Offerte di lavoro operai: le ricerche in corso di Randstad nel Nord e Centro Italia

Randstad, è attualmente alla ricerca di operai da inserire in aziende dislocate principalmente nel Nord e Centro Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è un’Agenzia per il Lavoro presente su tutto il territorio nazionale la quale ricerca costantemente figure professionali da inserire in diversi settori. Numerose sono le sue ricerche di personale e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro operai indicandoti i migliori annunci pubblicati da Randstad direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Posizioni aperte come operai

Quella dell’operaio è una figura sempre ricercata dalle aziende le cui richieste possono spaziare da figure più specializzate come saldatori, carpentieri, montatori, operatori CNC, fino ad arrivare a quelle come operai generici. Di seguito le ricerche di personale operaio suddivise per regione pubblicate da Randstad sul portale Euspert.

Lavorare come operaio in Piemonte

Operaio Addetto Categorie Protette L.68/99 – Gattinara (VC) . Si ricerca questa figura professionale per importante azienda del settore metalmeccanico la quale verrà inserita nella linea produttiva e si occuperà dell’attività di produzione e di controllo qualità della materia prima. Sarà inoltre richiesto l’utilizzo del carrello elevatore e di occuparsi dell’attività di magazzino. Si ricercano persone con esperienza in ambito produttivo di almeno 2 anni, disponibili a lavorare su 3 turni di lavoro, flessibili e motivati nell’apprendere un lavoro versatile con un impiego molto importante.

. Si ricerca questa figura professionale per importante azienda del settore metalmeccanico la quale verrà inserita nella linea produttiva e si occuperà dell’attività di produzione e di controllo qualità della materia prima. Sarà inoltre richiesto l’utilizzo del carrello elevatore e di occuparsi dell’attività di magazzino. Si ricercano persone con esperienza in ambito produttivo di almeno 2 anni, disponibili a lavorare su 3 turni di lavoro, flessibili e motivati nell’apprendere un lavoro versatile con un impiego molto importante. Operaio Addetto alla Produzione 3 Turni – Roccabruna (CN). Randstad Italia ricerca, per azienda del settore metalmeccanico nella zona di Dronero, un operaio addetto alla produzione sui tre turni. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione; essere automuniti; disponibilità a lavorare sui 3 turni.

Randstad Italia ricerca, per azienda del settore metalmeccanico nella zona di Dronero, un operaio addetto alla produzione sui tre turni. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione; essere automuniti; disponibilità a lavorare sui 3 turni. Addetti al montaggio – Torino. Per importante azienda operante nel settore della progettazione e della produzione di sistemi di filtrazione e ventilazione industriale si ricercano queste risorse. Competenze indispensabili: Lettura disegno tecnico; Esperienza della saldatura a TIG; Esperienza nella carpenteria. Si richiede disponibilità immediata e massima serietà.

Per importante azienda operante nel settore della progettazione e della produzione di sistemi di filtrazione e ventilazione industriale si ricercano queste risorse. Competenze indispensabili: Lettura disegno tecnico; Esperienza della saldatura a TIG; Esperienza nella carpenteria. Si richiede disponibilità immediata e massima serietà. Manovali – Casaleggio Boiro (AL). Randstad ricerca due manovali i quali svolgeranno interventi di pulizie industriali e manovalanza. Si richiede disponibilità immediata.

Randstad ricerca due manovali i quali svolgeranno interventi di pulizie industriali e manovalanza. Si richiede disponibilità immediata. Addetto Macchina Cnc – Rivoli (TO). Si ricerca per un’importante azienda metalmeccanica settore automotive questa figura professionale. Requisiti richiesti: Diploma o qualifica tecnica preferibilmente in ambito meccanico; Pregressa esperienza di almeno 2 anni nella mansione, capacità nella correzione quote e cambiamento inserti, no programmazione macchine; Ottima conoscenza del disegno meccanico; Abilità nell’utilizzo degli strumenti di misura.

Lavoro Operai in Lombardia

Addetto alla produzione – Orzinuovi (BS) . Randstad Italia spa cerca, per importante azienda di Orzinuovi, operai con comprovata esperienza in ambito metalmeccanico. La risorsa deve essere in grado di sbavare pezzi, di svolgere il carico e lo scarico degli stessi sugli impianti, di effettuare l’assemblaggio e di effettuare il controllo visivo. Requisiti: gradito diploma in Perito Meccanico o Perito Elettrotecnico o qualifica triennale in ambito meccanico; richiesta capacità di lettura del disegno meccanico e buon utilizzo dei principali strumenti di misura; disponibilità a lavoro su tre turni.

. Randstad Italia spa cerca, per importante azienda di Orzinuovi, operai con comprovata esperienza in ambito metalmeccanico. La risorsa deve essere in grado di sbavare pezzi, di svolgere il carico e lo scarico degli stessi sugli impianti, di effettuare l’assemblaggio e di effettuare il controllo visivo. Requisiti: gradito diploma in Perito Meccanico o Perito Elettrotecnico o qualifica triennale in ambito meccanico; richiesta capacità di lettura del disegno meccanico e buon utilizzo dei principali strumenti di misura; disponibilità a lavoro su tre turni. Addetto Microsaldatura Estensimetri – Paderno Dugnano (MI) . Si ricerca per prestigiosa azienda nei limitrofi di Paderno Dugnano operai/e per assemblaggio, collaudo e controllo qualità di schede elettroniche. Dovrà lavorare in camere sterili e igienizzate, occupandosi della saldatura a stagno di schede elettroniche (Lead Free SMD e Cablaggio). Inoltre effettuerà un controllo qualità con utilizzo di strumenti di misurazione quali micrometro. Si richiede: pregressa esperienza nella medesima mansione; buona conoscenza e utilizzo di apparecchiature tester, analizzatori, forni, lavartici ultrasuoni; buona conoscenza dei materiali da saldare e della loro resistenza elettrica; ottimo utilizzo del microscopio e lenti di ingrandimento; ottimo utilizzo di colle e siliconi nell’ambito del processo di assemblaggio.

. Si ricerca per prestigiosa azienda nei limitrofi di Paderno Dugnano operai/e per assemblaggio, collaudo e controllo qualità di schede elettroniche. Dovrà lavorare in camere sterili e igienizzate, occupandosi della saldatura a stagno di schede elettroniche (Lead Free SMD e Cablaggio). Inoltre effettuerà un controllo qualità con utilizzo di strumenti di misurazione quali micrometro. Si richiede: pregressa esperienza nella medesima mansione; buona conoscenza e utilizzo di apparecchiature tester, analizzatori, forni, lavartici ultrasuoni; buona conoscenza dei materiali da saldare e della loro resistenza elettrica; ottimo utilizzo del microscopio e lenti di ingrandimento; ottimo utilizzo di colle e siliconi nell’ambito del processo di assemblaggio. Carpentiere – Castiglione delle Stiviere (MN) . La risorsa sarà inserita in un team di lavoro che si occupa di produzione e installazione di segnaletica stradale. Sono richieste competenze in ambito di carpenteria metallica medio-pesante, esperienza nella saldatura, conoscenza del disegno tecnico. Completano il profilo disponibilità a orari straordinari e al lavoro di squadra.

. La risorsa sarà inserita in un team di lavoro che si occupa di produzione e installazione di segnaletica stradale. Sono richieste competenze in ambito di carpenteria metallica medio-pesante, esperienza nella saldatura, conoscenza del disegno tecnico. Completano il profilo disponibilità a orari straordinari e al lavoro di squadra. Addetti assemblaggio – Montirone (BS). Randstad Italia Spa seleziona per importante azienda metalmeccanica operante nel settore della verniciatura, questa figura professionale. Le risorse tramite le indicazioni fornite dal proprio responsabile, si occuperanno di assemblare sulla linea, le lastre precedentemente verniciate per poi portare il pezzo finito in mascherature. Si richiede: esperienza nella mansione di addetto all’assemblaggio o esperienza in ambito metalmeccanico; disponibilità a lavoro su turni ed a giornata; flessibilità oraria.

