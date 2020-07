Nuove assunzioni in Grimaldi Lines: posizioni aperte e come candidarsi

Offerte di lavoro per personale di terra e mare con il Gruppo Grimaldi Lines. Le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con la Grimaldi Lines alla ricerca di svariate figure professionali da inserire nel team. Tante le posizioni aperte come personale di terra e di mare da assumere soprattutto nel periodo estivo. Ecco come consultare le opportunità professionali offerte dal Gruppo e come candidarsi.

Nuove assunzioni con la Grimaldi Lines

La stagione estiva è ormai iniziata, così arrivano anche importanti ed interessanti opportunità di lavoro per chi è alla ricerca di un’occupazione. Il noto Gruppo Grimaldi Lines è alla ricerca di nuovo personale da impiegare a bordo delle varie imbarcazioni ma anche a terra, presso i vari uffici sul territorio nazionale. Lavorare con la nota compagnia di navigazione, significa entrare a far parte di un team di professionisti, dove la crescita professionale e personale dei dipendenti occupa un posto di notevole spessore. Il Gruppo crede che la professionalità, la motivazione ed il senso di appartenenza dei dipendenti siano alla base del successo aziendale. Il Gruppo investe molto nella preparazione tecnica, efficienza lavorativa e nel costante miglioramento dell’operato dei propri dipendenti. Insomma, una realtà professionale di notevole rilievo in Italia e non solo.

Il Gruppo Grimaldi Lines

La Grimaldi Lines è una compagnia di navigazione italiana specializzata nel trasporto marittimo di merci, auto, container e passeggeri. Fu fondata nel 1947 da Guido, Luigi, Mario, Aldo ed Ugo Grimaldi. La sua sede principale si trova a Napoli anche se oggi il Gruppo opera attraverso succursali in oltre 25 Paesi nel mondo. In Italia le altre sedi della Grimaldi si trovano in Sicilia (Catania e Palermo), in Liguria (Genova), Lombardia (Milano), Lazio (Roma). La flotta della Grimaldi Lines è composta da più di 100 navi che trasportano merci nel Nord Europa, nel Mediterraneo, Mar Baltico, Africa Occidentale, Nord e Sud America, ed i passeggeri nel Mar Mediterraneo e Baltico. Oggi fanno parte di questa importante realtà ben 10mila collaboratori. Inoltre, ricordiamo che rientrano nel Gruppo altre compagnie di navigazione come: Minoan Lines, Atlantic Container Line Malta Motorways of the Sea. Una realtà professionale che nel corso degli anni è cresciuta e si è affermata.

Le posizioni aperte per lavorare in Grimaldi Lines

La nota compagnia italiana di navigazione è alla ricerca di nuovo personale da impiegare sia sulle navi che a terra, nei vari uffici presenti sul territorio nazionale e non solo. Tante le posizioni aperte a cui tutti gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio Cv e partecipando alle selezioni. Opportunità professionali non solo per chi ha già maturato esperienza nel settore, ma anche per i giovani senza alcuna esperienza. Vediamo di seguito le figure attualmente ricercate a bordo:

Operaio Meccanico

Ottonaio

Giovanotto di macchina

Ufficiale di macchina;

Direttore di macchina

Allievo Ufficiale di macchina

Elettricista

Operaio Motorista

Carpentiere

1°Ufficiale di coperta;

Comandante

Nostromo

Questi sono solo alcuni esempi delle figure ricercate da impiegare a bordo delle navi.

Grimanldi Lines lavoro area hotel

Tra le figure professionali ricercate dal Gruppo nell’area Hotel ricordiamo:

Piccolo di camera

Magazziniere

Cameriere

Garzone di camera;

1° Cameriere;

Piccolo di cucina

Commissario di bordo;

Cuoco

Garzone di cucina;

Posizioni aperte per il personale di terra

Tra le posizioni aperte per il personale di terra, ricordiamo:

Raccomandatario Marittino;

Oracle DBA;

Techinical Superintendent;

Buyer;

Stage Cyber Security;

Junior Business Graduate.

I requisiti per candidarsi alle varie posizioni sono differenti a seconda del ruolo e della mansione scelta e possono essere consultate sul sito della Grimaldi Lines.

Come candidarsi

Vediamo ora come potersi candidare alle offerte di lavoro. Se interessati alle attuali posizioni aperte oppure alle future assunzioni, potete consultare la pagina web del Gruppo nella sezione Lavora con Noi, dove periodicamente sono pubblicate tutte le offerte di lavoro. Per candidarvi non dovrete fare altro che assicurarvi di possedere i requisiti richiesti ed inviare il vostro Cv, registrandolo tramite l’apposito form online. Non lasciatevi sfuggire questa occasione.

