Offerte lavoro Veneto: le ricerche in corso di Just on Business

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale. I profili attualmente maggiormente ricercati sono quelli come operai, sia generici che specializzati, addetti alle pulizie e personale tecnico. Indichiamo di seguito le ricerche attualmente in corso di Just On Business in Veneto e come candidarti direttamente su portale Euspert.

Just on Business: profilo aziendale

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro presente in diverse città italiane, in particolare nel Nord e Centro Italia nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, ma anche in Lazio e Puglia. Questa Agenzia per il Lavoro si avvale di un’organizzazione consolidata e della collaborazione di personale specializzato in grado di mettere al servizio del lavoratore e del cliente il “know how” e le conoscenze acquisite in anni di esperienza professionale.

Offerte di lavoro in Veneto: posizioni aperte

Di seguito indichiamo alcune delle ricerche in corso di Just On Business in varie provincie del Veneto.

Verniciatori a polvere a spruzzo – Noventa Vicentina (VI) . Per un’azienda del settore metalmeccanico si ricercano queste figure professionali. Si richiedono esperienza pregressa in verniciatura a polvere ed a spruzzo presso aziende del settore metalmeccanico e disponibilità immediata anche al lavoro su turni giornalieri.

Addetto/a carico e scarico pezzi in verniciatura – Noventa Vicentina (VI). Per un'azienda del settore metalmeccanico si ricercano queste figure professionali. Si richiedono esperienza pregressa in carico scarico merci e preferibile possesso del patentino aggiornato del muletto frontale per trasporto materiale nel reparto verniciatura.

Addetto/a alle pulizie – Belfiore (VR). Il/la candidato/a si occuperà di eseguire pulizie giornaliere presso uffici a Belfiore. Si richiede pregressa esperienza nella mansione, precisione e riservatezza, possesso di patente B, disponibilità immediata e domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro. Orario di lavoro part time 10,5 ore/settimanali dal lunedì al venerdì con orario tutte le mattine con orario 5:00-8.00/5.00-6.30/6.30-8.00.

Addetto/a alle pulizie – San Martino Buon Albergo (VR). Il/la candidato/a si occuperà di eseguire pulizie giornaliere presso uffici a San Martino Buon Albergo e Vago di Lavagno. Si richiede pregressa esperienza nella mansione, precisione e riservatezza, possesso di patente B, disponibilità immediata e domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro. Orario di lavoro part time 15 ore/settimanali dal lunedì al venerdì con orario la mattina o la sera.

Addetto/A Back Office Estero Ufficio Ricambi – Noventa Vicentina (VI). Si ricerca questa risorsa per ufficio ricambi. Si richiedono ottima conoscenza a livello C1 della lingua tedesco e buona dell'inglese, buona esperienza pregressa in attività di back office commerciale con gestione completa degli ordini e rapporto clienti, maturata in aziende del settore metalmeccanico, preferibilmente presso uffici ricambi.

ASA/OSS – Cologna Veneta (VR). Si ricerca per struttura sanitaria questa figura professionale. La risorsa si occuperà di: assistenza al paziente in tutte le sue attività quotidiane, mantenimento/recupero dello stato di benessere psico-fisico della persona, igiene e pulizia della persona e dell'ambiente, stimolazione alla partecipazione della persona ad attività di socializzazione, aiuto nelle funzioni di alimentazione, ecc. Orario di lavoro: full time su tre turni (mattina, pomeriggio e notte). Richiesto attestato ASA o OSS, esperienza nella mansione, capacità di lavorare in equipe.

Tecnico per impresa di pulizie – Verona. Per importante Impresa di Pulizie di Verona si ricerca un tecnico per la gestione del personale. La risorsa si occuperà di: cercare e selezionare il personale direttamente e /o in collaborazione con agenzie di somministrazione; organizzare il lavoro (preventivi,scelta numero di persone da impiegare, gestione turni..); gestione del personale (contratti di assunzione,gestione ferie, presenze, malattie…). Il/la candidato/a ideale ha già lavorato come responsabile nel settore pulizie, ha esperienza nella selezione e gestione del personale di pulizie, è disponibile a trasferte per frequenti visite presso i vari clienti in Verona e zone limitrofe.

Help Desk Junior – Venezia. Si ricerca questa figura professionale da inserire nell'ufficio IT. La risorsa inserita si occuperà di installazione e manutenzione dei principali sistemi operativi, assistenza hw e sw agli utenti aziendali, gestione processo help desk. Si richiede preferenziale diploma o laurea in materie informatiche o comunque forte passione per il settore IT.

Carpentiere esperto – Fiesso D'artico (VE). Si ricerca questa risorsa con pregressa esperienza nelle lavorazioni di ferro, acciaio ed alluminio e nell'utilizzo di piegatrici e sbavatrici. Preferenziale residenza nelle zone limitrofe. Richiesta disponibilità immediata, scopo assunzione.

Stage Front Office – Noventa Vicentina (VI). Per azienda cliente del settore metalmeccanico si ricerca questa risorsa da inserire in stage presso la reception aziendale. Requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua, buone doti relazionali e buona conoscenza dei principali strumenti informatici.

. Per azienda cliente del settore metalmeccanico si ricerca questa risorsa da inserire in stage presso la reception aziendale. Requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua, buone doti relazionali e buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Addetto/a pulizie straordinarie – Verona. Per rinomata azienda di servizi si ricerca questa figura professionale. La risorsa verrà inserita in una squadra che si recherà con mezzo aziendale presso vari clienti per effettuare pulizie straordinarie, sanificazioni e igienizzazioni di locali aziendali e uffici. Si richiede flessibilità di orari, disoponibilità anche per il sabato, buone attitudini al lavoro manuale e al lavoro di squadra. Il /la candidato /a ideale è una persona seria e affidabile con una particolare predisposizione alla pulizia e all’ ordine. La risorsa deve possedere la patente B in quanto potrebbe dover utilizzate il furgoncino aziendale. Non è richiesta pregressa esperienza specifica nella mansione ma si richiede serietà e disponibilità ad imparare il metodo corretto per un risultato ottimale.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Just On Business – offerte lavoro in Veneto. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).