Randstad Italia Spa seleziona per importante azienda metalmeccanica operante nel settore della verniciatura, questa figura professionale. Le risorse tramite le indicazioni fornite dal proprio responsabile, si occuperanno di assemblare sulla linea, le lastre precedentemente verniciate per poi portare il pezzo finito in mascherature. Si richiede: esperienza nella mansione di addetto all’assemblaggio o esperienza in ambito metalmeccanico; disponibilità a lavoro su turni ed a giornata; flessibilità oraria. Operaio Addetto Estrusione Gomma e Plastica – Mozzate (CO). Si ricerca un operatore su impianti di estrusione per azienda operante nel settore gomma e plastica. La risorsa si occuperà di: Preparazione e pesatura delle materie prime sulla base di una ricetta (es. polveri, granuli e additivi); Carico delle materie prime sugli impianti/reattori chimici e/o di materia plastiche; Controllo e avanzamento delle operazioni di miscelazione/lavorazione del materiale; Estrusione del miscelato mediante l’uso della strumentazione a disposizione. Si richiede una comprovata esperienza nel ruolo di ameno 1 anno, flessibilità e disponibilità a lavorare sui 3 turni.

Lavorare come operaio in Emilia Romagna

Operation Specialist – Albinea (RE). Per azienda leader del settore metalmeccanico di Albinea si seleziona una risorsa per area OPERATION. La figura dovrà Assistere il responsabile (Operation Manager )nella pianificazione, organizzazione e coordinamento delle funzioni relative al funzionamento dell’azienda (attività di pianificazione e programmazione produzione). E’ richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office per consentire la gestione e la manutenzione continua di report e file necessari per la gestione e verifica delle attività di pianificazione del processo di lavoro (presse) nella sede in UK.

Per azienda leader del settore metalmeccanico di Albinea si seleziona una risorsa per area OPERATION. La figura dovrà Assistere il responsabile (Operation Manager )nella pianificazione, organizzazione e coordinamento delle funzioni relative al funzionamento dell’azienda (attività di pianificazione e programmazione produzione). E’ richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office per consentire la gestione e la manutenzione continua di report e file necessari per la gestione e verifica delle attività di pianificazione del processo di lavoro (presse) nella sede in UK. Operatori Macchine Taglio Tubi – Forlimpopoli (FC) . Si ricercano, per azienda leader nella produzione e nella rilavorazionedi tubi destinati al settore automobilistico e della refrigerazione, 6 addetti al supporto operatori taglio laser. E’ richiesta buona manualità, uso della smerigliatrice, uso dello sbavatore

. Si ricercano, per azienda leader nella produzione e nella rilavorazionedi tubi destinati al settore automobilistico e della refrigerazione, 6 addetti al supporto operatori taglio laser. E’ richiesta buona manualità, uso della smerigliatrice, uso dello sbavatore Operaio su 3 turni – Forlì . Randstad seleziona per azienda del territorio operante nel settore gomma-plastica, un operaio di produzione con disponibilità al lavoro su 3 turni. E’ preferibile l’esperienza maturata in produzione e su turni, si richiedono flessibilità, disponibilità ad acquisire nuove competenze ed al lavoro su turni.

. Randstad seleziona per azienda del territorio operante nel settore gomma-plastica, un operaio di produzione con disponibilità al lavoro su 3 turni. E’ preferibile l’esperienza maturata in produzione e su turni, si richiedono flessibilità, disponibilità ad acquisire nuove competenze ed al lavoro su turni. Addetto Pala Gommata – Mordano (BO). Randstad sta cercando, per azienda operante nel settore edile, un palista con esperienza scopo assunzione. La risorsa lavorerà sulla pala gommata per movimentare materiali refrattari. E’ richiesta pregressa esperienza nella mansione ed è inoltre richiesta la disponibilità a lavorare su due turni.

Operai in Veneto

Tornitore Tradizionale – Quinto di Treviso (TV) . Si ricerca un tornitore tradizionale da inserire all’interno di solida azienda metalmeccanica in crescita che si occupa di progettazione e realizzazione di macchinari industriali. Il candidato verrà inserito all’interno del reparto di lavorazione meccanica e, partendo dal disegno meccanico, si occuperà in autonomia della realizzazione di pezzi singoli, campioni e di effettuare all’occorrenza aggiustaggi meccanici attraverso l’utilizzo del tornio tradizionale e del trapano a colonna. Il candidato ideale possiede: consolidata esperienza nella mansione; autonomia nella realizzazione di un pezzo a partire dalla lettura del disegno meccanico; autonomia nel controllo qualità con strumenti di misura nel rispetto delle specifiche tecniche. Gradita capacità di utilizzare altre macchine utensili tradizionali.

. Si ricerca un tornitore tradizionale da inserire all’interno di solida azienda metalmeccanica in crescita che si occupa di progettazione e realizzazione di macchinari industriali. Il candidato verrà inserito all’interno del reparto di lavorazione meccanica e, partendo dal disegno meccanico, si occuperà in autonomia della realizzazione di pezzi singoli, campioni e di effettuare all’occorrenza aggiustaggi meccanici attraverso l’utilizzo del tornio tradizionale e del trapano a colonna. Il candidato ideale possiede: consolidata esperienza nella mansione; autonomia nella realizzazione di un pezzo a partire dalla lettura del disegno meccanico; autonomia nel controllo qualità con strumenti di misura nel rispetto delle specifiche tecniche. Gradita capacità di utilizzare altre macchine utensili tradizionali. Responsabile di Officina – Montecchio Precalcino (VI). Per azienda del settore metalmeccanico che esegue lavori di precisione conto terzi si ricerca questa figura professionale la quale dovrà coordinare 20 persone; gestire l’officina in particolare per le lavorazioni di asportazione di truciolo. Richiesta comprovata esperienza nel ruolo almeno tra anni, maturata in aziende di medie dimensioni nel settore metalmeccanico. Maturata esperienza di gestione di officina con macchine per asportazione di truciolo per conto terzi. Completano il profilo solida competenza tecnica sia nelle lavorazioni meccaniche a controllo numerico che nella lettura del disegno tecnico, cicli di lavorazioni e affini.

Per azienda del settore metalmeccanico che esegue lavori di precisione conto terzi si ricerca questa figura professionale la quale dovrà coordinare 20 persone; gestire l’officina in particolare per le lavorazioni di asportazione di truciolo. Richiesta comprovata esperienza nel ruolo almeno tra anni, maturata in aziende di medie dimensioni nel settore metalmeccanico. Maturata esperienza di gestione di officina con macchine per asportazione di truciolo per conto terzi. Completano il profilo solida competenza tecnica sia nelle lavorazioni meccaniche a controllo numerico che nella lettura del disegno tecnico, cicli di lavorazioni e affini. Addetto/a al confezionamento alimentare – Colceresa (VI). La risorsa verrà inserita in un contesto produttivo e sarà adibita al confezionamento di prodotti alimentari. Si richiede: Esperienza in ambito produttivo; Disponibilità su 3 turni e ciclo continuo; Disponibilità da 09/2020.

La risorsa verrà inserita in un contesto produttivo e sarà adibita al confezionamento di prodotti alimentari. Si richiede: Esperienza in ambito produttivo; Disponibilità su 3 turni e ciclo continuo; Disponibilità da 09/2020. Operaio Magazziniere – Carrè (VI). Per azienda produttrice di prodotti in acciaio inox si ricerca un giovane operaio specializzato. La persona si occuperà di: conduzione di macchinari automatici; attività di picking di magazzino; consegne/ritiri con furgone presso clienti/fornitori. Gradito diploma ad indirizzo tecnico. Richiesta esperienza anche minima in aziende metalmeccaniche. Completano il profilo passione per i risultati, versatilità, capacità di lavoro in team.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro operai che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro