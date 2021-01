Norauto lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Norauto cerca tecnici di officina e addetti vendita per i negozi in tutta Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

La grande distribuzione organizzata opera anche nel settore dei ricambi automobilistici e di tutti i servizi legati alla manutenzione dell’auto. Una delle aziende leader in questo ambito è Norauto, prima catena francese della grande distribuzione specializzata nella manutenzione e personalizzazione dell’automobile. La complementarità tra negozio e officina è ciò che caratterizza l’azienda e le ha garantito il successo. La catena è in grande espansione sul nostro territorio e seleziona periodicamente nuovo personale da inserire sia nei suo centri auto (negozio e officina), ma anche negli uffici. Andiamo allora a conoscere quali sono le offerte di lavoro Norauto e come candidarsi, oltre a fornire alcune informazioni sull’azienda e le opportunità di inserimento.

Profilo aziendale di Norauto

Norauto è un marchio francese nato il 20 ottobre 1970 con l’apertura del primo centro auto a Englos, vicino a Lille su iniziativa di Eric Derville. L’idea è quella di proporre un negozio che dispone di una larga gamma di prodotti (pezzi di ricambio, accessori…) associato ad un’officina in cui è possibile effettuare il montaggio dei prodotti venduti in negozio e delle prestazioni di manutenzione ordinaria (ad esempio il cambio olio).Ed è stato proprio questo affiancamento negozio – officina a decretare il successo di Norauto, che si espande in varie parti del mondo. Dal 1986 al 2009 avviene la conquista dell’Europa e America Latina con l’apertura dei nuovi centri in diversi paesi fra cui l’Italia nel 1991.

Un classico punto vendita Norauto comprende officina e negozio con un team che va da 10 a 30 collaboratori. In questi centri, di una superficie che varia da 500 a 1000 mq2 e che dispongono da 4 a 10 box officina, la sinergia fra la vendita di accessori, il loro montaggio e la manutenzione del veicolo permette a Norauto di proporre ai suoi clienti tutti i servizi utili in un unico luogo.

Ad oggi, Norauto è la prima catena francese della grande distribuzione specializzata nella manutenzione e personalizzazione dell’automobile, presente con più di 500 centri nel mondo ed una cifra d’affari di oltre 1.100 milioni di euro. Il marchio fa parte di Mobivia Groupe, leader europeo nella manutenzione e nell’equipaggiamento di veicoli multimarca, che è presente in 12 paesi con 11 insegne differenti e conta oltre 1.200 centri a livello mondiale ed oltre 10.000 dipendenti nel mondo.

Lavorare in Norauto

Molte sono le aree di inserimento in Norauto che, come abbiamo detto sopra, offre sia i servizi di uno shop che quelli di una officina auto.

Lavorare nel Service Team vuol dire inserirsi in una delle seguenti aree:

risorse umane

acquisti

marketing

contabilità & amministrazione

logistica

sviluppo rete e servizi tecnici

Lavorare in uno dei Centri Norauto, che vuol dire inserirsi in una delle seguenti aree del Negozio o dell’Officina:

store manager

manager di officina

manager di reparto

addetto amministrativo

tecnico di officina

addetto vendita

Formazione del personale Norauto

Norauto è molto attenta alla formazione del personale e per ogni collaboratore sviluppa un piano di formazione che si realizza con modalità e-learning, on the job e formazione d’aula. In particolare, sono previste attività formative con focus sulle seguenti aree / tematiche, in base al ruolo ricoperto:

formazione sul prodotto: aggiornamenti costanti sulle caratteristiche tecniche dei nuovi prodotti e le novità formazione gestione cliente: per imparare a gestire i Clienti instaurando con loro un rapporto di fiducia, autenticità e trasparenza formazione mestiere: per acquisire le conoscenze e competenze specifiche del ruolo, per svolgere in autonomia le proprie attività formazione manageriale: per acquisire o sviluppare le competenze necessarie a gestire la squadra e il business

Posizioni aperte

Ma vediamo ora quali sono le offerte di lavoro Norauto disponibili nelle varie aree sopra riportate.

Offerte di lavoro Service Team Norauto

Al momento non ci sono posizioni aperte in questa area, in ogni caso è possibile inviare la propria candidatura spontanea.

