Lavoro dei sogni: essere pagati 10 mila dollari per bere vino

Dagli Usa arriva una stravagante ma reale offerte di lavoro per tutti gli appassionati di vino. Essere pagati 10 mila dollari al mese per assaggiare vini pregiati, con tanto di alloggio gratis. La Murphy-Goode Winery, una nota azienda statunitense che opera nel settore del vino, ha recentemente aperto le selezioni per questa mansione professionale. Ecco di cosa si tratta e come candidarsi entro la data di scadenza.

Lavoro: essere pagati per assaggiare vino

Il web pullula di particolari ed interessanti offerte di lavoro, che a prima vista potrebbero persino sembrare strane. Dagli Stati Uniti d’America arriva un annuncio di particolare interesse, soprattutto per chi ama il buon vino e non sa dire di no ad un bel calice di rosso o di bianco. La Murphy-Goode Winery, ossia una cantina statunitense abbastanza affermata e famosa, è alla ricerca di una figura professionale da assumere. La sede di lavoro è Sonoma che si trova in California e la paga è ottima, 10 mila dollari al mese che corrispondono a circa 8 mila euro mensili. Il compito del candidato prescelto sarà quello di assaggiare i vini, scrivendo una recensione a riguardo. La giornata lavorativa sarà incentrata sui vini, sulle degustazioni, sulla gestione di eventi e delle vigne stesse. Per chi ama i vini e stare a contatto con la natura, un lavoro del genere sarebbe perfetto.

La sede di lavoro

La sede di lavoro non è in Italia ma come si può ben immaginare si trova in America. Di fatti, il candidato che sarà selezionato dovrà lavorare a Sonoma situata in California e allo stesso tempo è vicina a Sacramento, una delle città più famose ed importanti. Si tratta di una terra particolarmente suggestiva, con una favolosa costa caratterizzata da bellissimi tramonti, da surfisti e brezza oceanica che farebbe invidia a parecchi. Insomma, oltre alla possibilità di degustare ottimo vino, si ha l’occasione di godersi un paesaggio bellissimo. Una caratteristica che non è da poco, contribuendo a rendere questa esperienza professionale ancora più bella ed indimenticabile. Inoltre, il candidato avrà la possibilità di vivere in questo vero e proprio angolo di paradiso completamente gratis, senza dover pagare nessun tipo di affitto per un anno intero.

Lavoro dei sogni: come candidarsi

Se vi sentite attirati da questa offerta di lavoro così particolare, amate la natura e soprattutto il buon vino, non esitate ad inviare la vostra candidatura. Quello che dovete fare è inoltrare un video alla Murphy-Goode Winery spiegando perché ambite tanto a ricoprire questo ruolo professionale. Ricordiamo che l’offerta di lavoro in questione è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 21 anni di età e possono lavorare negli Usa, ossia posseggono la green card, un valido permesso di soggiorno per il lavoro, oppure doppia cittadinanza. Come accennato nelle righe precedenti, bisogna inviare un video in cui si spiega il proprio Cv e la motivazione che vi spinge a candidarvi ed a volere questo tipo di lavoro. In ogni modo, è possibile candidarsi alla posizione in questione entro e non oltre la data di scadenza fissata al 30 giugno 2021. Il fortunato prescelto potrà iniziare il lavoro a settembre 2021. Insomma, c’è ancora del tempo per decidere se provare questa nuova ed affascinante esperienza professionale all’estero, con una paga di notevole rilievo.

Il lavoro dei sogni esiste

Chi lo ha detto che lavorare significa solo ed esclusivamente faticare, svolgere delle attività poco interessanti, stimolanti ed affascinanti? Negli ultimi tempi il web si è arricchito di particolari offerte di lavoro, spesso provenienti dall’estero, che conciliano passione, sogni e lavoro. Si possono fare tanti differenti esempi. Basta gironzolare un po’ sul web per rendersi conto di come esistano davvero dei lavoro dei sogni, oltre tutto anche ben retribuiti. Mai perdere la speranza perchè il lavoro che desiderate è dietro l’angolo.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro