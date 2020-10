Lavoro con Ferrovie dello Stato: le opportunità professionali di ottobre

Nuove offerte di lavoro con il Gruppo Ferrovie dello Stato. Ecco come consultare le posizioni aperte e candidarsi ad esse

Nuove offerte di lavoro sono state pubblicate sul sito di Ferrovie dello Stato. Aperte le selezioni per il reclutamento di addetti all’assistenza informatica ed opportunità professionali sia per diplomati che laureati. Ecco come consultare le offerte di lavoro e come candidarsi.

Nuove opportunità di lavoro con Ferrovie dello Stato

Sul sito Ferrovie dello Stato sono state pubblicate offerte di lavoro relative il mese di ottobre. Si tratta di una realtà professionale affermata su tutto il territorio nazionale, che periodicamente apre le selezioni per il reclutamento di nuove figure professionali da inserire nel team. Questa volta si ricercano addetti all’assistenza informatica. Le selezioni sono rivolte sia a diplomati che laureati. Gli interessati ad iniziare una nuova esperienza professionale con il Gruppo operante nel settore dei trasporti ferroviari, possono controllare le posizioni aperte sul sito Ferrovie dello Stato e candidarsi in maniera autonoma ed immediata. Ovviamente per ogni figura ricercata bisogna possedere determinati requisiti.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è una società italiana che opera nel settore del trasporto ferroviario ma anche in quello del trasporto pubblico locale oltre che preoccuparsi del trasporto merci. Si tratta di una realtà che nasce nel 1905 dopo la standardizzazione delle ferrovie italiane e diviene società per azioni negli anni ‘90. Oggi il Gruppo è uno dei maggiori presenti sul nostro territorio e gestisce una rete ferroviaria superiore i 24.500 km, su cui ogni giorno viaggiano tantissimi treni. Parliamo di circa 10 mila treni al giorno che danno la possibilità a circa 50 milioni di passeggeri di viaggiare. Sono tanti i dipendenti che con il loro operato quotidiano contribuiscono a rendere affermata ed efficiente questa realtà professionale.

L’ambiente di lavoro

Il lavoro è una parte significativa nella vita di ogni individuo. Entrare a far parte del team Ferrovie dello Stato significa avere la possibilità di operare con una realtà professionale di notevole prestigio. L’ambiente di lavoro è particolarmente stimolante ed innovativo, con tante opportunità di crescita professionale, soprattutto per i giovani. Il Gruppo investe molte energie e risorse nella formazione del personale assunto, in maniera da consentirgli di operare nel miglior modo possibile, avendo a disposizione gli strumenti e le conoscenze necessarie. I valori principali sono quelli della collaborazione, il senso di appartenenza all’azienda, la dinamicità, l’innovazione e l’attenzione al lavoro svolto oltre che ai clienti. Una realtà professionale che si perfeziona ogni giorno, dando ai dipendenti tutte le attenzioni e tutele di cui necessitano.

Lavoro: addetti assistenza informatica

Attualmente tra le tante opportunità di lavoro che Ferrovie dello Stato offre, c’è quella relativa la figura professionale degli addetti all’assistenza informatica. Le selezioni sono aperte a laureati ma anche a giovani diplomati, che sappiano gestire ed utilizzare gli strumenti informatici e garantire assistenza software ed hardware delle varie postazioni di lavoro. Per candidarsi a questa posizione bisogna soddisfare alcuni requisiti. In particolare è richiesto:

uno tra i seguenti diplomi : diploma Istituto professionale, Istituto tecnico commerciale, Istituto tecnico settore tecnologico; Istituto tecnico settore economico. Inoltre sarà considerato un requisito preferenziale la Laurea in Informatica;

: diploma Istituto professionale, Istituto tecnico commerciale, Istituto tecnico settore tecnologico; Istituto tecnico settore economico. Inoltre sarà considerato un requisito preferenziale la Laurea in Informatica; la conoscenza delle principali tecnologie del personal computing;

conoscenza delle principali architetture e tecnologie di networking e mobile networking;

la lingua inglese con livello B1-B2;

con livello B1-B2; esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi.

Questi sono i requisiti che bisogna soddisfare per poter accedere al lavoro

Come candidarsi

Se interessati a questa posizione potete consultare il sito di Ferrovie dello Stato e candidarvi in maniera autonoma senza alcun problema, caricando il Curriculum sul sito. Tuttavia, bisogna rammentare che le candidature saranno accettate fino alla data del 21 ottobre 2020. Agli assunti sarà proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede operativa a Roma. Occasione da non perdere investendo sul proprio futuro professionale e personale.