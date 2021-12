Lavoro: nuove assunzioni Intesa San Paolo per diplomati e laureati

Offerte di lavoro con il Gruppo Intesa San Paolo. Opportunità per laureati, diplomati e categorie tutelate. Posizioni aperte e come candidarsi





Arrivano nuove opportunità di lavoro con il Gruppo bancario Intesa San Paolo. Assunzioni in corso per diplomati e laureati, ma ci sono anche possibilità di stage da tenere in considerazione ed occasioni lavorative per le categorie tutelate. Tutte le posizioni lavorative sono consultabili sulla piattaforma ufficiale del Gruppo. Ecco di cosa si tratta e come candidarsi.

Opportunità di lavoro con Intesa San Paolo

Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, il Gruppo bancario tra i più importanti apre nuove selezioni. Intesa San Paolo sta reclutando personale da inserire nel team ed impiegare sul territorio nazionale. Le varie posizioni aperte si rivolgono soprattutto a coloro che hanno conseguito una laurea, ma ci sono possibilità anche per i diplomati. Ed ancora, opportunità anche per tutti coloro che hanno interesse ad intraprendere uno stage formativo in questa particolare ed affascinante settore professionale. Il Gruppo ha pubblicato sul proprio sito tutte le posizioni aperte a cui poter aderire inviando la propria candidatura. Le sedi di lavoro sono dislocate su tutto il territorio nazionale ed in particolare a Milano e Torino. Un’occasione da non perdere per tutti coloro che sognano di lavorare in banca ed hanno voglia di mettersi in gioco e di fare carriera.

Lavoro: posizioni aperte per laureati

Come affermato in precedenza, gran parte delle posizioni attualmente aperte si rivolgono a laureati, sia con esperienza maturata nel settore sia senza alcuna esperienza. Inoltre, i giovani laureati hanno la possibilità di prendere parte allo stage Anti Financial Crime analyst o candidarsi come Senior Project Manager. Ecco alcune tra le offerte professionali:

Una tra le tante offerte di lavoro si rivolge a laureati in Informatica, Ingegneria Gestionale, Matematica, Data Science e simili. Il compito dei selezionati sarà quello di costruire algoritmi ma anche di strumenti finalizzati all’identificazione e segnalazione di varie operazioni finanziarie sospette. Richiesta la conoscenza della lingua inglese e strumenti informatici. Sede di lavoro Torino;

in Informatica, Ingegneria Gestionale, Matematica, Data Science e simili. Il compito dei selezionati sarà quello di ma anche di strumenti finalizzati all’identificazione e segnalazione di varie operazioni finanziarie sospette. la e Sede di lavoro Torino; posizioni aperte per diventare manager . In questo caso oltre alla laurea magistrale in materie scientifiche o economiche è richiesta anche un ’esperienza pregressa di almeno 5 anni in un ruolo analogo. La sede di lavoro è a Milano;

. In questo caso oltre alla in materie è richiesta anche un di almeno 5 anni in un ruolo analogo. La sede di lavoro è a Milano; Categorie tutelate. Il Gruppo Intesa San Paolo ha avviato la selezione di giovani neolaureati in economia che appartengono a categorie protette e tutelate con la voglia di avviare un’esperienza professionale nel mondo assicurativo. Tra i requisiti richiesti c’è la buona conoscenza degli strumenti informatici e conoscenze assicurative.

Queste sono alcune delle posizioni aperte per laureati, ma tante altre sono consultabili sul web.

Lavoro: posizioni aperte per diplomati

Tutti coloro che non hanno un diploma di laurea possono candidarsi alla posizione per diventare agenti immobiliari o per quelle destinate alle categorie tutelate. Chi sarà selezionato per diventare agente immobiliare si occuperà della gestione delle attività connesse allo sviluppo della clientela offrendo supporto nel conseguimento degli obiettivi economici e commerciali dell’azienda stessa. Per ricoprire questo ruolo professionale è necessario possedere il patentino per la mediazione immobiliare. Le sedi di lavoro sono: Milano, Firenze, Bologna e Roma. Per quanto riguarda le categorie tutelate in possesso del diploma possono essere contattate per iniziare a lavorare in differenti ambiti professionali: amministrativo, commerciale, finanziario, risorse umane, crediti e tanto altro. Le sedi di lavoro sono dislocate su tutto il territorio nazionale.

Come candidarsi

Per consultare tutte le posizioni di lavoro aperte basta andare sul sito di Intesa San Paolo nella sezione careers. Qui appare la lista completa delle posizioni professionali aperte con tanto di descrizione ed i requisiti necessari per poter ricoprire quel determinato ruolo professionale. Una volta appurato il possesso di tutti i requisiti necessari, potrete cliccare sulla dicitura “candidati ora”. Chi possiede già un account con Intesa San Paolo potrà entrare con le proprie credenziali, tutti gli altri dovranno creare un’account. Si tratta di una procedura semplice e veloce che potrete fare in qualsiasi istante. Una volta pervenuti i Cv aggiornati, gli addetti alla selezione del personale vi contatteranno per un primo colloquio, solo ed esclusivamente se il vostro profilo sarà considerato interessante ed utile alla crescita aziendale.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro