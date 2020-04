Lavoro per addetti alla logistica: le ricerche di MAW nel Nord e Centro Italia

Vediamo tutte le offerte di lavoro del settore logistica pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work, Agenzia per il lavoro presente con le proprie filiali nel Nord e Centro Italia, è attualmente alla ricerca di numerose figure professionali del settore logistica, in particolare magazzinieri, da inserire in diverse aziende del Nord e Centro Italia. Vediamo le migliori offerte di lavoro pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Profilo aziendale MAW

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Posizioni aperte nel settore logistica e trasporti

Di seguito le ricerche in corso di queste figure professionali suddivise per regione pubblicate da MAW su Euspert.

Addetti logistica in Toscana

Addetto/a alla logistica – Firenze . La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: sistemazione dei prodotti all’interno del magazzino, trasferimento e prelievo dal magazzino dei prodotti. Si richiede precedente esperienza nella mansione, capacità nella gestione del magazzino, utilizzo dei principali sistemi informatici.

Carrellista – Altopascio (LU). Si ricerca con urgenza un carrellista per multinazionale carta di Altopascio. Il candidato ideale ha maturato esperienza di almeno 3 anni presso magazzino cartotecnico, occupandosi di movimentazione prodotto finito, stivatura, carico/scarico camion. E' richiesto possesso attestato conduzione carrello elevatore in corso di validità, dimostrabile.

Autisti e magazzinieri in Lombardia

Autisti addetti consegne – Brescia . Si ricerca con urgenza per importante multinazionale logistica sita in zona limitrofa a Brescia, la figura di AUTISTI PER CONSEGNE. Alla guida di un furgone di medio-piccole dimensioni, effettuerà un numero medio di 80 consegne al giorno; la distanza media giornaliera percorsa sarà di 130 km. Il candidato ideale ha: – Patente B da oltre 3 anni. – Dimestichezza nell’utilizzo di smartphone. Disponibilità a lavorare da lunedì a domenica (44h settimanali) o in part time verticale 3 giorni settimana da lunedì a domenica; Ottima conoscenza della lingua italiana.

Magazziniere/carrellista – Madone (Bg) . Si ricerca per importante realtà aziendale operante nel settore cartotecnico questa risorsa la quale, inserita nel team di magazzino, sarà tenuta a gestire le seguenti attività: imballaggio (preparazione kit di assemblaggio tramite l'uso di packing list e bar code); Carico/scarico merce tramite l'utilizzo di muletto e carroponte; supporto alle attività logistiche in genere. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione maturata preferibilmente all'Interno di realtà aziendali strutturate; Ottima capacità di utilizzo del muletto e preferibilmente del carroponte; Patentino del muletto; Flessibilità e dinamismo.

. Si ricerca per importante realtà aziendale operante nel settore cartotecnico questa risorsa la quale, inserita nel team di magazzino, sarà tenuta a gestire le seguenti attività: imballaggio (preparazione kit di assemblaggio tramite l’uso di packing list e bar code); Carico/scarico merce tramite l’utilizzo di muletto e carroponte; supporto alle attività logistiche in genere. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione maturata preferibilmente all’Interno di realtà aziendali strutturate; Ottima capacità di utilizzo del muletto e preferibilmente del carroponte; Patentino del muletto; Flessibilità e dinamismo. Magazziniere mulettista – Treviolo (BG). Si ricerca per importante realtà aziendale specializzata nella distribuzione di prodotti farmaceutici questa risorsa la quale, inserita all’interno del magazzino, si occuperà della movimentazione della merce in arrivo tramite l’utilizzo del carrello elevatore. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione; Possesso del patentino per l’uso del muletto; Disponibilità al lavoro su due turni da Lunedì a Sabato; Ottime doti organizzative e capacità di lavorare in team; Proattività e problem solving.

Addetti controllo spedizioni e ricevimento ordini in Veneto

Stagista ufficio ricevimento ordini – Nogarole Rocca (VR) . Si seleziona per importante azienda settore logistico, questa figura. La risorsa sarà inserita in ambiente dinamico e in crescita e si occuperà di ricevere e controllare gli ordini (via e-email e tramite portale) e dell’inserimento dei dettagli (colli, peso, tratta, merce da spedire, ecc.) a gestionale. Non è richiesta esperienza nel ruolo.

Addetto/a Ufficio controllo spedizioni – Nogarole Rocca (VR). Si seleziona per importante azienda di logistica questa risorsa la quale sarà inserita in un ambiente di lavoro strutturato, dinamico e con prospettive di crescita e si occuperà di ricevere gli autisti, preparare, controllare e chiudere il plico delle bolle e dei porter di carico, nonché della chiusura ufficiale delle spedizioni. Si richiedono come requisiti fondamentali la conoscenza della lingua inglese, esperienza maturata nel settore logistico (non necessariamente nella mansione) e disponibilità a lavorare su tre turni dal lunedì alla domenica con riposi compensativi.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di Men at Work direttamente su Euspert alla pagine dedicate: offerte lavoro logistica che troverete costantemente aggiornate. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

