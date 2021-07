Lavoro dei sogni: essere pagati per mangiare gelati senza zucchero

Arriva una nuova proposta di lavoro davvero particolare. Si cerca assaggiatore di gelati rigorosamente senza zucchero. Il candidato prenderà parte ad uno studio e lavorando da remoto avrà il compito di testare gelati e fornire giudizi in merito. Vediamo di cosa si tratta, la tipologia di lavoro e come candidarsi all’offerta.

Lavoro dei sogni: pagati per mangiare gelati senza zucchero

Sul web spunta una nuova e particolare offerta di lavoro. Cercasi assaggiatore di gelati rigorosamente senza zucchero. Ad avviare la ricerca è la Wheyhey il noto brand inglese impegnato nella produzione di gelato senza aggiunta di zucchero. Lo scopo è quello di trovare il candidato ideale che dovrà prendere parte ad un “case studio” con il fine di osservare se chi è abituato a mangiare prodotti zuccherati possa raggiungere lo stesso livello di appagamento mangiando i nuovi gelati senza zuccheri aggiunti. L’attenzione per la salute e per gli alimenti sta diventando di notevole rilievo, non solo per i consumatori ma anche per le aziende produttrici, che sperimentano nuovi sapori, con ingredienti sani e non dannosi alla salute. Un esempio è appunto la frontiera dei gelati senza zucchero.

L’offerta di lavoro

La Wheyhey ha pubblicato un’offerta di lavoro davvero particolare ed attraente: trovare il candidato ideale che sarà pagato per mangiare gelati senza zucchero. Il selezionato prenderà parte ad uno studio che partirà nel mese di agosto. Il suo compito è quello di assaggiare differenti gusti di gelato ovviamente senza zucchero e fornire dei feedback e dei giudizi relativi al suo personale livello di soddisfazione. I risultati ottenuti saranno raccolti e confrontati con quelli avuti mangiando gelati e prodotti con l’aggiunta di zuccheri. Lo scopo è proprio quello di capire se nuovi cibi non zuccherati possano dare lo stesso livello di appagamento e soddisfazione di quelli zuccherati. Ricordiamo che il lavoro si svolgerà tutto da remoto, utilizzando nuovi strumenti digitali.

I requisiti richiesti

Per potersi candidare all’offerta di lavoro bisogna soddisfare alcuni requisiti di accesso. Prima di tutto il candidato ideale deve avere una buona conoscenza della lingua inglese e disporre di una rete Internet da utilizzare per il lavoro da remoto. Ovviamente per poter svolgere al meglio questo compito è necessario essere appassionati di gelati, golosi e godere di ottime condizioni di salute. Possono partecipare alla selezione tutti coloro con età compresa tra i 18 ed i 60 anni. Non importa la nazionalità del candidato, la cosa indispensabile è che sia in grado di mangiare gelati anche senza zucchero e riportare in maniera chiara la sua esperienza. Tuttavia, prima di iniziare questa nuova avventura professionale, al candidato scelto sarà fornita un’adeguata formazione, in maniera tale da “allenare le papille gustative” e sviluppando uno specifico vocabolario necessario per comunicare al meglio i feedback relativi questa nuova esperienza.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Per candidarsi all’offerta di lavoro non è stata indicata alcuna data di scadenza. Tuttavia se interessati non esitate, perché il vincitore della selezione sarà annunciato i primi di agosto. Per prendere parte alla selezione visitate il sito del Gruppo Wheyhey dove troverete tutte le informazioni a riguardo. La paga per questo lavoro è di 1.000 sterline pari a circa 1.170 euro. Un’occasione da non perdere, soprattutto per tutti coloro che amano il gelato in tutte le sue vesti e sfaccettature.

Il Gruppo Wheyhey

La Wheyhey è un team di pionieri britannici ed irlandesi che dal 2013 ha iniziato a produrre dolci senza zucchero. La salute è essenziale e passa attraverso l’utilizzo di materie prime di alta qualità, modellate in maniera tale da garantire il benessere ed il gusto. I prodotti creati sono poveri di zuccheri e ricchi di proteine derivanti dal siero di latte. Perchè rinunciare ad essere golosi se le nuove frontiere del cibo e dei dolciumi si avviano verso prodotti privi di zuccheri in grado di garantire la stessa bontà e lo stesso gusto? Proprio su questo binario opera la Wheyhey, che attraverso vari prodotti mette al primo posto la salute ed il benessere dei consumatori.

