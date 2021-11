Offerte di lavoro: dal 15 al 30 novembre Recruiting Day in tutte le filiali Atempo

Dal 15 al 30 novembre 2021 l’Agenzia per il Lavoro Atempo incontra candidati interessati a diverse opportunità lavorative offerte nelle sue diverse filiali. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi

Se sei alla ricerca della prima occupazione o di nuove opportunità lavorative, dal 15 al 30 novembre 2021 l’Agenzia per il Lavoro Atempo organizza Recruiting Day. Durante queste giornate, degli esperti del settore ti forniranno una consulenza personalizzata illustrando le principali opportunità professionali in linea con la tua formazione e il tuo profilo e ti daranno indicazioni per orientarti al meglio nella ricerca di un lavoro per te.

Atempo: profilo aziendale

Atempo, è un’Agenzia per il Lavoro in grado di rispondere alle diverse esigenze del territorio proponendo servizi che vanno dalla ricerca e selezione del personale, alla Somministrazione Lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, all’intermediazione e la Ricollocazione Professionale fino alla formazione ponendosi nei confronti di lavoratori e aziende in maniera efficiente e preparata. Atempo è in grado di garantire ai lavoratori e alle aziende che si affidano loro un’assistenza completa in tutte le fasi del processo di selezione e inserimento con relativa soddisfazione di entrambi.

Dal 15 al 30 novembre sarà possibile scegliere la giornata di Recruiting Day e la sede di tuo interesse, compilando l’apposito form con il tuo nome e orario che preferisci. Queste giornate saranno dedicate a ricerche specifiche di profili professionali oppure generiche. Ecco le date, le filiali e i profili ricercati:

15 Novembre:

9.00-12.30 Filiale di BRESCIA in Via Luzzago 5, Recruiting Day rivolto a Elettricisti

16 Novembre:

9.00-13.00 Filiale di PONTEDERA (PI) in Piazza Garibaldi 26/27, Recruiting Day rivolto a Neodiplomati

9.00-13.00 Filiale di SANTA CROCE SULL’ARNO (PI) in Via del Bosco 43/a, Recruiting Day rivolto a Neodiplomati

9.00-13.00 Filiale di SETTIMO TORINESE (TO) in Via Mazzini 18/E, Recruiting Day rivolto a tutti

9.00-13.00 Filiale di BRA (CN) in Via Umberto I 108/A, Recruiting Day rivolto a tutti

9.00-12.30 Filiale di VERONA in via Scuderlando n. 313, Recruiting Day rivolto a operai con esperienza nel settore Metalmeccanico

17 Novembre:

10.00-12.00 Filiale di LUCCA in Via Del Brennero 456, Recruiting Day rivolto a Periti meccanici, meccatronici ed elettrici

14.00-18.00 Filiale di BRA (CN) in Via Umberto I 108/A, Recruiting Day rivolto a tutti

9.30-12.00 Filiale di GALLARATE (VA) in Piazza Risorgimento 9, Recruiting Day rivolto a tutti (CAREER DAY)

9.30-12.30 Filiale di OGGIONO (LC) in Via Papa Giovanni XXIII 96, Recruiting Day rivolto a giovani in età di apprendistato

18 Novembre:

9.30-12.30 Filiale di PISA in Via Chiassatello 61, Recruiting Day rivolto a Periti informatici, Laureati in informatica e carrelisti

9.00-13.00 Filiale di MONCALIERI (TO) in Corso Roma 28, Recruiting Day rivolto a tutti

9.30-12.30 Filiale di BIELLA in Via Delleani 14/L, Recruiting Day rivolto a tutti

9.30-12.30 Filiale di MARIANO COMENSE in Piazza del Curto 9, Recruiting Day rivolto ai giovani

22 Novembre:

9.00-12.30 Filiale di BRESCIA in Via Luzzago 5, Recruiting Day rivolto a Periti meccanici

23 Novembre:

9.00-13.00 Filiale di PONTEDERA (PI) in Piazza Garibaldi 26/27, Recruiting Day rivolto a Metalmeccanici generici

9.30-12.30 Filiale di RUBIERA (RE) in Via Rocco Chinnici 1/C, Recruiting Day rivolto a Magazzinieri

9.00-12.30 Filiale di VERONA in via Scuderlando n. 313, Recruiting Day rivolto a Magazzinieri con esperienza nel settore alimentare

24 Novembre:

10.00-12.00 Filiale diLUCCA in Via Del Brennero 456, Recruiting Day rivolto a Operai turnisti e Settore Cartario

25 Novembre :

9.00-13.00 Filiale di SANTA CROCE SULL’ARNO (PI) in Via del Bosco 43/a, Recruiting Day rivolto a GIOVANI con minima esperienza nei settori Conciario, Calzaturiero, Metalmeccanico

9.30-12.30 Filiale di BIELLA in Via Delleani 14/L, Recruiting Day rivolto a tutti

9.30-12.30 Filiale di MARIANO COMENSE in Piazza del Curto 9, Recruiting Day rivolto a specializzati settore Arredamento

30 Novembre:

9.30-12.30 Filiale di RUBIERA (RE) in Via Rocco Chinnici 1/C, Recruiting Day rivolto a Giovani fino a 25 anni

Come candidarsi ai Recruiting Day di Atempo

Per partecipare sarà sufficiente andare alla pagina dedicata ai Recruiting Day di Atempo. All’interno della pagina potrai prendere un appuntamento attraverso un form specifico per ogni giornata. Successivamente, ogni filiale contatterà poi i candidati per confermare l’appuntamento.

