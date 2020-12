Lavoro: alla ricerca di guardiani sull’isola remota di Lundy. Requisiti e come candidarsi

Diventare guardiani su un’isola remota britannica. Ecco l’offerta di lavoro, i requisiti e come candidarsi ad essa per iniziare una nuova esperienza fuori dal comune

Aperte cinque posizioni per lavorare come guardiani sull’isola di Lundy, situata nel canale di Bristol. Il lavoro è particolarmente consigliato a chi ama i luoghi remoti e stare a stretto contatto con la natura. Le selezioni sono aperte a tutti, anche a studenti desiderosi di fare delle esperienze all’estero. Ecco i requisiti richiesti e come candidarsi all’offerta di lavoro.

Lavoro: diventare guardiani sull’isola di Lundy

L’isola di Lundy si trova nel canale di Bristol. Si tratta di un’isola britannica di circa 4,2 Km situata a largo del Galles e della Cornovaglia. Stiamo parlando di un luogo remoto, immerso nella natura, nella calma e nella tranquillità. L’isola si trova a 19 Km dalla costa britannica ed è un posto unico nel suo genere in quanto ad eco-turismo e sostenibilità. Infatti qui, si trovano 330 specie naturalistiche, con tanto di colonia popolata da uccelli acquatici ed altri animali. La stagione turistica si apre nel periodo primaverile fino l’autunno, assicurando un paesaggio mozzafiato. Ebbene, una particolare offerta di lavoro è spuntata sul web. Cercasi cinque guardiani e renger disposti a trasferirsi sull’isola in questione, pronti ad intraprendere una nuova esperienza professionale, diversa dalle altre.

L’offerta di lavoro

Questa interessante e particolare offerta di lavoro arriva direttamente dalla Landmark Trust, che si occupa della gestione dei siti britannici. Si ricercano 5 guardiani o ranger interessati a trasferirsi sull’isola di Lundy per un periodo di sei mesi. Unica pecca è che lo stipendio non è assicurato. Infatti, i selezionati avranno vitto ed alloggio gratis per tutto il periodo del lavoro, vivendo un’esperienza unica, soprattutto per chi ama la natura e gli animali. Si tratta di un lavoro per volontari, aperto a tutti, con particolare attenzione ai giovani studenti interessati a fare un’esperienza di vita all’estero, maturando padronanza nel settore florofaunistico. Il lavoro in questione è a tempo determinato, in quanto avrà la durata di 6 mesi.

Le posizioni aperte

Le selezioni sono aperte a tutti, proprio perché si tratta di un lavoro per volontari. Sarà comunque data la precedenza ai giovani studenti amanti della natura e degli animali. Nello specifico, si stanno ricercando:

due assistenti volontari per la fauna marina, da aprile a luglio ;

da aprile a luglio due guardiani con il compito di preoccuparsi della foca grigia dell’Atlantico, nel periodo tra luglio e settembre;

con il compito di preoccuparsi della foca grigia dell’Atlantico, nel periodo tra luglio e settembre; un assistente ranger, che lavorerà nel periodo compreso tra aprile e settembre.

Queste sono le figure al momento ricercate, a cui potersi candidare senza alcun problema.

I requisiti richiesti

Passiamo ora ad analizzare quelli che sono i requisiti richiesti per questo particolare tipo di lavoro. I candidati ideali sono proprio coloro che riescono a sopportare e vivere lunghe giornate anche in condizioni meteo avverse e non bellissime. Ed ancora è importante saper stare lontano da casa, amare la natura in tutte le sue sfaccettature, essere predisposti a stare a contatto con gli animali e prendersi cura di loro. Lo spirito di avventura non deve assolutamente mancare, così come quello di adattamento a particolari condizioni di vita diverse dalla quotidianità a cui siamo abituati. Si offre vitto ed alloggio gratis. Tuttavia bisogna specificare che nelle abitazioni sull’isola non c’è alcun segnale Tv e radio e mancano anche delle strade vere e proprie. Insomma, un tuffo nella natura quasi selvaggia, in un luogo sicuramente fuori dal comune.

Come candidarsi

Se siete davvero interessati a questa particolare ed originale offerta di lavoro, non vi resta che candidarvi ad essa, sperando di essere selezionati. Inviare la candidatura è davvero semplice. Tutto quello che dovete fare è mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica warden@lundyisland.co.uk entro e non oltre la data di scadenza fissata al 5 febbraio 2021. Avete ancora un po’ di tempo per pensarci e prendere una decisione. Sicuramente si tratta di un’esperienza particolare e fuori dal comune.