Lavoro: assunzioni Conad. Posizioni aperte e come candidarsi

Offerte di lavoro Conad su tutto il territorio nazionale. Le posizioni aperte e come candidarsi ad esse in maniera veloce ed immediata

Nuove assunzioni in vista con il Gruppo Conad alla ricerca di nuove figure professionali su tutto il territorio nazionale. Ecco le attuali posizioni aperte e come candidarsi ad esse in maniera semplice, veloce ed immediata. Possibilità di carriera e di crescita professionale.

Lavoro e nuove assunzioni Conad

Il Gruppo Conad operante nel settore della grande distribuzione è alla ricerca di nuove figure professionali da assumere su tutto il territorio nazionale. Si tratta di importanti opportunità di lavoro per tutti coloro che sono alla ricerca di una professione con possibilità di fare carriera e crescere professionalmente. Periodicamente Conad offre svariate opportunità professionali, sia a persone che già hanno lavorato nel settore, sia a giovani senza alcuna esperienza, desiderosi di fare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Il Gruppo Conad

La Conad è una società cooperativa italiana, operante nel settore della grande distribuzione che nel corso degli anni si è affermata sul territorio nazionale, offrendo ottimi prodotti e servizi ai consumatori. La sua sede principale si trova a Bologna, mentre le sue origini risalgono al 1962. Oggi il Gruppo vanta oltre 3 mila punti vendita in 110 province italiane e 1.456 comuni. I soci sono 2.664 con più di 50 mila collaboratori su tutto il territorio. Lavorare in Conad significa mettersi in gioco, operando in un ambiente dinamico, giovanile, intraprendente ed interessante. Il benessere dei dipendenti è importante quanto quello dei clienti.

Le sedi di lavoro

Come affermato nelle righe precedenti, ci sono svariate offerte di lavoro firmate Conad su tutto il territorio nazionale. In particolar modo, si ricercano nuove figure professionali da inserire nelle sedi di:

Bergamo;

Reggiolo (RE);

Osnago (LC)

Toscolano Maderno (BS);

Rovereto;

Peschiera del Garda;

Schio;

Lavis;

In generale è comunque possibile trovare offerte di lavoro in tutte le provincie in cui opera la Conad.

Le posizioni aperte

Attualmente ci sono svariate posizioni aperte a cui potersi candidare. Qui ne presentiamo alcune, tuttavia chi fosse interessato può consultare il sito del Gruppo dove sono periodicamente pubblicate tutte le offerte di lavoro.

Farmacista : questa figura professionale ha il compito di preoccuparsi della vendita dei farmaci e medicinali al banco , vendita dei prodotti di prevenzione e benessere, consulenza ed assistenza al cliente con tutti i suoi bisogni e necessità. I candidati ideali per ricoprire questo ruolo sono i laureati in Farmacia o CTF con abilitazione ed iscrizione all’Ordine dei Farmacisti. Tra i requisiti richiesti orientamento al cliente con buone doti relazionali, commerciali e comunicative.

: questa figura professionale ha il compito di , vendita dei prodotti di prevenzione e benessere, consulenza ed assistenza al cliente con tutti i suoi bisogni e necessità. I candidati ideali per ricoprire questo ruolo sono i laureati in Farmacia o CTF con abilitazione ed iscrizione all’Ordine dei Farmacisti. Tra i requisiti richiesti commerciali e comunicative. Assistente rete di vendita-merchandiser: il candidato selezionato farà da interfaccia tra rete di vendita e funzioni commerciali di sede . Tra i requisiti richiesti è preferibile la conoscenza della lingua tedesca;

il candidato selezionato farà da . Tra i richiesti è preferibile la conoscenza della lingua tedesca; Addetto contabilità generale : il candidato ideale conosce perfettamente i principi che governano la contabilità generale ma anche fiscale dell’impresa. Importante avere diploma di Ragioneria o titolo equivalente oppure una laurea triennale in Economia ed Amministrazione Aziendale;

: il candidato ideale conosce perfettamente i principi che governano la contabilità generale ma anche fiscale dell’impresa. Importante avere o titolo equivalente oppure una laurea triennale in Economia ed Amministrazione Aziendale; Addetti vendite reparto pescheria : richiesta la disponibilità di lavorare su turni anche nei giorni festivi e fine settimana. Importante avere una certa manualità nell’utilizzo di attrezzi come coltelli ed affettatrici;

: richiesta la disponibilità di lavorare su turni anche nei giorni festivi e fine settimana. Importante avere una certa manualità nell’utilizzo di attrezzi come coltelli ed affettatrici; Capo reparto salumeria-gastronomia : il candidato ideale deve avere un’esperienza di almeno due anni del medesimo ruolo;

: il candidato ideale deve avere un’esperienza di almeno due anni del medesimo ruolo; Macellaio: con il compito di preoccuparsi dell’allestimento e gestione del banco, preparazione e confezionamento dei prodotti, vendita a banco.

Queste sono le attuali posizioni aperte a cui potersi candidare.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Gli interessati ad intraprendere una nuova esperienza di lavoro con Conad, possono consultare tutte le posizioni aperte direttamente sul sito del Gruppo. Una volta individuata la posizione di proprio interesse procedere con l’invio della candidatura è davvero semplice. Sul sito nella sezione “Lavora con Noi” è possibile caricare il proprio curriculum completo ed aggiornato procedendo poi con l’invio. Opportunità professionali da non sottovalutare o lasciarsi sfuggire, soprattutto in un periodo particolarmente delicato come quello che stiamo attualmente vivendo.