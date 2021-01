Brembo lavora con noi 2021, posizioni aperte e come candidarsi

Brembo, azienda italiana leader nella produzione di impianti frenanti per veicoli, offre numerose opportunità di lavoro e stage nelle sedi italiane. Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Brembo profilo aziendale

Brembo è un’ azienda italiana con sede a Curno (BG) fondata nel 1961 da Emilio Bombassei, padre dell’attuale Presidente. Oggi è leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti e componentistica per auto, moto e veicoli industriali, p​er il mercato del primo equipaggiamento, i ricambi e il racing. Dal 2002, la ricerca in Brembo, concentrata all’interno del Centro Ricerche & Sviluppo, è impegnata anche sul fronte della meccatronica. L’attività del Gruppo si è estesa recentemente anche alla progettazione e produzione di sistemi di sicurezza.

L’azienda commercializza i suoi prodotti in 70 Paesi nel mondo e ha sedi produttive in Italia, Polonia, Inghilterra, Rep. Ceca, Spagna, Germania, Brasile, Argentina, U.S.A., Messico, Cina e India. L’attività commerciale si avvale invece di società ubicate in prossimità dei principali mercati serviti, con sede in Svezia, Francia, Inghilterra, U.S.A. e Giappone. Il Gruppo conta di più di 10.800 ​collaboratori (3.223 dipendenti in Italia), di cui circa il 10% è composto da ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano in ambito ricerca e sviluppo.

Lavorare in Brembo: figure ricercate

Brembo offre opportunità di inserimento e crescita soprattutto a laureati in ambito ingegneristico, come Ingegneria Meccanica, Ingegneria Aeronautica, Ingegneria Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria dei Materiali, ma anche in Economia e Commercio, Lingue e Letterature Straniere, anche alla prima esperienza lavorativa, interessati a sviluppare le proprie competenze in un contesto innovativo, tecnologicamente avanzato e in rapida crescita. Per tutti i profili è indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese.

Le figure professionali più frequentemente ricercare in Brembo sono le seguenti:

Progettista: sviluppo tecnico-progettuale del prodotto.

Ingegnere di sperimentazione: testing su banco o strada di prototipi e prodotti, analisi dei dati.

Ingegnere di progetto: gestione del prodotto dal progetto alla prototipazione.

Ingegnere di processo: sviluppo di processi produttivi di fonderia, lavorazioni meccaniche, montaggi.

Specialista in logistica: gestione della logistica industriale e distributiva.

Buyer: acquisizione di componentistica meccanica a livello worldwide

Controller: controllo di gestione della business unit o del plant di riferimento.

Assistente commerciali: supporto al team di ricerca e sviluppo nella relazione commerciale con il cliente.

Processo di selezione in Brembo

Parlando invece del processo di selezione in Brembo, in primis viene valutato il curriculum, ovvero il titolo di studio, le tempistiche di conseguimento dei titoli, le lingue straniere conosciute, le esperienze lavorative o di stage. Se il tuo profilo è ritenuto idoneo per il ruolo ricercato, verrai convocato per un colloquio conoscitivo con la Direzione Risorse Umane e, a seguire, per un colloquio tecnico con il Responsabile di linea. La durata del processo di selezione è di circa 40 giorni dal primo contatto.

Offerte di lavoro Brembo

Di seguite, le opportunità del offerte di lavoro in Brembo:

SIMULATION SPECIALIST

COORDINATORE MANUTENZIONE DI REPARTO

TECHNOLOGIES INNOVATION SPECIALIST

CHEMICAL REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST

ENERGY MANAGER

MANUTENTORI MECCANICI

MAINTENANCE ENGINEER

RESPONSABILE ENERGY AND ENVIRONMENT DI SITO

AREA MANAGER – PERFORMANCE

PLANT SUPPLIER QUALITY ENGINEER

SALES ASSISTANT

DESIGN ENGINEER

HEALTH AND SAFETY SPECIALIST

RESPONSABILE SICUREZZA E AMBIENTE DI STABILIMENTO

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’

PLANT PROCESS QUALITY SPECIALIST

RESPONSABILE PROGETTAZIONE TECNOLOGIE DI LAVORAZIONE MECCANICA

Offerte di stage Brembo

Di seguite, le opportunità del offerte di stage in Brembo:

