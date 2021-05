Lavoro dei sogni: diventare guardiano di un castello su un’isola inglese

Lavoro dei sogni su un’isola inglese. Come diventare guardiano di un castello situato in un posto particolarmente caratteristico ed affascinante.

La lista dei mestieri particolarmente interessanti e differenti continua. Ecco il lavoro dei sogni per i tanti amanti della calma, tranquillità e della natura. Diventare guardiano di un castello su una bellissima isola inglese ora è possibile, basta inviare la candidatura e possedere alcuni requisiti base. Ecco di cosa si tratta e come fare per ottenere questo particolare lavoro.

Lavoro dei sogni su un’isola inglese

Chi lo ha detto che lavorare significa solo ed esclusivamente fare qualcosa si faticoso, di non piacevole con tanti sacrifici per guadagnarsi da vivere? La lista dei lavori dei sogni continua. Non è una novità imbattersi in particolati ed originali annunci di lavoro sul web. Tra questi c’è anche la richiesta di un guardiano su un castello situato su una bellissima e caratteristica isola inglese. Una tipologia di mestiere ideale per tutti coloro che amano la tranquillità ed ovviamente la natura, il mare ed il silenzio. L‘isola inglese di St Michael’s Mount è alla ricerca di un guardiano a cui si da la possibilità di intraprendere una nuova e fantastica esperienza professionale. Sulla caratteristica isola sorge un castello abitato dalla famiglia degli St Aubyn che oggi sono alla ricerca di un nuovo guardiano a cui affidare tante e differenti mansioni da svolgere. La notizia è stata recentemente pubblicata e diffusa dal Mirror attirando subito l’attenzione di un sacco di gente.

Le caratteristiche del lavoro

Cosa andrà a fare il candidato che sarà scelto e selezionato? Le mansioni sono diverse ma interessanti. In linea generale il guardiano dovrà prendersi cura del castello, del giardino e fare anche sorveglianza. Amare la natura e la tranquillità è importantissimo, visto che la struttura si trova proprio in un luogo isolato raggiungibile solamente via mare, tranne nei periodi di bassa marea quando si può raggiungere l’isola a piedi. Infatti, quando c’è bassa marea emerge una lingua di terra che collega l’isola agli scogli della terra ferma inglese. Ovviamente tutto il lavoro svolto sarà ben retribuito, offrendo la possibilità di intraprendere una nuova ed affascinate esperienza professionale diversa dal solito. Il castello venne costruito in epoca vittoriana ed ha una lunga storia alle spalle, diventando una delle costruzioni più belle e caratteristiche.

Lavoro dei sogni e requisiti richiesti

Per diventare il guardiano dell’isola di St Michael’s Mount e del suo castello è necessario avere alcuni requisiti di base. In particolare, dato che stiamo parlando di un’isola raggiungibile via mare per gran parte dell’anno, è necessario avere dimestichezza con le barche. Inoltre, bisognerà curare i giardini della struttura, e dunque è richiesta esperienza come giardiniere. Il candidato ideale è colui pronto a trasferirsi sull’isola senza problemi ma con tanta positività e voglia di mettersi in gioco. Il silenzio e la tranquillità del posto non deve spaventare ma affascinare e conquistare. Certo non aspettatevi consegne di cibo a domicilio o cose del genere, ma in compenso potrete godervi il suono delle onde che si infrangono sugli scogli ed avere camera vista mare.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Per candidarsi all’offerta di lavoro bisogna inviare il proprio Cv alla famiglia St Aubyn, spiegando perchè siete interessati a questa offerta di lavoro e vorreste diventare guardiani dell’isola e del castello. Cercate di essere convincenti e di affascinare, in quanto la concorrenza è davvero tanta per questo posto di lavoro così particolare e caratteristico. Potrete partire all’avventura incominciando un’esperienza che vi farà crescere sia personalmente che professionalmente. Ricordiamo che la famiglia St Aubyn, vive sull’isola dai tempi della guerra civile inglese, quando il colonnello John St Aubyn venne nominato capitano di St Michael’s Mount. Ed ancora, suo figlio fu nominato baronetto e divenne il primo di 5 successivi Sir John St Aubyn. Buona fortuna a tutti coloro che si candideranno all’offerta di lavoro.

