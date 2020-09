Lavoro dei sogni: pagati per mangiare e viaggiare con lo chef Gordon Ramsay

Essere pagati per mangiare e viaggiare con lo chef Gordon Ramsay. Il lavoro dei sogni che attira tanti giovani. Come candidarsi

Sei appassionato di cucina? Ti piace viaggiare? Sei curioso di conoscere nuove culture ed apprezzi le emozioni forti? Arriva il lavoro dei sogni che potrebbe interessarti. Pagato per mangiare e viaggiare in tutto il mondo con il famoso chef Gordon Ramsay alla ricerca di candidati per un nuovo programma di cucina.

Lavoro dei sogni: pagati per mangiare e viaggiare

Il settore dell’enogastronomia non tramonta mai e si rinnova in maniera veloce e tempestiva. Se poi a questo si affianca anche lo spettacolo allora siamo a cavallo. Arriva quello che per molti è un vero e proprio lavoro dei sogni, essere pagati per mangiare e girare il mondo, alla ricerca di nuove tradizioni gastronomiche, di culture ed abitudini culinarie. Ad offrire questa splendida opportunità professionale è proprio il famoso chef Gordon Ramsay, conosciuto da tanti per i suoi ristoranti super lussuosi e per vari programmi televisivi che hanno dato più notorietà al suo personaggio. Sono aperte le selezioni per il cast di un nuovo programma televisivo in cui si viaggerà alla ricerca di sapori e di nuove tradizioni culinarie. Chi avrà il coraggio di intraprendere questa esperienza con il famoso chef, noto anche per le sue arrabbiature e per il suo carattere particolarmente severo?

L’annuncio di lavoro

L’annuncio di questo lavoro dei sogni (chi non ha mai sognato di essere retribuito per mangiare e viaggiare?) è apparso con un tweet pubblicato da Studio Ramsay. Lo chef è alla ricerca di giovani con età compresa tra i 16 ed i 21 anni pronti e desiderosi di incominciare questa avventura in giro per il mondo alla scoperta di nuove tradizioni culinarie. I requisiti fondamentali che i candidati ideali devono avere, sono: passione per la cucina, desiderio di esplorare il mondo, voglia di provare emozioni forti in una nuova avventura che caratterizzerà lo show televisivo. L’enogastronomia sarà il cuore pulsante del programma, per questo servono giovani con passione, curiosità, intraprendenza, che ovviamente non si intimidiscano davanti alle telecamere. Le selezioni per questo lavoro dei sogni sono aperte fino al 3 ottobre 2020. Avete ancora un po’ di tempo per valutare l’offerta e tutti i suoi pro e contro. Ovviamente i partecipanti allo show saranno regolarmente retribuiti.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Se state seriamente pensando di partecipare alle selezioni e magari avrete la fortuna di essere scelti, sappiate che le candidature potranno pervenire entro e non oltre la data del 3 ottobre 2020. Ad oggi ancora non si conosce il nome del programma in questione, ma la cucina ed il food saranno i protagonisti indiscussi. Stessa cosa per il compenso che non è stato ancora specificato ma in ogni caso sarà erogato ai giovani che parteciperanno al programma televisivo. Per candidarsi bisogna rispondere a 45 quesiti online, indicando le esperienze più avventurose vissute fino ad oggi, ma anche le proprie paure e fobie. Una selezione che sarà rigida, così come lo è chef Ramsay con il suo carattere particolare ormai noto a tutti. I produttori dello show avvertono che si tratterà di uno spettacolo fantastico, differente, pieno di avventure e di colpi di scena. Insomma, che vinca il migliore. Chi sarà in grado di distinguersi dalla massa e mettere in luce qualità di notevole rilievo?

Lavoro dei sogni: in aumento gli annunci sul web

Leggendo questo annuncio molti potrebbero pensare che si possa trattare della solita americanata. Eppure, questi annunci “alternativi” sono in aumento sul web. Non sorprendetevi di possibili lavori su un’isola paradisiaca, in posti sperduti a contatto con la natura e senza tecnologia. Non meravigliatevi se vi imbattete in annunci di lavoro che promettono di pagarvi per vedere le partite di pallone, oppure per testare hotel e strutture di lusso. Negli ultimi anni questi tipi di annunci sono aumentati, così come la ricerca dei candidati ideali. Sono offerte di lavoro che arrivano prevalentemente dall’estero, con un notevole peso mediatico in grado di attirare la curiosità di giovani e meno giovani. L’innovazione e l’evoluzione del mondo del lavoro si manifesta anche attraverso queste nuove professioni dei sogni.

