Odiare il proprio lavoro rovina la vita: ecco come risolvere la situazione

Tre passaggi utili per migliorare giorno dopo giorno una condizione lavorativa terribile e smettere finalmente di odiare il lavoro della propria vita

Chi odia il proprio lavoro, pensa di essere l’ unico ad averne uno talmente terribile. Odiare il lavoro rende stressati e depressi e spinge a pensare che invece ogni altra persona al mondo ami ciò che fa e abbia una vita splendida e gioiosa, spietatamente imparagonabile alla propria davvero angosciante. E invece ogni singolo individuo, non importa dove si trovi adesso nella sua vita, ha un lavoro che odia. È così o perlomeno sotto certi aspetti.

Ecco tre passaggi per non odiare il lavoro e renderlo migliore

image by Kaspars Grinvalds

Gli unici che non odiano il proprio lavoro sono coloro che non assumono alcun tipo di rischio o non hanno alcuna prospettiva di poter fare carriera. Perché anche il “fare carriera” presuppone di per sé la pena di passare fasi della propria vita angoscianti e difficili e momenti di vero e proprio odio verso il proprio lavoro.

Trova le aree peggio gestite dell’azienda e sistemale

Un segno rivelatore di un lavoro terribile è che si svolge in una terribile società. E qual è un segno rivelatore di una terribile società? Che ogni singola cosa è gestita in modo terribile. Certo anche in una terribile azienda ci sono progetti ovunque, il problema è che non vengono portati a termine o comunque rovinati nel bel mezzo della loro realizzazione. Tu dovresti prenderne uno e sistemarlo. Anche se puoi sistemarlo giusto un po’, sul tuo cv questo apparirà davvero come qualcosa di positivo e professionalizzante. Potrai affermare senza troppe difficoltà di aver aumentato ad esempio l’efficienza del 20%, i guadagni del 21 % e diminuito i costi del personale del 30% perché è davvero facile raggiungere questo genere di risultati quando si ha a che fare con la totale improvvisazione e incompetenza.

Fatti amico la persona più popolare dell’azienda

Il problema più grande di un lavoro che si odia è che non ha le tre caratteristiche -che sono le più importanti in un lavoro- vale a dire:

mansioni attraenti e stimolanti, obiettivi gestibili e raggiungibili, controllo e soddisfazione su tutti i risultati.

Quindi qual è la prima cosa che hai bisogno di fare? Fare in modo che il tuo lavoro diventi più attraente e con obiettivi gestibili. I risultati arriveranno da sé. Quindi fallo tenendo ben a mente il primo obiettivo, vale a dire diventare amico della persona che è più in grado di stimolarti e farti migliorare in questo lavoro. Guardati intorno in azienda e decidi chi ha più potenziale.

Peggiore è l’azienda, più veloce per te risulterà trovare questa persona perché le persone con enorme potenziale non stanno nelle aziende terribili e quindi ce ne sarà al massimo solo una da individuare. Trova questa persona e poi ogni giorno prefiggiti di fare qualcosa per esserle più vicino e utile nello svolgimento dei vari compiti lavorativi. Il modo migliore per far sì che una persona presti attenzione a te è di farle sapere quanto l’ammiri e che vorresti ti aiutasse. Quindi agisci come se volessi un mentore e il tuo lavoro improvvisamente diventerà pieno di significato e interessante e molto probabilmente smetterai di odiare il lavoro così tanto.

Comincia a riscrivere il tuo cv

Se la società nella quali lavori è davvero talmente terribile da non offrire gratificazioni né alcuno spiraglio di prospettiva di miglioramento, sei giustificato dall’odiare il lavoro ed è davvero arrivato il momento di cominciare a guardarsi intorno e iniziare”la caccia” ad una nuova occupazione. Ma attenzione: devi farlo in un modo sistematico e con un’adeguata preparazione.

Mettiti alla ricerca delle offerte di lavoro di ciò che vorresti fare, del ruolo dei tuoi sogni. Leggi attentamente la job description e fai una lista di tutte le caratteristiche personali e le competenze professionali che i recruiters si aspettano da qualcuno che reputano “qualificato”. Sposta ognuno di questi punti nel tuo cv e dì a te stesso: come posso rendere veritieri questi punti sul mio cv? Con l’impegno, la formazione e la costanza: quindi ogni giorno dovrai concentrare gli sforzi per cercare di rendere attendibile e reale ognuno di questi punti, per acquisire nuove abilità e lavorare per raggiungere i tuoi obiettivi.

