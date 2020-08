Offerte di lavoro operai nel Nord e Centro Italia: le ricerche di Atempo e come candidarsi

L'agenzia per il Lavoro Atempo ricerca operai da inserire in aziende presenti nel Nord e Centro Italia, vediamo le offerte di lavoro in corso e come candidarsi.

Atempo è un’Agenzia per il Lavoro presente sul territorio del Nord e Centro Italia la quale ricerca costantemente figure professionali da inserire in diversi settori. Numerose sono le sue ricerche di personale e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro operai in particolare in Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana indicandoti i migliori annunci pubblicati da Atempo direttamente sul portale Euspert.

Atempo: profilo aziendale

Atempo, è un’Agenzia per il Lavoro in grado di rispondere alle diverse esigenze del territorio proponendo servizi che vanno dalla ricerca e selezione del personale, alla Somministrazione Lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, all’intermediazione e la Ricollocazione Professionale fino alla formazione ponendosi nei confronti di lavoratori e aziende in maniera efficiente e preparata. Atempo è in grado di garantire ai lavoratori e alle aziende che si affidano loro un’assistenza completa in tutte le fasi del processo di selezione e inserimento con relativa soddisfazione di entrambi.

Posizioni aperte come operai

Quella dell’operaio è una figura sempre ricercata dalle aziende le cui richieste possono spaziare da figure più specializzate come elettricisti, montatori, operatori CNC, fino ad arrivare a quelle come operai generici. Di seguito le ricerche di personale operaio suddivise per regione pubblicate da Atempo sul portale Euspert.

Operai in Toscana

Operai addetti alle pulizie industriali – Campi Bisenzio (FI). Si ricercano per cooperativa 2 risorse le quali si occuperanno di pulizie di capannoni e grosse strutture situate nei pressi di Campi Bisenzio, Calenzano, Prato, Signa. E’ preferibile, ma non indispensabile, l’esperienza nel ruolo.

Si ricercano per cooperativa 2 risorse le quali si occuperanno di pulizie di capannoni e grosse strutture situate nei pressi di Campi Bisenzio, Calenzano, Prato, Signa. E’ preferibile, ma non indispensabile, l’esperienza nel ruolo. Allestitore – Lucca . Si ricerca per azienda del settore cartario un: operaio addetto all’allestimento del prodotto finito. La risorsa si occuperà di eliminare i difetti di produzione e di eseguire tutte le successive lavorazioni necessarie per allestire la carta perfettamente; nello specifico dovrà trattare le bobine manualmente, dovrà quindi possedere una buona resistenza alla fatica fisica. Si richiede disponibilità immediata a lavorare su turnazione a ciclo continuo (2-1) per sostituzione di personale interno.

. Si ricerca per azienda del settore cartario un: operaio addetto all’allestimento del prodotto finito. La risorsa si occuperà di eliminare i difetti di produzione e di eseguire tutte le successive lavorazioni necessarie per allestire la carta perfettamente; nello specifico dovrà trattare le bobine manualmente, dovrà quindi possedere una buona resistenza alla fatica fisica. Si richiede disponibilità immediata a lavorare su turnazione a ciclo continuo (2-1) per sostituzione di personale interno. Elettricista cablatore – Lucca . Si ricerca questa figura professionale i cui requisiti richiesti sono: Pregressa esperienza nella mansione; lettura schemi elettrici; disponibilità immediata.

. Si ricerca questa figura professionale i cui requisiti richiesti sono: Pregressa esperienza nella mansione; lettura schemi elettrici; disponibilità immediata. Perito Meccanico in stage – Bientina (PI). Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico,vicinanze di Pontedera, questa risorsa. Il perito sarà inserito in un percorso formativo in cui apprenderà la mansione di tornitore, sia manuale che a controllo numerico. Si richiede diploma di perito meccanico e buona conoscenza del disegno tecnico. Si offre stage finalizzato all’inserimento.

Offerte operai in Veneto

Operatore programmatore macchina ispezione ottica schede SMD – Bussolengo (VR). Il candidato si occuperà della programmazione del macchinario per l’ispezione ottica di schede elettroniche con tecnologia SMD. Si richiede titolo studi inerente con la figura ricercata, e/o esperienza comprovata nella mansione, capacità di problem solving e lavoro in autonomia.

Il candidato si occuperà della programmazione del macchinario per l’ispezione ottica di schede elettroniche con tecnologia SMD. Si richiede titolo studi inerente con la figura ricercata, e/o esperienza comprovata nella mansione, capacità di problem solving e lavoro in autonomia. Montatore meccanico/saldatore – Verona . Si ricerca per azienda un montatore meccanico/saldatore a filo continuo di carpenteria pesante con esperienza pregressa nel ruolo. Requisiti indispensabili: conoscenza disegno meccanico, capacità di lavoro in autonomia e utilizzo dei principali strumenti di officina meccanica.

. Si ricerca per azienda un montatore meccanico/saldatore a filo continuo di carpenteria pesante con esperienza pregressa nel ruolo. Requisiti indispensabili: conoscenza disegno meccanico, capacità di lavoro in autonomia e utilizzo dei principali strumenti di officina meccanica. Manutentori impianti industriali – Nogarole Rocca (VR). Si ricercano per azienda operante nel settore lavorazione carni in Nogarole Rocca (VR), due addetti alla manutenzione di impianti alimentari industriali. Requisiti indispensabili: esperienza in manutenzione di impianti industriali; capacità di problem solving e lavoro in autonomia/team; capacità di rilevamento guasti di tipo elettrico, meccanico e pneumatico; controllo temperature di celle industriali e di filtri; cambio stampi e manutenzione ordinarie. Indispensabile: scuola di specializzazione in ambito meccanico, disponibilità al lavoro su turni dal lunedì al sabato in ambienti freddi.

