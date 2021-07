Offerte di lavoro settore Brico: le ricerche in corso di Mister Job e come candidarsi

Per azienda operante nel settore del commercio all’ingrosso, Mister Job seleziona diverse figure professionali. Ecco le risorse ricercate e come candidarsi

L’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in un’azienda operante nel settore del commercio all’ingrosso. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte settore Brico

Msiter Job seleziona personale per un’azienda la quale propone un’offerta completa di prodotti per la casa, dall’arredo per interni all’arredo giardino, dall’ufficio alla cucina, dalla biancheria al mondo fai da te. E’ in continua evoluzione e in forte crescita, con 2 store di oltre 750mq (uno nel napoletano e l’altro sul territorio di Avellino). Attualmente è alla ricerca di diversi profili nei settori logistica, vendite e amministrativo. Offre opportunità di crescita e punta a fidelizzare le risorse. Vediamo di seguito i profili ricercati, i requisiti richiesti e il link per candidarsi.

Autista patente C e CQC – Battipaglia (SA)

La risorsa si occuperà di effettuare consegne attraverso il mezzo aziendale, verificare l’integrità del carico dal punto di partenza al punto d’arrivo e controllare la documentazione fiscale e amministrativa correlata. Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo;

competenza nell’uso di sponda idraulica;

patentino muletto per carico e scarico;

gestione dello stress;

affidabilità;

precisione

disponibilità immediata;

disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Link per candidarsi: Autista

Magazziniere – Terzigno (NA)

La risorsa si occuperà di:

Preparazione dei prodotti presenti in magazzino in pallet in base agli ordini dei punti vendita;

Predisposizione dei bancali nell’area di uscita merce;

Controlli qualitativi e quantitativi della merce

Mantenimento dell’ordine e della pulizia nel centro logistico;

Bollettazione merce per la consegna.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nel ruolo;

Gestione dello stress;

Affidabilità;

Ottima capacità di lavorare in team;

Disponibilità immediata e a lavorare nei weekend e nei giorni festivi.

Link per candidarsi: Magazziniere

Addetto/a alle vendite – Terzigno (NA)

La risorsa si occuperà di accoglienza, consulenza e supporto clienti nella scelta dei prodotti e nello specifico di:

Assistenza alla clientela;

Allestimento negozio;

Gestione prodotti su scaffali;

Approvvigionamento;

Vendita prodotti;

Controllo e gestione delle scorte;

Controllo e gestione prezzi prodotti;

Gestione operazioni di cassa;

Emissione bolle di vendita.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nel ruolo;

Affidabilità;

Ottime doti comunicative;

Capacità di lavorare in Team;

Disponibilità immediata.

Link per candidarsi: Addetto alle vendite

Impiegato/a amministrativo – Terzigno (NA)

La risorsa si occuperà di:

Gestione delle presenze del personale;

Gestione degli ordini di acquisti e di vendita;

Redazione e compilazione di documenti;

Attività di data entry;

Archiviazione di documenti.

Requisiti:

Diploma;

Buona conoscenza del pacchetto office;

Buone doti relazionali;

Flessibilità e propensione al teamwork;

Problem Solving.

Link per candidarsi: Impiegata amministrativa

Altre offerte di lavoro: come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro Logistica e trasporti, Grande distribuzione e Amministrazione direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.