STAGE GLOBAL BUSINESS UNIT MOTO – AREA PLANT QUALITY

STAGE GLOBAL BUSINESS UNIT AFTERMARKET – AREA PRODUCT MARKETING

STAGE GLOBAL CENTRAL FUNCTION INTERNAL AUDIT – AREA INTERNAL AUDIT

STAGE GLOBAL BUSINESS UNIT SISTEMI – AREA PROGETTAZIONE CAE

STAGE GLOBAL CENTRAL FUNCTION INDUSTRIAL OPERATIONS – AREA SICUREZZA E AMBIENTE

STAGE GLOBAL BUSINESS UNIT AFTERMARKET – AREA LOGISTICS WAREHOUSE & TRANSPORTS MANAGEMENT

STAGE GLOBAL BUSINESS UNIT AFTERMARKET – AREA LOGISTICS – DEMAND PLANNING AND REPLENISHMENT MANAGEMENT

STAGE GCF INDUSTRIAL OPERATIONS TECNOLOGIE SISTEMI – AREA PROGETTAZIONE PROCESSI

STAGE GLOBAL BUSINESS UNIT SISTEMI – AREA PROGETTAZIONE

STAGE BSCCB, RICERCA E SVILUPPO – AREA DATA SCIENCE AND DATA ENGINEERING

STAGE GLOBAL CENTRAL FUNCTION QUALITA’ – SYSTEM AND PROCESS QUALITY

Stage Brembo opinioni

In Brembo è possibile svolgere uno stage sia curricolare che extracurricolare e, in alcuni casi, anche uno stage finalizzato alla stesura della tesi di laurea. Professionisti e ricercatori Brembo mettono a disposizione degli studenti le loro competenze ed esperienze, accogliendoli nei laboratori o negli uffici dell’Azienda. Tutte le opportunità disponibili vengono pubblicate nella sezione Posizioni Aperte – Opportunità di Stage del sito aziendale. La durata dello stage è legata al progetto di riferimento: in genere non meno di 6 mesi con orario full time dal lunedì al venerdì.

Ecco allora alcune testimonianze di giovani laureandi o neolaureati che hanno svolto uno stage in Brembo:

Paolo M., neo Ingegnere Meccanico, ha svolto in Brembo la tesi di laurea e dice: “L’interesse per Brembo mi ha spinto a pensare di svolgere in azienda la tesi di laurea. Dopo aver visionato le loro proposte, uno scambio di email e colloqui, è stato definito il progetto ed attivato lo stage. Ho potuto quindi lavorare nei loro laboratori, dove ho trovato strumentazioni innovative ed altamente tecnologiche, e a fianco di professionisti, che mi hanno supportato nella realizzazione della mia tesi. Ora proseguo il mio percorso di studi specialistici e non escludo un ritorno in Brembo per ulteriori progetti! ”.

Francesca L. ha invece svolto uno stage extracurricolare in ambito Controllo di gestione: “Da neolaureata ho svolto uno stage in azienda. Sono stati 6 mesi molto impegnativi ma anche formativi, durante i quali ho appreso molte informazioni sia in ambito strettamente lavorativo, quindi legate alle attività pratiche da svolgere, che professionali e personali. Ad esempio, come lavorare in team e per obiettivi, confrontandomi quotidianamente con altre funzioni aziendali. Colleghi molto seri e professionali, mi hanno visto come una risorsa non come una semplice stagista..non è facile trovare un ambiente del genere!”

Giancarlo F., come stagista curriculare, ha seguito un progetto già in essere in Brembo nel team Project Engineering: “Mi sono inserito in un progetto già in essere, ma i membri del team sono stati disponibilissimi ad interagire con me. Ho potute sviluppare competenze in ambito progettazione e gestione di progetti, già messi in pratica con vari progetti universitari ma in azienda ha un valore molto diverso. Sono soddisfatto del lavoro svolto e ho anche ricevuto un feedback molto positivo da Brembo”.

Come candidarsi in Brembo

Tutte le offerte di lavoro Brembo sono consultabili nell’area Risorse Umane del sito web aziendale, sezione Lavora con Noi. Qui puoi candidarti per le posizioni aperte disponibili oppure inserire i tuoi dati ed allegare il tuo curriculum vitae segnalando le posizioni che maggiormente ti interessano (fino ad un massimo di 3).