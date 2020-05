Mondo del lavoro: ma quanto è cambiato dagli anni Settanta ad oggi?

Internet e il web sono i protagonisti dei cambiamenti del mondo del lavoro nell'era digitale: ma che dire di vestiti, stipendi e macchine da scrivere?

Bisogna ammetterlo: a star seduti in un ufficio negli anni Settanta e a pensare a come sarebbe diventato il mondo del lavoro nel 2020, nessuno di noi sarebbe riuscito a immaginare tutti i cambiamenti che si sono verificati in soli 50 anni. Prima ancora di parlare di Internet però, perché non parlare anche dei vestiti, dei tipi di lavori e degli stipendi?

Come è cambiato il mondo del lavoro (e quanto cambierà ancora)

image by Coffee Lover

Rispetto agli ’70 sicuramente le cose sono radicalmente cambiate a livello lavorativo. Vediamo che cosa.

Dress code sul posto di lavoro

Probabilmente ad oggi non hai mai indossato un tailleur (se sei donna) o un completo da uomo con tanto di cravatta per andare al lavoro, ancora meno per un colloquio! All’epoca invece anche in ufficio questo tipo di abbigliamento era de rigueur. Se andare in ufficio in pantaloncini o infradito non è ancora permesso, oggi però il dress code è meno formale e più casual e il jeans ha rivoluzionato il modo di vestire di tutti: uomini e donne, teenagers e over 40.

Stipendi

Di certo chi ha cominciato a lavorare negli anni Settanta, un giorno stando seduto alla sedia della sua scrivania avrà pensato che gli stipendi nel 2020 sarebbero aumentati, sicuramente… e non di poco! Invece non è così. E questo tenendo conto di molteplici fattori, dalla crisi economica attraversata negli ultimi anni, all’inflazione, al potere d’acquisto, secondo le statistiche dell’istituto dei sindacati europei Etuc (European Trade Union Confederation), nel periodo 2009-2019, gli stipendi aggiustati rispetto all’inflazione sono scesi in Italia del 2%.

Tecnologia

La tecnologia ci ha proiettati in un futuro che 50 anni fa non era neppure immaginabile. Il computer è diventato compagno fedele delle nostre giornate soprattutto con la rivoluzione digitale introdotta da Internet. Ma che dire di smartphone e tablet, quando a stento vent’anni fa compravamo estasiati i primi cellulari giganti, con antenna estraibile? Senza parlare del telefono a disco che avevamo nelle nostre case anni ’70 o delle nostre mamme che in ufficio usavano la macchina da scrivere (e che per avere la duplice copia di un documento avevano bisogno della carta copiativa). Oggi siamo noi che portiamo l’ufficio in giro, ci fermiamo in un bar con connessione wi-fi e continuiamo a lavorare tranquillamente, in attesa della call in videoconferenza.

Internet

Il potere del web è stato anche quello di creare nuove opportunità di lavoro in settori un tempo inesistenti. Sono decine le figure professionali della new economy: esperti di web marketing, web design, web writing, web management, web positioning e chi più web ha più ne metta! Per non parlare del fatto che ora come ora la ricerca del lavoro avviene praticamente tutta attraverso il web, come anche le candidature e, a volte, i primi colloqui di lavoro.

Forme di lavoro e contratti

Il mondo del lavoro di oggi non si basa più sulla concorrenza tra un’azienda e l’altra ma anche tra un singolo lavoratore e l’altro. Il web ha dato vita ad una generazione di freelancer e un vero e proprio esercito di partite iva: maggiore protagonismo dunque e maggiore coinvolgimento (collettivismo vs individualismo) ma anche più ansia e stress, a discapito del tempo libero e della qualità della vita del singolo individuo e dell’intera famiglia che lo circonda (integrazione vs frammentazione).

Prospettive per i prossimi 10/15 anni

Si annuncia un mondo del lavoro più piccolo (mondo arancio), fatto di spin-off e piccole imprese, con focus su network e specializzazione. Il mondo del lavoro futuro è un mondo verde, che vede il business orientato ai cambiamenti demografici, climatici e alla sostenibilità. Infine un mondo blu, quello in cui le protagoniste rimangono le multinazionali, con la loro ricerca del profitto al primo posto ma sempre più attente alla loro responsabilità sociale.

