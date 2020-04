Offerte lavoro impiegati, tecnici e buyer a Modena: le ricerche di Unindustria e come candidarsi

Unindustria Servizi Srl è alla ricerca di diverse risorse, principalmente in ambito tecnico e impiegatizio. Scopriamo di seguito le ultime offerte di lavoro pubblicate su Euspert.

Se stai cercando un lavoro a Modena, Unindustria Servizi Srl ha in corso numerose ricerche riguardanti diversi profili professionali tra cui impiegati, operatori tecnici e Buyer sia diplomati che laureati. Andiamo dunque a scoprire le offerte di lavoro in corso di Unindustria Servizi e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo di Unindustria Servizi Srl

Unindustria Servizi è un’azienda fondata da alcuni imprenditori che ha come obiettivo quello di sostenere le industrie attraverso un’attenta scelta dei partners. Unindustria offre servizi concorrenziali mantenendo un elevato standard qualitativo e la cui filosofia è orientata all’innovazione, qualità e accessibilità.

Offerte di lavoro a Modena

Di seguito indichiamo le ricerche in corso di Unindustria Servizi, le mansioni e i principali requisiti richiesti.

Tecnico preventivi impianti meccanici

Si ricerca per azienda operante nel settore impianti civili e industriali, in ottica del potenziamento dell’ufficio di preventivazione e gestione commesse, un tecnico con esperienza nell’elaborazione di preventivi per impianti di stabilimento meccanici ed elettrici di piccola e media entità, sia per quanto concerne manutenzioni straordinarie (sostituzione e riparazione componenti) che per la realizzazione di nuovi impianti. Attività:

Preventivazione di impianti in ambito civile, industriale e terziario con elaborazione di analisi di costo e redazione delle offerte;

Sopralluoghi presso i clienti al fine di definire le soluzioni più idonee da proporre;

Assistenza al tecnico di commessa nella redazione della documentazione di fine lavori (dichiarazioni di conformità, manuali, ecc.).

Requisiti:

Diploma di perito termotecnico o laurea in ingegneria (meccanica, civile, ambientale).

Esperienza nella preventivazione o nella gestione commesse di impianti meccanici termotecnici.

Conoscenza Microsoft Office, AutoCAD LT, Primus.

Montatore Meccanico trasfertista

Si ricerca per azienda operante nel settore degli impianti automatizzati questa figura professionale. Il candidato è in possesso di un diploma tecnico e ha maturato esperienza almeno triennale nella mansione, occupandosi di montaggio di macchine automatiche. Richiesta buona conoscenza del disegno meccanico e disponibilità ad effettuare le trasferte in Italia e all’estero.

Impiegato tecnico redazione fascicoli tecnici

Per azienda operante nel campo dell’automazione si ricerca questa risorsa. Il candidato è in possesso di un diploma tecnico in elettrotecnica oppure una Laurea in ingegneria elettrica/ elettrotecnica/ elettronica. E’ richiesta:

esperienza di almeno 2 anni nella redazione di documentazione tecnica di macchine (fascicoli tecnici, manualistica),

conoscenza approfondita norme tecniche e Direttive Europee applicabili alle macchine in ambito sicurezza e progettazione,

buona comprensione dei disegni meccanici, schemi elettrici, pneumatici, idraulici. Conoscenza attestata degli standard EN 60204-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 13849-2,

Conoscenza software: Autodesk e Office,

Lingue straniere: Inglese a livello discreto.

Impiegato tecnico redazione manuali

Si ricerca per azienda operante nel campo dell’automazione questa figura professionale. Il candidato ha maturato esperienza di almeno 2 anni nella redazione di documentazione tecnica di macchine e impianti. Requisiti:

Diploma tecnico

Comprensione disegni meccanici, schemi elettrici, pneumatici, idraulici

Conoscenza sw: Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop, MS Office

Lingue straniere: Inglese a livello discreto – livello B1

Impiegato Ufficio tecnico elettrico/elettronico

Si ricerca per azienda operante nel settore delle macchine automatiche questa figura professionale con conoscenza degli schemi elettrici e conoscenza di base TIA Portal. Attività:

rilevamenti elettrici sulle macchine

rilevamento sonoro macchine

installazione programmi PLC sulle macchine

programmazione Inverter

gestione magazzino elettrico

Requisiti:

perito elettronico o elettrotecnico

esperienza nel ruolo

Senior Buyer impianti elettrici/meccanici

Si ricerca per azienda operante nel settore impiantistica questa risorsa con esperienza maturata nel settore. Il candidato ideale ha conoscenza del procurement principalmente nel settore impianti ed negli appalti edili, relativamente a forniture di componenti, di macchinari, nei sub appalti sia chiavi in mano che di soli montaggi. Responsabilità:

effettua scouting nuovi fornitori ambito ELETTRICO/ MECCANICO e appaltatori

gestisce i rapporti con gli stessi, sollecito e richieste di offerta, trattativa e negoziazione, consuntivazione, nell’ottica della massima competitività dei costi d’acquisto e del miglioramento dei budget prefissati

Si interfaccia con le altre funzioni aziendali per il controllo e il rispetto dei costi e delle tempistiche, la stesura degli ordini d’acquisto, il controllo delle fatturazioni e della documentazione inerente sia dei materiali che degli appalti.

Requisiti:

diploma o laurea tecnica ELETTRICA/ ELETTROTECNICA

esperienza di almeno 5 anni quale Area Acquisti maturata nel settore, in aziende di costruzione impianti medio-grandi, in società di engineering, o in quelle edili, meglio se preceduta da esperienza analoghi settori quale tecnico di commessa.

buona competenza ed abilità nell’utilizzo di strumenti informatici occorrenti.

Export Manager Conoscenza Tedesco

Si ricerca per azienda operante nel settore della produzione alimentare questa figura professionale. Il candidato lavorerà a stretto contatto con con il direttore commerciale e avrà il compito di gestire il portafoglio cliente già esistente e di ampliarlo. Responsabilità:

gestione e fidelizzazione dei rapporti con i clienti esistenti;

ampliamento portafoglio clienti;

mediare le richieste dei clienti e assicurare la loro soddisfazione;

aumentare il fatturato; misurare i risultati di vendita al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali;

preparare report e documentazione richiesta;

sondare il mercato alla ricerca di nuove opportunità di business..

Requisiti:

esperienza di 4-5 anni nella vendita in ambito internazionale, preferibilmente settore food;

capacità di analisi del business;

predisposizione al lavoro in team, flessibilità, capacità di problem solving;

forte orientamento al cliente e al risultato;

ottima conoscenza del tedesco e di una seconda lingua straniera;

disponibilità alla mobilità territoriale e alle trasferte.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro a Modena direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Unindustria Servizi Srl. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

