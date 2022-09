Offerte lavoro commerciali in Piemonte: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di commerciali da inserire in aziende dislocate in diverse province del Piemonte. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Condividi questo bel contenuto





Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Piemonte. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro per commerciali pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad per commerciali in Piemonte

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Commerciale Estero – San Maurizio D’Opaglio (NO)

Per importante azienda metalmeccanica Randstad ricerca queste risorse le quali si dovranno occupare di:

Ricerca di nuovi clienti in paesi con utilizzo della lingua SPAGNOLA

Gestione e mantenimento della clientela esistente;

Formulazione di offerte;

Pianificazione dell’azione commerciale e supporto a ricerche di mercato;

Assistenza diretta al cliente nel pre-vendita e nel post-vendita.

Requisiti richiesti:

Eccellente conoscenza della lingua spagnola, oltre che dell’inglese;

Ottima conoscenza del pacchetto Office;

Disponibilità a frequenti viaggi all’estero;

capacità di ascolto e orientamento al cliente.

Responsabile Commerciale in p.iva – settore automotive – Novara, Vercelli e Biella

Randstad Italia, divisione Central Agenti, seleziona per multinazionale europea leader nel mondo assicurativo questa risorsa la quale dovrà occuparsi della creazione e successiva gestione di una filiale sul territorio di riferimento e dell’ampliamento di un portafoglio clienti attraverso il canale automotive (p.e. concessionarie).

Requisiti richiesti:

Esperienza b2b nel settore assicurativo e/o automotive;

Essere in possesso di p.iva;

Essere automuniti;

Diploma;

Essere disponibili ad una collaborazione in monomandato.

Agente di commercio – Novara, Vercelli, Cuneo, Biella, Verbania, Asti, Alessandria e Torino

Randstad Italia, divisione central delivery, ricerca queste figure professionali per società che offre servizi di consulenza in materia di finanza agevolata. La risorsa sarà inserita in un ambiente dinamico e in forte crescita, appoggiandosi direttamente alla filiale assegnata, con la responsabilità di sviluppare opportunità di business per PMI sia in autonomia che sfruttando la partnership con la più grande banca italiana.

Requisiti richiesti:

Iscrizione ENASARCO;

Esperienza di vendita, di soluzioni digital e/o di servizi di consulenza;

Predisposizione alle nuove tecnologie;

Forte motivazione e capacità di adattarsi al cambiamento.

Addetto vendite consulente – Cuneo

Randstad Italia ricerca questa risorsa da inserire presso le farmacie della zona che si occuperà di:

preparazione e allestimento stand presso farmacie;

assistenza e gestione clientela per la vendita dei prodotti;

esposizione e descrizione delle merci;

cura dello stand e sistemazione dei materiali.

Requisiti richiesti:

ottime doti relazionali e commerciali;

conoscenza e utilizzo del PC;

possibilità di spostamento in auto;

gradita esperienza anche breve.

Completano il profilo: buone capacità relazionali, organizzative e l’attitudine al problem solving.

Impiegato commerciale uso lingue – Cuneo

Randstad Italia questa figura professionale per azienda di Cuneo. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio commerciale e si occuperà di:

gestione e inserimento ordini Italia e Estero;

gestione e contatto clienti e fornitori;

supporto alla direzione commerciale;

Competenze.

Requisiti richiesti:

ottime doti relazionali e organizzative;

predisposizione al team working;

buona conoscenza della lingua inglese e francese;

buone conoscenze del PC e principali applicativi Office.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro Commerciali Piemonte che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro