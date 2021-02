Lavoro: alcuni tra i mestieri che garantiscono ottimi guadagni

Un recente studio condotto dalla GOBankingRates negli Stati Uniti ha evidenziato quelli che sono i mestieri più remunerati con guadagni che possono arrivare a 6 cifre. Ecco cosa il mondo del lavoro offre ai giovani con la possibilità di ottenere ottimi guadagni.

Lavoro e stipendi

Il lavoro è indispensabile per vivere, per usufruire di beni e servizi e per sentirsi una parte importanti all’interno delle varie realtà professionali. Anche la paga, lo stipendio connesso al lavoro che ognuno di noi svolge assume un carattere rilevante. Ovviamente, non tutti i mestieri garantiscono lo stesso stipendio. Ci sono dei settori più fruttuosi e dunque maggiormente retribuiti ed altri meno. A tal proposito, la GOBankingRates negli Stati Uniti ha condotto una ricerca, mettendo in luce quelli che sono i mestieri più retribuiti per i Millennial. Parliamo di particolari tipologie di lavoro che permettono guadagni a sei cifre, gli stessi che dopo anni di esperienza riescono ad arrivare a stipendi pari o addirittura superiori i 100 mila euro.

Lo studio sulle professioni più remunerate

Lo studio che ha messo in evidenza le professioni più remunerate è utile non solo per comprendere meglio il mercato del lavoro, ma anche per consigliare ai più giovani verso quale direzione orientarsi. La ricerca, una volta individuati i lavori più in voga tra i Millennial, li ha classificati in base allo stipendio medio. Inoltre è stato calcolato il numero degli anni necessari per ogni singolo lavoro per raggiungere stipendi a 6 cifre. Va comunque specificato che questo interessante studio essendo stato fatto negli Usa, tiene conto del mercato del lavoro americano, ma per certi versi si adatta anche a quello italiano.

I lavori più remunerati tra i Millennial

Passiamo ora a presentare alcuni dei 20 mestieri più pagati che caratterizzano il mercato del lavoro americano.

Sviluppatore web : si tratta di un lavoro molto diffuso tra i Millennial ed anche il mestiere del futuro. Si parte da uno stipendio medio di 74.110 dollari per poi arrivare ad ottimi guadagni a 6 cifre dopo circa 11 anni di carriera;

: si tratta di un lavoro molto diffuso tra i Millennial ed anche il mestiere del futuro. Si parte da uno stipendio medio di per poi arrivare ad ottimi guadagni a 6 cifre dopo circa 11 anni di carriera; Designer : un lavoro particolarmente creativo che consente di poter spaziare in differenti campi. In questo caso parliamo di uno stipendio medio pari a 48.720 dollari con la possibilità di ottenere paghe a 6 cifre dopo 24 anni di esperienza e carriera professionale;

: un lavoro particolarmente creativo che consente di poter spaziare in differenti campi. In questo caso parliamo di uno stipendio medio pari a con la possibilità di ottenere paghe a 6 cifre dopo 24 anni di esperienza e carriera professionale; Programmatore : anche il programmatore di computer è un lavoro che permette di avere ottimi incassi economici. Non a caso lo stipendio medio di tale mestiere è di 87.530 dollari che nel giro di 5 anni di esperienza consente di avere notevoli aumenti in busta paga;

: anche il programmatore di computer è un lavoro che permette di avere ottimi incassi economici. Non a caso lo stipendio medio di tale mestiere è di che nel giro di 5 anni di esperienza consente di avere notevoli aumenti in busta paga; Statistico : parliamo di un mestiere particolarmente affascinante per gli amanti dei numeri, con uno stipendio medio di 88.980 dollari , mentre dopo quattro anni c’è la concreta opportunità di arrivare a stipendi a sei cifre;

: parliamo di un mestiere particolarmente affascinante per gli amanti dei numeri, con uno , mentre dopo quattro anni c’è la concreta opportunità di arrivare a stipendi a sei cifre; Ingegnere meccanico : si tratta di un mestiere molto diffuso negli Usa, con uno stipendio medio intorno i 91.500 dollari e la possibilità di aumentare i ricavi dopo tre anni di esperienza nel settore professionale;

: si tratta di un mestiere molto diffuso negli Usa, con uno stipendio medio intorno i 91.500 dollari e la possibilità di aumentare i ricavi dopo tre anni di esperienza nel settore professionale; Analista di sistemi informatici: lavoro con una paga media di 92.740 dollari l’anno e la possibilità di sostanziali aumenti nel corso di tre anni di lavoro.

La lista è abbastanza lunga, con tanti mestieri di notevole importanza e spessore economico. Si tratta di lavori che in America ma anche in Italia offrono ottimi guadagni.

Altri lavori particolarmente retribuiti

La lista redatta dalla ricerca non finisce qua. Infatti tra i lavori più remunerati che possono arrivare a paghe da 6 cifre, ne troviamo anche altri. In particolare ci riferiamo a:

computer support specialists;

assistente legale;

infermiere specializzato;

specialista del marketing;

consulente finanziario;

psicologo;

commercialista e revisore;

fisioterapista;

database administrator.

terapista occupazionale;

management Analysts;

analista finanziario.

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, così come è possibile trovare delle professioni particolarmente retribuite a cui guardare con attenzione ed interesse, soprattutto se si sta pensando di incominciare una florida carriera professionale.