Lavoro cameriere: tipologie, mansioni, requisiti e offerte di lavoro

Nell’ambito della ristorazione la figura professionale del cameriere è molto importante in quanto è colui che accoglie i clienti nel locale, oltre a prendere le ordinazioni e servire ai tavoli. Il cameriere ha il compito di svolgere diverse mansioni che si differenziano in riferimento al luogo di lavoro in cui opera. Vediamo di seguito le tipologie, le mansioni, come specializzarsi e le offerte di lavoro come cameriere.

Le tipologie di cameriere e formazione

Il lavoro del cameriere va dal servizio clienti al ricevimento pubblico in strutture come ristoranti, caffè, bar, hotel, ecc. ed è responsabile di annotare gli ordini, effettuare il servizio ai tavoli e organizzare la pulizia di ciascuno. Questo professionista è in contatto diretto con il pubblico ed è responsabile di assicurare la piena soddisfazione del cliente. A seconda del luogo in cui si andrà a lavorare esistono diverse tipologie di cameriere. Vediamole nel dettaglio.

Cameriere di Sala

Il cameriere di sala è la figura professionale che ha più contatti con i clienti . Il più delle volte, all’interno di ristoranti, bar e quant’altro il cliente ha solo contatti con il cameriere e la sua opinione sulla struttura ricettiva è direttamente correlata al trattamento ricevuto da quel professionista. Pertanto, è essenziale che egli abbia atteggiamenti e comportamenti compatibili con la sua professione, rendendolo in grado di soddisfare tutti i tipi di persone che frequentano il locale. Le principali mansioni del cameriere/a di sala sono:

Preparare il posto di lavoro (mise en place della sala);

Preparare, organizzare e sterilizzare i materiali e gli utensili utilizzati nella sala (mise en place di utensili);

Fare la mise en place dei tavoli;

Ricevere e accogliere i clienti;

Registrare gli ordini del cliente;

Ordine in cucina e/o servizio bar;

Servire cibo e bevande, sapendo come utilizzare diversi tipi di servizio;

Rispondere ai reclami dei clienti;

Curare l’attrezzatura e i materiali utilizzati nel proprio lavoro.

Cameriere di case private (maggiordomo/governante)

Figure di culto, piene di carisma e tradizione, i maggiordomi sono responsabili di tutti coloro che collaborano nei servizi domestici. Il maggiordomo (governante se è una donna) verifica che i compiti siano stati eseguiti perfettamente e se tutto all’interno della casa funziona in modo dinamico e coordinato. I camerieri delle case private sono i primi a rispondere ai proprietari di casa e sono loro a gestire il lavoro dei restanti dipendenti, assicurando che il livello di servizio sia vicino all’eccellenza.

Questo livello di responsabilità richiede che il profilo del maggiordomo o della governante sia di livello elevato e completo. Il carattere di coloro che svolgono questa mansione è di certo più importante della loro abilità. Da un maggiordomo o da una governante, ci si aspetta sempre un grado di massima lealtà, molto al di sopra di quello degli altri collaboratori.

Cameriere a bordo di navi da crociera

Questa figura professionale svolge gli stessi compiti del cameriere di sala. In più tuttavia vengono richiesti, per lavorare sulle navi da crociera come cameriere, requisiti come la conoscenza delle lingue, in primis l’inglese e preferibilmente anche saper parlare una seconda o terza lingua. Inoltre, per tutto l’equipaggio (camerieri compresi) è richiesto il libretto di navigazione che sarà possibile ottenere previo corso in cui verranno insegnati gli interventi di primo soccorso in mare, igiene e nuoto.

Cameriere ai piani

Questa figura professionale è molto importante in una struttura alberghiera in quanto è indispensabile per mantenere alto il livello e la reputazione di un albergo. Le mansioni principalmente richieste per i camerieri ai piani sono:

pulizia delle camere degli ospiti e degli altri spazi dell’hotel

rifacimento letti se richiesto dal cliente

fornire informazioni sull’hotel, se richiesto

provvedere alle richieste di clienti o VIP in maniera tempestiva ed efficiente

assistenza e supporto al personale di lavanderia

seguire le procedure dell’albergo in riferimento alle normative sanitarie vigenti

Requisiti comportamentali e valori morali del lavoro di cameriere

Ci sono dei requisiti di comportamento che devono essere comuni a tutte le tipologie di camerieri e sono:

Cortesia verso il cliente

Discrezione: non intromettersi nelle conversazioni dei clienti

Attenzione verso il cliente

Essere calmi e pazienti

Essere onesto sotto ogni aspetto, con l’azienda, con i colleghi e con i clienti

Avere la sensibilità di cogliere le esigenze del cliente

Puntualità

Essere dinamico e creativo, mostrando la volontà di eseguire il lavoro e risolvere problemi imprevisti

Ottime doti comunicative

Saper lavorare in gruppo

Avere rispetto per i vostri superiori, colleghi e clienti

Quanto guadagna un cameriere secondo il CCNL Turismo

All’interno del CCNL Turismo una parte specifica viene dedicata proprio ai dipendenti delle aziende ricettive, dove troviamo la classificazione del personale suddiviso in livelli. Il lavoro di cameriere è indicato nel quinto livello, a cui appartengono i lavoratori che, “in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro“. Il guadagno di una cameriera/e varia in base al tipo di locale in cui andrà a lavorare, alle ore settimanale e al tipo di contratto. Possiamo stimare che, in media, la retribuzione netta può variare dai 900 euro mensili fino a 1500 euro mensili circa.

Offerte lavoro cameriere: opportunità e come candidarsi

Le offerte di lavoro come camerieri professionisti sono in costante crescita grazie al continuo sviluppo del settore turistico e della ristorazione. Tuttavia, è necessario che questo professionista sia proattivo e determinato, dal momento che un buon servizio clienti richiede attenzione e comprensione. Allo stesso modo, per distinguersi nel mercato professionale è molto importante che il cameriere si aggiorni costantemente attraverso corsi di formazione specifici. Su Euspert si potranno visionare le migliori offerte di lavoro cameriere in Italia costantemente aggiornate e candidarsi.