Lavoro in Ferrovie dello Stato: posizioni aperte e come candidarsi entro settembre 2020

Il Gruppo Ferrovie dello Stato continua ad offrire opportunità di lavoro per diplomati, laureati e giovani senza esperienza.Tante le posizioni attualmente aperte a cui potersi candidare entro il mese di settembre 2020. Ecco alcune tra le figure professionali più ricercate, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato

Non si fermano le opportunità di lavoro concesse da Ferrovie dello Stato, una delle realtà più solide su tutto il territorio. FS italiane oggi gestisce 24.500 Km di rete ferroviaria, su cui viaggiano ogni giorno circa 10 mila treni. Il Gruppo è in continua crescita, per questo sta portando avanti con successo il nuovo piano assunzioni, che permetterà l’inserimento di circa 400 risorse entro il 2020. Non è tutto, in quanto il Gruppo è alla ricerca di Addetti alla Manutenzione e Circolazione, in una maxi campagna assunzioni che porterà l’inserimento di 1.100 nuove figure professionali in RFI, ossia la società che gestisce tutta l’infrastruttura ferroviaria in Italia. Ed ancora, da non dimenticare il Piano Industriale Ferrovie dello Stato per il 2019-2023 con la creazione di 15 mila posti di lavoro nel corso di 5 anni. Una realtà di notevole rilievo che non smette di puntare all’innovazione, il perfezionamento dei servizi offerti, la qualità e la garanzia. Entrare a far parte di questa realtà professionale significa investire in maniera efficace sul proprio futuro lavorativo.

L’ambiente di lavoro

L’ambiente di lavoro in Ferrovie dello Stato è dinamico, giovanile, stimolante ed innovativo. Viene offerta adeguata formazione del personale, proprio perché il Gruppo investe molto nelle Risorse Umane, in maniera tale che queste possano operare al meglio, migliorando le competenze e mantenendo un alto livello di professionalità. Ci sono anche concrete occasioni di crescita professionale e di carriera in un contesto ormai di stampo internazionale. In Ferrovie dello Stato è importante il lavoro di squadra, il senso di collaborazione e sostegno reciproco, ma anche il senso di appartenenza al Gruppo non passa di certo in secondo piano. La realtà crede molto nell’importanza delle pari opportunità tra uomini e donne, infatti in Ferrovie dello Stato esiste anche il Comitato Pari Opportunità, un organismo aziendale che offre condizioni di lavoro più favorevoli alle tante lavoratrici, puntando a conciliare la vita privata con quella professionale.

Le posizioni aperte

Attualmente sono tante le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato, molte delle quali prevedono una candidatura da inviare entro il mese di settembre 2020. Il Gruppo ricerca diplomati e laureati ma anche giovani senza esperienza da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato ed apprendistato. Ricercati soprattutto Macchinisti, Capi Stazione, Tecnici ed Operatori per la manutenzione. Tutte le opportunità professionali sono consultabili sul sito del Gruppo, dove periodicamente l’elenco delle offerte di lavoro sono aggiornate. Ecco alcune delle offerte in scadenza.

Candidature entro il 13 settembre

Junior Executive Compensation e Governance con sede di lavoro Roma. I candidati ideali per ricoprire questo incarico, devono aver conseguito una laurea magistrale in Economia e Commercio, Ingegneria Gestionale e conoscere la lingua inglese. Richiesta la conoscenza del pacchetto Office e sarà gradito anche il conseguimento di master specialistici in Sistemi di Incentivazione/Coorporate Governance. Le candidature vanno inviate entro e non oltre la data del 13 settembre.

Candidature entro il 14 settembre

Capo stazione (provincia di Bolzano). Il candidato ideale è colui che ha conseguito un diploma indirizzo tecnico o di liceo, con età tra i 18 e 29 anni, da assumere con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi. Indispensabile anche la patente di guida categoria B e dei requisiti fisici necessari per compiere tale mansione.

Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura (provincia di Bolzano). L’offerta di lavoro è destinata a diplomati negli indirizzi: Elettrotecnico, Elettrico, Informatico, Elettronico, Meccanica, Telecomunicazioni, Meccatronica ed Energia, Costruzione, Trasporti e Logistica, Ambiente e Territorio o Geometra. Ed ancora, i candidati devono aver conseguito delle qualifiche/attestati triennali o quadriennali rilasciato dal Dipartimento Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Bolzano. Tra gli altri requisiti richiesta la patente di guida B ed età tra 18 e 29 anni, con i requisiti fisici per compiere tale incarico.

Macchinista (provincia di Bolzano). La selezione è aperta ai diplomati tecnici, con età tra i 18 e 29 anni, buona conoscenza della lingua inglese, requisiti fisici idonei al lavoro.

Le altre candidature in scadenza il 14 settembre sono:

Capo Treno o Customer Advisor da inserire in Trenitalia S.p.A.-Provincia di Bolzano;

o da inserire in Trenitalia S.p.A.-Provincia di Bolzano; Operatore Manut. Rotabili (provincia di Bolzano);

(provincia di Bolzano); Specialista Risorse Umane . Bari – Bologna – Firenze – Genova – Roma – Milano – Napoli – Torino – Venezia ;

; Specialista Ammin. Contabile (Roma).

Candidature in scadenza il 15 e 18 settembre

Tra le altre posizioni aperte in scadenza nei prossimi giorni ricordiamo:

1 Esperto in materia Penale da inserire nella Direzione Affari Legali, societari e compliance, sede di Roma. La candidatura scade il 15 settembre 2020.

da inserire nella Direzione Affari Legali, societari e compliance, sede di Roma. La candidatura scade il 15 settembre 2020. Specialista Logistica, la figura sarà inserita in Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l. Sede di Milano. La candidatura scade il 15 settembre 2020.

la figura sarà inserita in Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l. Sede di Milano. La candidatura scade il 15 settembre 2020. 2 Junior Segreteria Societaria con sede di lavoro Roma e scadenza il 18 settembre 2020.

Per consultare tutte le posizioni aperte, anche quelle in scadenza il 21 settembre 2020 vi invitiamo a consultare il sito Ferrovie dello Stato.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Per consultare tutte le posizioni di lavoro attualmente aperte e restare aggiornati sulle future assunzioni, bisogna visitare il sito Ferrovie dello Stato con particolare attenzione alla sezione Lavora con Noi. Qui è possibile registrare il proprio Curriculum Vitae e candidarsi alle varie offerte di lavoro che periodicamente vengono aggiornate. Il procedimento da seguire è pratico, veloce e molto intuitivo, per cui non dovreste avere alcun problema.

