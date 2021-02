Offerte di lavoro settore logistica a Milano: le ricerche in corso di Mister Job

L’Agenzia Mister Job ricerca diverse figure professionali da inserire in aziende del settore logistica. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando lavoro a Milano e provincia, l’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in importanti aziende del settore logistica. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro a Milano direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte a Milano e provincia

Di seguito vi indichiamo le ricerche in corso a Milano e provincia per importanti aziende del settore logisitica pubblicate da Mister Job sul portale Euspert.

Addetto alle spedizioni – Reparto Road Export

Mister Job ricerca questa figura professionale la quale si occuperà di:

organizzare il trasporto delle merci entro i tempi ed i prezzi di concordati;

identificare il vettore più idoneo;

preparare la documentazione di trasporto e le pratiche fiscali e doganali;

negoziare i contratti con i vettori ed effettuare i pagamenti per il trasporto;

monitorare e comunicare lo stato della spedizione in tempo reale.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno;

conoscenza della lingua inglese;

precisione;

affidabilità;

gestione dello stress;

ottima capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata.

Impiegato amministrativo – Reparto Road Export

Si ricerca questa risorsa la quale si occuperà di:

verificare la corrispondenza tra le condizioni definite nell’ordine, eventuali offerte e indicazioni contenute nella scheda cliente;

emettere la fattura;

registrare nello scadenziario le fatture emesse;

sollecitare i clienti per i pagamenti scaduti;

analisi dei costi;

controllo di gestione;

controllo ciclo costi;

reportistica mensile.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni;

conoscenza del sistema As400;

conoscenza della lingue Inglese;

precisione;

affidabilità;

gestione dello stress;

ottima capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata.

Magazziniere/Autista con patente CE

La risorsa si occuperà principalmente di attività di trazionamento e posizionamento Trailer. Nello specifico:

posizionamento di semirimorchi trazionabili secondo le necessità/indicazioni richieste dai vari magazzini interni al piazzale;

esecuzione del servizio con automezzo aziendale o di proprietà della risorsa;

attività di magazzino.

Requisiti richiesti:

Patente CE in corso di validità;

Esperienza nella conduzione e utilizzo del carrello elevatore;

Esperienza pregressa nella guida di autocarri con rimorchio;

Disponibilità immediata.

Responsabile magazzino

La figura richiesta si occuperà di impartire le direttive per assicurare una buona condizione logistica e nello specifico di:

movimentazione della merce in ingresso e in uscita;

picking;

compilazione e verifica della documentazione fiscale e amministrativa correlata;

coordinamento del personale presente in magazzino;

verifica dei kpi;

controllo delle giacenze

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni;

conoscenza di software gestionali, lettori ottici, scanner di codici a barre;

precisione;

gestione dello stress;

ottima capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro a Milano direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.