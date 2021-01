Mango lavora con noi, posizioni aperte e dove inviare il curriculum

Mango cerca personale per i propri negozi. Ecco tutte le offerte di lavoro in Italia e all’estero

Stai cercando lavoro nel settore Fashion? Allora dai uno sguardo alle opportunità di Mango, famoso brand di abbigliamento spagnolo presente in Italia con numerosi punti vendita. Diversi sono i profili ricercati così come i contratti di lavoro offerti (prevalentemente a tempo determinato, con orario part-time, ma anche contratti di stage per giovani e assunzioni per categorie protette). Ecco allora quali sono le posizioni aperte e come candidarti in Mango, oltre ad alcune informazioni sull’azienda e le opportunità di inserimento.

Profilo aziendale di Mango

Mango è una multinazionale di fama mondiale che opera nel campo della realizzazione, produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento e complementi da uomo e da donna. L’azienda impiega oltre 11.200 dipendenti, 1.800 dei quali lavorano presso l’Hangar Design Center e nella sede di Palau-Solità i Plegamans a Barcellona. Dietro a questi numeri c’è un team giovane ed entusiasta con un’età media di circa 32 anni, composto per l’82% da donne. L’Hangar Design Center, il centro di progettazione più grande d’Europa, ha una superficie di 10.000 m2 che ospita oltre 550 professionisti del mondo della moda dedicati alla creazione di capi di abbigliamento e complementi da donna. Al suo interno troviamo l’area Progettazione, Acquisti e Qualità. Attualmente Mango ha oltre 2.415 punti vendita distribuiti in più di 107 paesi nel mondo.

Mango basa l’organizzazione della logistica su un sistema proprio, sviluppato progressivamente dall’apertura del primo punto vendita nel 1984 ad oggi e che ha fatto diventare Mango la seconda azienda esportatrice nel settore tessile spagnolo. SLM – Sistema Logistico Mango viene chiamato questo sistema, che si basa su velocità, informatica e tecnologia, e il suo obiettivo è fare in modo che ogni punto vendita disponga sempre dell’articolo di cui ha bisogno in base alla velocità di rotazione e alla previsione di vendita. Con una produzione e distribuzione di 90 milioni di capi l’anno, l’azienda riesce così a garantire il rinnovo costante dei prodotti e una produzione rispondente al ritmo imposto dalla domanda del mercato, sia in termini di volume che di varietà.

Lavorare in Mango

In Mango vi sono ambiti lavorativi molto diversi, anche se tutti hanno in comune il carattere che definisce un’azienda di moda di tenore internazionale: un ambiente multiculturale, oltre a spirito creativo e imprenditoriale.

Il team presente in negozio è costituito dai seguenti profili:

Responsabili di negozio

Responsabili aggiunti

Supervisori di negozio

Visual Merchandiser

Responsabili di cassa

Venditori

Assistenti di magazzino

Questi invece i settori aziendali, dove lavora personale specializzato:

Area prodotto

Area gestione

Area logistica

Area sistemi informatici

Posizioni aperte

Ecco le offerte di lavoro in Mango rivolte a personale da inserire, con varie mansioni, nei punti vendita:

Sales Assistant – Verona

La risorsa ha il compito di:

promuovere l’immagine del brand

garantire un alto livello di servizio al cliente in qualsiasi momento

mantenere il negozio ordinato ed organizzato

controllare e rifornire lo stock.

L’azienda vuole entrare in contatto con persone che siano motivate al lavoro di squadra, socievoli, estroversi e che possano dimostrare eccellenti doti di comunicazione, con un background nel settore della moda ed una conoscenza commerciale solida. E’ inoltre richiesta una esperienza pregressa come addetto/a vendita in negozio di abbigliamento.

Offerte di lavoro all’estero

Mango, come abbiamo accennato sopra, è presente con numerosi punti vendita in più di 107 paesi nel mondo. E’ possibile quindi candidarsi anche per una delle offerte di lavoro all’estero. Se volete intraprendere una carriera internazionale, al momento Mango ha posizioni aperte nei seguenti Paesi:

Spagna: 24 posizioni aperte

Germania: 11 posizioni aperte

Regno Unito: 11 posizioni aperte

Stati Uniti D’America: 6 posizioni aperte

Belgio: 1 posizioni aperte

Croazia: 1 posizioni aperte

Ungheria: 1 posizioni aperte

Irlanda: 1 posizioni aperte

Lavorare in Mango opinioni

Vuoi sapere come effettivamente si lavora in Mango? Di seguito trovi alcune testimonianze ed opinioni del personale dipendente dell’azienda:

“Ambiente di lavoro stimolante e formativo”. Sara C., addetta alle vendite, ci dice: “Ho imparato molte cose in Mango, all’inizio doveva essere un lavoro temporaneo ed è invece diventato un lavoro stabile, che ho accettato volentieri. Ho imparato molto, ora sono in grado di gestire meglio il rapporto con il cliente e di svolgere le attività tipiche del ruolo che ricopro: cassiere, tenuta del negozio, ricezione merci, ecc. Avendo come punto di riferimento i colleghi senior, ho imparato anche ad organizzarmi e ad essere molto autonoma soprattutto nella gestione degli ordini”.

“Buono stipendio”. Si sofferma sulla paga, invece, Miriam G., store manager: “È una grande azienda, un marchio rispettato nel mercato che paga i propri dipendenti in modo equo e con stipendi abbastanza alti rispetto alla maggior parte delle aziende che operano nel medesimo settore”.

“Ambiente dinamico, formativo e professionalizzante”. Gloria F., ci racconta così la sua esperienza in Mango: “Il primo giorno in negozio, onestamente, ho pensato che non fosse il lavoro per me, era molto strano, ma poco a poco sono entrata nella dinamica e nel mood Mango: allegria e dinamicità. Come commessa non sono pochi i compiti da svolgere: occuparsi del cliente e delle vendite, pulire gli spazi del negozio, sistemare la merce, ecc. Tutto ciò rende il lavoro molto dinamico e non c’è tempo per annoiarsi. Dopo un anno e mezzo, sono stata promossa a vicedirettore, che è la mia posizione attuale, e ora ho una gran bella squadra. Sto avendo l’opportunità di mettere in pratica tutto ciò che ho imparato dal mio predecessore”.

Come candidarsi in Mango

Alla pagina web “Mango lavora con noi” è possibile consultare tutte le offerte di lavoro in Mango, sia in Italia che all’estero. Per candidarti, basta inviare il curriculum vitae (si legge alla pagina aziendale che vengono accettati i seguenti formati: .DOCX .DOC .RTF .TXT. PDF fino a 1.5 MB.) e, su discrezione del candidato, anche una lettera di presentazione (che noi consigliamo vivamente).