e di coordinare il lavoro dei sottoposti; gli addetti al lavaggio stoviglie, figura indispensabile per il corretto funzionamento di una cucina o di una mensa. Queste e molte altre risorse sono ricercate attualmente da Orienta a Vipiteno in provincia di Bolzano. Eccole.

Addetto/a mensa a Vipiteno (BZ). Si seleziona per prestigiosa azienda questa figura la quale sarà inserita all’interno della mensa aziendale e si occuperà del servizio agli ospiti, preparazione dei piatti, sporzionamento, etc. La risorsa dovrà avere esperienza pregressa nella mansione.

Si seleziona per prestigiosa azienda questa figura la quale sarà inserita all’interno della mensa aziendale e si occuperà del servizio agli ospiti, preparazione dei piatti, sporzionamento, etc. La risorsa dovrà avere esperienza pregressa nella mansione. Cuoco/a a Vipiteno (BZ). La risorsa si occuperà della gestione della cucina, preparazione pasti, spesa settimanale, gestione del menù, ecc. Si valutano candidati con precedenti esperienze nella mansione, automuniti e preferibilmente in possesso dell’attestato: Corso sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro.

La risorsa si occuperà della gestione della cucina, preparazione pasti, spesa settimanale, gestione del menù, ecc. Si valutano candidati con precedenti esperienze nella mansione, automuniti e preferibilmente in possesso dell’attestato: Corso sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro. Barista a Vipiteno (BZ) . Si seleziona per prestigiosa azienda questa figura professionale. La risorsa dovrà svolgere la mansione di cassiera, cameriera e barista. Si richiede la conoscenza della lingua tedesca. Si propone lavoro dal Lunedì al Sabato.

. Si seleziona per prestigiosa azienda questa figura professionale. La risorsa dovrà svolgere la mansione di cassiera, cameriera e barista. Si richiede la conoscenza della lingua tedesca. Si propone lavoro dal Lunedì al Sabato. Cuoco a Vipiteno (BZ) . Si seleziona per prestigiosa azienda un aiuto cuoco/pizzaiolo. Le risorse verranno inserite all’interno di un mensa che si occupa di ristorazione collettiva. Si propone lavoro dal Lunedì al Sabato.

. Si seleziona per prestigiosa azienda un aiuto cuoco/pizzaiolo. Le risorse verranno inserite all’interno di un mensa che si occupa di ristorazione collettiva. Si propone lavoro dal Lunedì al Sabato. Addetta/o al lavaggio a Vipiteno (BZ) . Si seleziona per prestigiosa azienda questa figura professionale. La risorsa inserita all’interno della mensa aziendale si occuperà del lavaggio delle stoviglie. Si propone lavoro dal Lunedì al Sabato.

. Si seleziona per prestigiosa azienda questa figura professionale. La risorsa inserita all’interno della mensa aziendale si occuperà del lavaggio delle stoviglie. Si propone lavoro dal Lunedì al Sabato. Cameriera a Vipiteno (BZ) . Si seleziona per azienda del settore ristorazione questa figura professionale. La risorsa inserita all’interno della mensa aziendale si occuperà del servizio agli ospiti. Gradita precedente esperienza nella mansione e corso sulla sicurezza generale.

. Si seleziona per azienda del settore ristorazione questa figura professionale. La risorsa inserita all’interno della mensa aziendale si occuperà del servizio agli ospiti. Gradita precedente esperienza nella mansione e corso sulla sicurezza generale. Store manager a Vipiteno (BZ). Si seleziona, per prestigiosa azienda, questa figura professionale la quale avrà il compito di supervisionare, gestire e coordinare il personale. Dovrà gestire l’attività anche a livello economico rispettando il target di vendita. Si richiede esperienza pregressa nella mansione.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro nel settore della ristorazione direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Orienta S.p.A.. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.