Offerte di lavoro Negozi Norauto

Più numerose le opportunità di lavoro nei negozi, che sono attualmente alla ricerca delle seguenti figure:

RESPONSABILE REPARTO – Ferrara

RESPONSABILE REPARTO VENDITA – GDO – Torino / Milano / Verona / Bolzano / Udine / Bologna / Modena / Piacenza / Reggio Emilia / Firenze / Roma / Pescara

ADD VENDITA CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) – Baranzate (MI) / Olgiate Olona (VA)

ALLIEVI STORE MANAGER – Roma / Pescara / Bergamo / Cremona / Mantova / Milano / Monza e Brianza / Pavia / Varese

ADD VENDITA (ESPERTO MICRO-MOBILITA’) – Baranzate (MI)

ADDETTO/A VENDITA CASSA ACCETTAZIONE E VENDITA RICAMBI AUTO – San Giuliano Milanese (MI)

TIROCINIO REPARTO VENDITA / CASSA – Torino

In linea generale, i requisiti richiesti ai candidati sono:

esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore GDO o automotive

competenze in ambito commerciale

predisposizione al rapporto con il pubblico

capacità di lavorare in squadra

Offerte di lavoro Officina Norauto

Anche nelle officine sono numerose le ricerche in corso per le seguenti figure:

ALLIEVI CAPO OFFICINA AUTORIPARAZIONI – Milano / Ferrara / Reggio Emilia

TIROCINIO OFFICINA – Torino / Citta’ Sant’angelo (PE) / Savignano Sul Rubicone (RN)

CAPO OFFICINA AUTORIPARAZIONI – Reggio Emilia

TECNICO OFFICINA – GOMMISTA – Olgiate Olona (VA)

TIROCINIO TECNICO OFFICINA / GOMMISTA – Bussolengo (VR)

MECCANICO AUTO – Bussolengo (VR)

MECCANICO DI AUTO E GOMMISTA ESPERTO – Trezzano sul Naviglio (MI)

TIROCINIO TECNICO OFFICINA / GOMMISTA – Trezzano sul Naviglio (MI)

TIROCINIO MECCANICO – Torino

TECNICO LINEA REVISIONI AUTO – Trezzano sul Naviglio (MI)

In linea generale, i requisiti richiesti ai candidati sono:

esperienza in ruoli analoghi

competenze tecniche in ambito riparazione e manutenzioni di veicoli

predisposizione al rapporto con il pubblico

capacità di lavorare in squadra

Opinioni sul lavoro in Norauto

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Norauto:

“Azienda seria, bell’ambiente di lavoro”. Così Marco F. parla della sua esperienza in azienda come Meccanico: “Lavoro in Norauto da 2 anni, ho trovato fin a subito un’azienda seria e ben strutturata. I responsabili sono persone preparate e professionali, così come i colleghi. Lavoriamo bene in team, e qui è una cosa importantissima, imparando sempre cose nuove”.

“Rapporto umano tra collegi e superiori”. Gianfranco L., attuale Addetto alle vendite, ci dice questo del suo lavoro in Norauto: “La dimensione umana qui viene rispettata, si ha un buon rapporto con i superiori che ascoltano i dipendenti su problematiche varie e altre questioni. Riceviamo inoltre una formazione adeguata sui nuovi prodotti introdotti in negozio. Per ora mi trovo bene e questo lavoro mi piace”.

“Ottimo stage”. Questo ci dice Gianni D., studente che ha svolto uno stage in azienda di 2 mesi: “In Norauto ho imparato molte cose, sia tecniche che dal punto di vista del metodo lavorativo. Ho imparato a confrontarmi con i colleghi, che mi hanno aiutato molto, e a seguire delle fasi ben precise e strutturate di alcuni lavori da svolgere. Soddisfatto dello stage svolto qui!”.

Come candidarsi in Norauto

Tutte le offerte di lavoro Norauto sono consultabili alla pagina web aziendale Norauto Lavora con noi. Qui puoi selezionare l’area di tuo interesse tra Service Team, Officina o Negozio e selezionare l’annuncio a te più idoneo. Per inviare la candidatura, compila il breve form online allegando il tuo curriculum vitae. C’è anche la possibilità di scrivere, nell’apposito spazio, una lettera di presentazione (e il nostro consiglio è quello di aggiungerla!).