Offerte lavoro operai: le ricerche di Atempo nel Nord e Centro Italia

L’agenzia per il Lavoro Atempo ricerca operai da inserire in aziende presenti nel Nord e Centro Italia, vediamo le offerte di lavoro in corso e come candidarsi.

Atempo è un’Agenzia per il Lavoro presente sul territorio del Nord e Centro Italia la quale ricerca costantemente figure professionali da inserire in diversi settori. Numerose sono le sue ricerche di personale e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro operai in particolare in Lombardia, Piemonte e Toscana indicandoti i migliori annunci pubblicati da Atempo direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale

Atempo, è un’Agenzia per il Lavoro in grado di rispondere alle diverse esigenze del territorio proponendo servizi che vanno dalla ricerca e selezione del personale, alla Somministrazione Lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, all’intermediazione e la Ricollocazione Professionale fino alla formazione ponendosi nei confronti di lavoratori e aziende in maniera efficiente e preparata. Atempo è in grado di garantire ai lavoratori e alle aziende che si affidano loro un’assistenza completa in tutte le fasi del processo di selezione e inserimento con relativa soddisfazione di entrambi.

Posizioni aperte

Quella dell’operaio è una figura sempre ricercata dalle aziende le cui richieste possono spaziare da figure più specializzate come elettricisti, montatori, operatori CNC, fino ad arrivare a quelle come operai generici. Di seguito le ricerche di personale operaio suddivise per regione pubblicate da Atempo sul portale Euspert.

Operai in Piemonte

Addetto/a preparazione filatura – Biella . Si ricerca per azienda operante nel settore tessile questa figura professionale. Si richiede: esperienza maturata su macchinari di preparazione in reparto filatura; disponibilità al lavoro su turni alternati. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Operaio/a per confezionamento alimentare – Chieri . Si ricerca questa figura per azienda operante nel settore Alimentare. La risorsa si occuperà di carica e scaricare la linea di produzione e del confezionamento del prodotto. Si richiede: disponibilità immediata tre turni; esperienza pregressa nel carico/scarico linee e/o nel confezionamento alimentare; automunito; residenza in zone limitrofe. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Operatore rettifiche – Biella . Si ricerca per azienda operante nel settore della meccanica di precisione, questa figura professionale. La risorsa si occuperà delle impostazioni e dell'attrezzaggio delle macchine di rettifica, delle lavorazioni sulle stesse e del controllo qualità dei pezzi prodotti. Si richiede: esperienza su macchinari di rettifica CNC o manuali; gradito diploma o titolo di studio in ambito meccanico. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Si richiede: esperienza su macchinari di rettifica CNC o manuali; gradito diploma o titolo di studio in ambito meccanico. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Giovani periti Meccanici/Elettronici/Elettrotecnici – Biella. Si ricercano per varie aziende di differenti settori site nella provincia di Biella, giovani diplomati in ambito meccanico, elettronico, elettrotecnico. Le risorse saranno inserite nelle diverse realtà produttive, a supporto delle lavorazioni svolte. Si richiede: diploma di Perito Meccanico o Elettrotecnico o Elettronico; gradite, ma non indispensabili, minime esperienze di lavoro inerenti all'indirizzo di studio. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Le risorse saranno inserite nelle diverse realtà produttive, a supporto delle lavorazioni svolte. Si richiede: diploma di Perito Meccanico o Elettrotecnico o Elettronico; gradite, ma non indispensabili, minime esperienze di lavoro inerenti all’indirizzo di studio. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Operaio Edile/muratore – Biella. Si ricerca per azienda operante nel settore edile, un muratore/carpentiere. La risorsa sarà di supporto nelle attività di cantiere. Si richiede: minima esperienza; è gradito il possesso di attestati sicurezza. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Operai in Lombardia

Operaio Addetto All’imballaggio – Rogeno (LC) . Si ricerca per azienda operante nel settore della minuteria metallica questa risorsa da inserire in produzione. Il candidato dovrà occuparsi dell’imballaggio di minuteria metallica, dello stampaggio di particolari in plastica, del controllo qualità e confezionamento materiale. Si richiede precedente esperienza in produzione e disponibilità a lavorare a giornata. Gradito patentino per la guida dei carrelli elevatori. La ricerca ha carattere di urgenza pertanto si richiede disponibilità immediata. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Frigorista – Lecco. Si ricerca per azienda operante nel settore della manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento e condizionamento questa risorsa. Il candidato dovrà occuparsi dell'assistenza tecnica su impianti di condizionamento sia civili che industriali, della pulizia, della riparazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria di caldaie e condizionatori. Si richiedono precedente esperienza in ruolo analogo, qualifica o diploma in ambito tecnico, essere in possesso del patentino fgas, competenze idrauliche, elettriche e termotecniche, disponibilità a lavorare a giornata e d effettuare straordinari. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Cucitrice – Mariano Comense (CO) . Si ricerca per azienda operante nel settore della realizzazione di imbottiti questa risorsa da inserire in produzione. Il candidato si occuperà della cucitura di tessuti per il settore dell'arredamento con utilizzo della macchina taglia e cuci e macchina rettilinea, del controllo qualità del prodotto finito e del confezionamento. Si richiede precedente esperienza in ruolo analogo, ottima manualità, conoscenza della macchina taglia cuci e rettilinea, disponibilità a lavorare a giornata e ad effettuare straordinari. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Tappezziere – Mariano Comense (CO) . Si ricerca per azienda operante nel settore della realizzazione di imbottiti questa risorsa da inserire in produzione. Il candidato dovrà occuparsi della pianificazione del lavoro, della definizione della tipologia di materiali da utilizzare a seconda delle esigenze, del taglio e della sagomatura di tessuti e materiali, della realizzazione di imbottiture e rivestimenti per i componenti d'arredo. Si richiedono buona manualità e precisione, pregressa esperienza in ruolo analogo, disponibilità a lavorare a giornata e ad effettuare straordinari. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Operaio addetto al taglio – Mariano Comense (CO). Si ricerca per azienda operante nel settore della realizzazione di imbottiti questa risorsa da inserire in produzione. Il candidato dovrà occuparsi della lavorazione di particolari per la produzione di imbottiti per il settore dell'arredamento, del carico e scarico della macchina per il taglio del poliuretano, dell'impostazione dei programmi e del controllo del prodotto finito. Si richiedono buona manualità, pregressa esperienza in ruolo analogo su macchine da taglio a lame libere, ottima capacità di utilizzo dei principali strumenti da banco, disponibilità a lavorare a giornata e ad effettuare straordinari. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Operai in Toscana

Aggiustatrice esperta – Santa Maria a Monte (PI) . Si ricerca per nota azienda della zona questa risorsa. Il candidato/a ricercato/a dovrà lavorare nel reparto modelleria, occupandosi di aggiuntare le campionature. Si richiede esperienza pregressa.

Operaio/a metalmeccanico – Pontedera (PI). Si ricerca per importante azienda questa risorsa. L'operaio/a si dovrà occupare della conduzione di macchine CNC per la realizzazione di pezzi metalmeccanici. Si richiede: diploma di perito meccanico; esperienza nella conduzione di macchinari CNC; buona lettura del disegno tecnico.

Fabbro – Pontedera (PI) . Si ricerca azienda operante nel settore metalmeccanico, questa figura professionale. L'operaio si occuperà della realizzazione e del montaggio interno di strutture metalliche. Si richiede esperienza nella mansione, buona capacità di lettura del disegno tecnico, competenza nella saldatura a filo e tig e buona manualità nell'utilizzo dei tradizionali strumenti del settore metalmeccanico.

Gruista esperto rifiuti ingombranti – Pontedera (PI) . Si ricerca per azienda del settore, questa risorsa. L'operaio si occuperà della selezione e dello spostamento di rifiuti ingombranti. Si richiede esperienza nella conduzione di gru.

Verniciatore a spruzzo – Lucca. Si ricerca questa risorsa che abbia i seguenti requisiti: esperienza pregressa nella mansione; affidabilità e precisione; disponibilità da febbraio 2021.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro direttamente su Euspert alla pagina dedicata ad Atempo – offerte lavoro operai. Per candidarsi, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).