Offerte di lavoro settore Brico: le ricerche in corso di Mister Job e come candidarsi

Per azienda operante nel settore del commercio all’ingrosso, Mister Job seleziona diverse figure professionali. Ecco le risorse ricercate e come candidarsi

L’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in un’azienda operante nel settore del commercio all’ingrosso di Terzigno (Na). Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte

Msiter Job seleziona personale per un’azienda di Terzigno (Na), operante nel settore del commercio all’ingrosso. Vediamo di seguito i profili ricercati, i requisiti richiesti e il link per candidarsi.

Addetto/a alle vendite – Terzigno (NA)

La risorsa si occuperà di accoglienza, consulenza e supporto clienti nella scelta dei prodotti e nello specifico di:

Allestimento negozio;

Approvvigionamento;

Vendita prodotti;

Controllo e gestione prezzi prodotti;

Gestione operazioni di cassa;

Emissione bolle di vendita.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nel ruolo preferibilmente all’interno di aziende provenienti dallo stesso settore del cliente;

Affidabilità;

Ottime doti comunicative;

Capacità di lavorare in Team;

Disponibilità immediata.

Link per candidarsi: Addetto alle vendite

Impiegato Amministrativo Commerciale – Terzigno (NA)

La risorsa si occuperà di:

Gestione delle presenze del personale;

Gestione degli ordini di acquisti e di vendita;

Redazione e compilazione di documenti;

Attività di data entry;

Archiviazione di documenti;

Rapporti con clienti e fornitori.

Requisiti:

Diploma;

Buona conoscenza del pacchetto office;

Buone doti relazionali;

Flessibilità e propensione al teamwork;

Problem Solving.

Link per candidarsi: Impiegato amministrativo commerciale

Addetto/a E-Commerce – Terzigno (NA)

La risorsa si occuperà di:

Gestione ordini e rimborsi shop online;

Gestione e controllo spedizioni via remota;

Customer care telefonico e a mezzo chat.

Requisiti:

Titolo di studio ad indirizzo linguistico / economico;

Conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola;

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno;

Conoscenza del pacchetto office;

Conoscenza ed uso del CRM.

Link per candidarsi: Addetto e-commerce

Cassiere/a – Terzigno (NA)

La risorsa si occuperà di:

Attività ordinarie di cassa e vendita;

Ricezione e registrazione dei pagamenti ( in contanti, tramite carte di credito, bancomat o altre forme di pagamento);

Assistenza clienti;

Gestione incassi.

Requisiti:

Diploma;

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno all’interno di supermercati;

Orientamento al cliente;

Gestione dello stress e problem solving.

Link per candidarsi: Cassiere

Altre offerte di lavoro: come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro Logistica e trasporti, Grande distribuzione e Amministrazione direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.