Lavoro operai in Lombardia

Operatore CNC – Legnano (MI) . Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico, questa risorsa. Il candidato dovrà occuparsi di attrezzare i macchinari sulla base dei programmi forniti a computer, supervisionare le lavorazioni svolte dal macchinario ed intervenire in caso di malfunzionamenti, guasti, lavorazioni errate. Si richiedono pregressa esperienza nel ruolo e disponibilità a lavorare su turni. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

. Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico, questa risorsa. Il candidato dovrà occuparsi di attrezzare i macchinari sulla base dei programmi forniti a computer, supervisionare le lavorazioni svolte dal macchinario ed intervenire in caso di malfunzionamenti, guasti, lavorazioni errate. Si richiedono pregressa esperienza nel ruolo e disponibilità a lavorare su turni. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Montatore – Arsago Seprio (VA). Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un operaio montatore. Il candidato dovrà occuparsi del montaggio manuale di componenti tramite l’utilizzo di trapani e avvitatori. Si richiedono precedente esperienza anche breve nel ruolo, precisione, buona manualità e disponibilità su turni. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un operaio montatore. Il candidato dovrà occuparsi del montaggio manuale di componenti tramite l’utilizzo di trapani e avvitatori. Si richiedono precedente esperienza anche breve nel ruolo, precisione, buona manualità e disponibilità su turni. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Operaio Addetto Saldatrici Semiautomatiche – Annone di Brianza (LC) . Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico con sede in zona Oggiono (LC) questa risorsa da inserire in produzione. Il candidato dovrà occuparsi del corretto funzionamento di macchine saldatrici semiautomatiche, di programmare la macchina in base alle commesse di lavorazione, caricare il filo, scaricare e controllare i pezzi lavorati. Si richiede conoscenza dei principali strumenti di misura e lettura del disegno meccanico, precedente esperienza (anche minima) in produzione e disponibilità a lavorare a giornata e su tre turni. La ricerca ha carattere di urgenza pertanto si richiede disponibilità immediata. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

. Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico con sede in zona Oggiono (LC) questa risorsa da inserire in produzione. Il candidato dovrà occuparsi del corretto funzionamento di macchine saldatrici semiautomatiche, di programmare la macchina in base alle commesse di lavorazione, caricare il filo, scaricare e controllare i pezzi lavorati. Si richiede conoscenza dei principali strumenti di misura e lettura del disegno meccanico, precedente esperienza (anche minima) in produzione e disponibilità a lavorare a giornata e su tre turni. La ricerca ha carattere di urgenza pertanto si richiede disponibilità immediata. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Operaio Addetto all’imballaggio – Rogeno (LC). Si ricerca per azienda operante nel settore della minuteria metallica questa risorsa da inserire in produzione. Il candidato dovrà occuparsi dell’imballaggio di minuteria metallica, dello stampaggio di particolari in plastica, del controllo qualità e confezionamento materiale. Si richiede precedente esperienza in produzione e disponibilità a lavorare a giornata. Gradito patentino per la guida dei carrelli elevatori. La ricerca ha carattere di urgenza pertanto si richiede disponibilità immediata. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Operai in Piemonte

Operai generici – Caramagna Piemonte (CN) . Per azienda operante nel settore Gomma Plastica si ricerca questa figura. La risorsa, inserita in produzione, si occuperà di conduzione dei macchinari industriali, del carico/scarico delle macchine e della movimentazione della merce. Si richiedono: esperienza pregressa in produzione; disponibilità sui turni; preferibile possesso del patentino del muletto in corso di validità; residenza in zone limitrofe; automunito. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

. Per azienda operante nel settore Gomma Plastica si ricerca questa figura. La risorsa, inserita in produzione, si occuperà di conduzione dei macchinari industriali, del carico/scarico delle macchine e della movimentazione della merce. Si richiedono: esperienza pregressa in produzione; disponibilità sui turni; preferibile possesso del patentino del muletto in corso di validità; residenza in zone limitrofe; automunito. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Addetto/a preparazione filatura – Biella . Si ricerca per azienda operante nel settore tessile,questa risorsa. Si richiede: esperienza maturata su macchinari di preparazione in reparto filatura; disponibilità al lavoro su turni alternati. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

. Si ricerca per azienda operante nel settore tessile,questa risorsa. Si richiede: esperienza maturata su macchinari di preparazione in reparto filatura; disponibilità al lavoro su turni alternati. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Operatore rettifiche – Biella. Si ricerca per azienda operante nel settore della meccanica di precisione, questa figura professionale. La risorsa si occuperà delle impostazioni e dell’attrezzaggio delle macchine di rettifica, delle lavorazioni sulle stesse e del controllo qualità dei pezzi prodotti.

Si richiede: esperienza su macchinari di rettifica CNC o manuali; gradito diploma o titolo di studio in ambito meccanico. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Atempo – offerte lavoro operai. Per candidarsi, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro