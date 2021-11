Lavoro con Ferrovie dello Stato: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro con il Gruppo Ferrovie dello Stato. Le posizioni aperte e come candidarsi in piena autonomia. Opportunità di crescita professionale

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio team operativo. Opportunità di lavoro e di crescita professionale con una delle realtà più importanti ed affermate nel settore ferroviario italiano. Ecco le sedi di lavoro, le posizioni aperte e come inviare la propria candidatura.

Offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato

Arrivano interessanti opportunità di lavoro con Ferrovie dello Stato. Il Gruppo è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel team per potenziare sempre di più i servizi offerti. Si tratta di un’importante occasione da non perdere, con la possibilità di fare carriera ed affermarsi professionalmente. Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) è una realtà che opera nel settore del trasporto ferroviario sia di merci che di persone, con tratte a media e lunga percorrenza. L’azienda fu fondata a Roma nel 1905 dove attualmente si trova la sua sede principale. Una realtà in continua evoluzione, con un fatturato superiore i 12 miliardi di euro con più di 83 mila dipendenti. Anche a novembre si aprono le selezioni per cercare nuove figure professionali da inserire nel team operativo su tutto il territorio nazionale.

Le sedi di lavoro

Quali sono le sedi di lavoro? Ci sono posizioni aperte per varie zone su tutto il territorio nazionale. In particolare, si ricerca personale a:

Trento;

Roma;

Campobasso;

Potenza;

Savona;

Verona;

Firenze;

Napoli;

Bologna;

Bolzano.

Attualmente sono queste le sedi di lavoro a cui potersi candidare online in piena autonomia.

Le posizioni aperte

Viste le sedi di lavoro passiamo ora a presentare quelle che sono le posizioni aperte a cui potersi candidare. Se vi attira l’idea di lavorare con questa rilevante realtà professionale, non esitate ad inviare le vostre candidature. Tra le varie figure professionali ricercate ci sono:

Business Analysts : per ricoprire questo ruolo tra i vari requisiti richiesti c’è il possesso di una laurea in Economia, Ingegneria Civile ed Ambientale, Architettura o Ingegneria Edile. Il tuo compito sarà quello di aiutare l’organizzazione migliorando i processi, servizi e prodotti attraverso un’attenta analisi dei dati e dei documenti relativi al business. Le candidature sono aperte fino al 15 novembre 2021;

: per ricoprire questo ruolo tra i vari requisiti richiesti c’è il possesso di una laurea in Economia, Ingegneria Civile ed Ambientale, Architettura o Ingegneria Edile. Il tuo compito sarà quello di aiutare l’organizzazione migliorando i processi, servizi e prodotti attraverso un’attenta analisi dei dati e dei documenti relativi al business. Le sono Macchinisti : tra i requisiti richiesti per ricoprire questo ruolo professionale c’è il possesso di un diploma di indirizzo: Manutenzione ed Assistenza Tecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica; Trasporti e Logistica; Meccatronica ed Energia. Se interessati a questa mansione avete tempo per inviare le candidature fino al 17 novembre 2021 ;

: tra i requisiti richiesti per ricoprire questo ruolo professionale c’è il possesso di un di indirizzo: Manutenzione ed Assistenza Tecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica; Trasporti e Logistica; Meccatronica ed Energia. Se interessati a questa mansione avete tempo per inviare le ; Capotreno e Customer Advisors : per ricoprire tale ruolo professionale è indispensabile avere un ’età compresa tra i 18 e 29 anni , ed essere almeno diplomati. Sarebbe ideale anche la conoscenza della lingua inglese con livello B2. Il vostro compito sarà quello di occuparvi della gestione e del controllo della regolarità del servizio offerto a bordo treno. Le candidature possono essere inviate entro e non oltre la data di scadenza fissata al 17 novembre 2021;

: per ricoprire tale ruolo professionale è indispensabile avere un , ed essere almeno diplomati. Sarebbe ideale anche la con Il vostro compito sarà quello di occuparvi della gestione e del controllo della regolarità del servizio offerto a bordo treno. Le possono essere inviate la data di scadenza fissata al Operatori Specializzati Manutenzione Rotabili : anche in questo caso è richiesta età anagrafica tra i 18 ed i 29 anni ed un diploma in Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Trasporti e Logistica, Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica, Meccatronica ed energia. Dovrai occuparti della manutenzione delle rotaie e di tutto ciò che riguarda l’aspetto tecnico del trasporto su rotaia. Le candidature sono aperte fino al 15 novembre 2021 ;

: anche in questo caso è richiesta anagrafica ed un in Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Trasporti e Logistica, Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica, Meccatronica ed energia. Dovrai occuparti della e di tutto ciò che riguarda l’aspetto tecnico del trasporto su rotaia. Le sono aperte ; Asset &Service Manager: tra i requisiti richiesti spicca il possesso del diploma di scuola superiore o laurea tecnico scientifica. Gradita anche l’ esperienza di almeno 5 anni nel settore e nel medesimo ruolo professionale. Candidature entro e non oltre il 16 novembre 2021 ;

tra i requisiti richiesti spicca il possesso del diploma di scuola superiore o laurea tecnico scientifica. Gradita anche l’ nel settore e nel medesimo ruolo professionale. entro e ; Addetti di Segreteria Categorie protette (L.68/99): ruolo riservato alle categorie protette con un diploma o laurea in qualsiasi disciplina. Gradita l’esperienza di almeno 3 anni nel medesimo ruolo. Le candidature sono aperte fino al 7 novembre 2021.

Queste sono alcune delle posizioni aperte a cui potrai candidarti.

Offerte di lavoro: come candidarsi

Una volta consultate le posizioni aperte con tutti i requisiti richiesti, potrete inviare la vostra candidatura in maniera autonoma. Ciò che bisogna fare è collegarsi al sito del Gruppo Ferrovie dello Stato nella sezione Lavora con Noi, scegliendo la posizione a cui voler aderire. Ricordiamo che sul medesimo sito sono presenti tutte le offerte di lavoro pubblicate con la descrizione completa delle mansioni da svolgere, i requisiti e le sedi di lavoro.

