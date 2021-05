Offerte di lavoro nella Grande Distribuzione: le ricerche in corso di Adecco e come candidarsi

Adecco, è attualmente alla ricerca di risorse da inserire in aziende operanti nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

Sei alla ricerca di un’occupazione nella Grande Distribuzione Organizzata? Adecco, è attualmente alla ricerca di diverse risorse da inserire in aziende operanti in questo settore. Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro del settore GDO pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito tutti i dettagli e come candidarsi.

Profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di oltre 11mila aziende.

Posizioni aperte

Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro di Adecco del settore della Grande Distribuzione pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Offerte lavoro GDO in Veneto

Addetto vendita bricolage – Conselve (PD) . Adecco Italia Spa filiale HUBSITE GDO cerca per importante realtà italiana operante nella GDO leader nella vendita di prodotti per hobbystica e bricolage, figure di addetti/e vendita per diversi reparti. Le persone, una volta inserite nel contesto aziendale, si occuperanno di vendita, assistenza alla clientela, consulenza alla vendita, organizzazione delle merci in reparto e allestimento scaffali. I/le candidati/e ideali hanno ottime doti relazionali, predisposizione al contatto con il pubblico e la clientela, è richiesta esperienza pregressa in ruoli di vendita e a contatto con il Cliente e flessibilità oraria. Completano il profilo doti come la flessibilità, l’orientamento al risultato, spirito di squadra e il forte senso di responsabilità.

Addetto alla macelleria – Peschiera Del Garda (Verona). Si seleziona per importante realtà aziendale operante nel settore della GDO un addetto vendita con buona esperienza nel reparto macelleria. La risorsa ideale ha maturato esperienza nel reparto macelleria, sia nella vendita al banco che nella lavorazione, taglio e porzionatura della carne. La risorsa che verrà inserita inoltre è in grado di utilizzare e gestire in autonomia gli strumenti di taglio e pesatura dei prodotti e la pulizia e preparazione del banco di lavoro. Sarà titolo di preferenza l'aver maturato anche breve esperienza nella gestione di un team.

Gastronomo – Peschiera Del Garda (Verona). Si seleziona per importante realtà aziendale operante nel settore della GDO un addetto vendita con buona esperienza nel reparto gastronomia. La risorsa ideale ha una maturato esperienza nel reparto gastronomia, salumeria, panetteria, è disponibile ad un contratto part-time e flessibile a lavorare su turni e nei weekend. La risorsa che verrà inserita inoltre è in grado di utilizzare e gestire in autonomia gli strumenti di taglio e pesatura dei prodotti e la pulizia e preparazione del banco di lavoro.

Lavorare nella GDO in Lombardia

Tirocinanti Addetti alla Vendita GDO – Bergamo, Brescia e Novate Milanese . Le risorse selezionate, in affiancamento al team di negozio, avranno modo di acquisire le specifiche competenze inerenti alle principali attività del punto vendita. Requisiti: diploma; predisposizione al contatto con il pubblico; disponibilità full-time, dal lunedì alla domenica.

Addetti alle consegne – Milano. Si ricerca per Azienda leader nazionale nel servizio di gestione di erogatori d'acqua a boccioni e allacciati alla rete idrica questa risorsa. L'attività di gestione del servizio consisterà in: operazioni di installazione e di manutenzione degli erogatori di acqua presso il cliente; consegna boccioni, bicchieri e accessori, necessari al cliente secondo la programmazione prevista; organizzazione autonoma ed efficiente del programma di visite giornaliere presso i clienti, nel rispetto delle priorità stabilite dall'azienda; Focus, gestione e monitoraggio costante del grado di soddisfazione del cliente. Si richiede: pregressa esperienza nel ruolo; patente B; ottime doti relazionali e organizzative; flessibilità e disponibilità.

Addetto alle Consegne con Bici Elettrica – Milano. Si ricercano per multinazionale leader nel servizio on-demand grocery delivery addetti/e alle consegne in bici. Requisiti: essere flessibili e atletici; aver passione per la bicicletta; buone doti di comunicazione e capacità di orientamento. Il lavoro prevede la consegna, muovendosi con bici elettrica, degli ordini ricevuti dallo store.

Lavoro nella GDO in Emilia Romagna

Addetti vendita – Molinella (BO) . Si ricercano 2 risorse le quali lavoreranno in un ambiente dinamico, occupandosi di movimentare la merce, rifornire gli scaffali, assistere la cliente, gestire la cassa. Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare part time e nei weekend; esperienza pregressa sulla mansione.

Addetto Vendita GDO in Stage – Carpaneto Piacentino (PC). Si cerca un addetto alla vendita per una catena di supermercati, da inserire con contratto di tirocinio la quale si occuperà di: Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le norme igieniche e le regole espositive; smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto alimentare nel rispetto delle norme previste per la corretta conservazione; rilevazione di eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo procedure; eventuali procedure di gestione incasso in affiancamento. Si richiede: Disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, dal lunedì alla domenica; di non aver svolto precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata; puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il pubblico.

Addetti/e rifornimento scaffali/scarico merce – Castel San Giovanni (PC). Le risorse si occuperanno di carico/scarico merce in arrivo, rifornimento scaffali, pulizia degli spazi espositivi. Requisiti richiesti: preferibilmente esperienza pregressa nel settore Gdo; disponibilità immediata full time dal lunedì alla domenica su turni.

Offerte lavoro GDO in Piemonte

Addetto Rifornimento Scaffali – Torino . Alla risorsa inserita verrà richiesto di: preparare i prodotti; controllare e verificare la qualità e la quantità del prodotto; ordinare e sistemare i prodotti; occuparsi della pulizia e dell’ordine dell’ambiente di lavoro. Si richiede: Organizzazione e predisposizione al lavoro in team; Flessibilità e dinamicità; puntualità e precisione.

Addetti Vendita Gdo in Stage in diverse province del Piemonte Si ricercano queste risorsa per una catena di supermercati, da inserire con contratto di tirocinio. Le quali impareranno ad occuparsi di: Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le norme igieniche e le regole espositive; smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto alimentare nel rispetto delle norme previste per la corretta conservazione; rilevazione di eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo procedure; eventuali procedure di gestione incasso in affiancamento. Si richiede: disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, dal lunedì alla domenica; di non aver svolto precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata; puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il pubblico.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro Adecco settore GDO che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

