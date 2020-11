Offerte lavoro operai: le ricerche di La Risorsa Umana nel Nord e Centro Italia

La Risorsa Umana cerca operai in varie città del Nord e Centro Italia. Ecco tutte le offerte di lavoro pubblicate su portale Euspert

La Risorsa Umana è una società di consulenza aziendale specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato soprattutto per aziende del Nord e Centro Italia. Numerose sono le sue offerte di lavoro e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro operai, segnalandovi i migliori e più aggiornati annunci pubblicati direttamente su portale Euspert. Andiamo allora a scoprire le ricerche in corso e come candidarsi.

La Risorsa Umana: profilo aziendale

La Risorsa Umana è una delle maggiori società italiane di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato. Da oltre dieci anni, offre ad aziende e candidati servizi specifici di HR volti a far crescere entrambe le parti coinvolte in questo processo integrativo, creando sinergie di efficienza e di efficacia. Negli anni, la società ha intervistato e certificato migliaia di candidati operando in partnership con centinaia di aziende industriali nelle principali aree industriali del Nord e Centro Italia.

Offerte lavoro operai: posizioni aperte

Quella dell’operaio è una figura sempre ricercata dalle aziende le cui richieste possono spaziare da figure più specializzate come il elettricisti, fresatori, addetti al controllo qualità, addetti al montaggio fino ad arrivare a quelle come operai generici. Di seguito indichiamo le ultime offerte di lavoro operaio suddivise per regione, pubblicate sul portale Euspert da La Risorsa Umana.

Attrezzisti, saldatori e tornitori in Emilia Romagna

Attrezzisti meccanici – Luzzara (RE) . Per azienda leader in Europa nella produzione di componenti metalliche si ricercano 9 attrezzisti meccanici che si occuperanno di costruzione e riparazione di macchine svolgendo lavori di montaggio, manutenzione e riparazione. Requisiti: ottima conoscenza delle funzioni tecniche delle macchine, sui fondamenti dell’idraulica e della pneumatica e sulle macchine a controllo numerico; la capacità di leggere schemi e disegni tecnici; padroneggiare tecniche di misurazione, chiodatura, limatura, fusione, saldatura, piegatura, tempera, lucidatura; manovrare macchine e attrezzature speciali per la trafilatura; solida preparazione di base in metallurgia e meccanica; residenza nel raggio di 20 km.

Addetti allo stampaggio a iniezione – Novellara (RE). Si ricercano 10 di queste figure professionali con esperienza nella mansione e pregressa esperienza nello stampaggio ad iniezione le quali si occuperanno di: effettuare lo stampaggio di prodotti plastici su presse ad iniezione; gestione del controllo qualità visivo e dimensionale; attrezzaggio macchinari e piazzamento robot Negri Boss. Requisiti: esperienza nello stampaggio ad iniezione; dinamicità e ottime capacità di apprendimento; diploma di perito meccanico; Automunito/a.

Addetti preparazione materiale plastico – Correggio (RE). Si ricercano 10 di queste figure professionali che si occupino anche della gestione dei materiali in magazzino. Le risorse si occuperanno di effettuare il carico dei materiali plastici da infornare, effettuare delle piccole manutenzioni dei pezzi, e occuparsi della gestione del materiale con utilizzo del carrello elevatore. Requisiti: disponibilità a lavorare su 3 turni, notturno compreso; esperienza nello stampaggio plastico; possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore e buon uso dello stesso; autominiti.

3 saldatori a TIG – Modena. Si ricercano queste figure le quali si occuperanno di: effettuare saldatura a tig di componenti di carpenteria metallica; effettuare il montaggio a banco di componenti metalliche; gestire la costruzione di componenti complessi con l'ausilio di disegno tecnico. Requisiti: esperienza nella mansione; ottima conoscenza del disegno meccanico; esperienza nella saldatura a filo/tig; automuniti.

3 tornitori CNC – Modena. Si ricercano queste figure le quali si occuperanno di: effettuare carico e scarico pezzo; controllo dimensionale; piccoli interventi di modifica ai parametri. Requisiti: conoscenza del disegno meccanico; automuniti.

Offerte lavoro operai, gommisti e tornitori in Lombardia

Gommisti/meccanici – Brescia. Si ricercano queste figure le quali si occuperanno di: montaggio e smontaggio gomme; riparazione e misurazione pressione pneumatici; cambio olio e filtro. Requisiti: padronanza del cambio gomme; esperienze in officine meccaniche o concessionari; titolo di studio qualifica meccanica.

Tornitori CNC – Mazzano (BS). Si ricercano queste figure che si occuperanno di: attrezzaggio della macchina; cambio utensili; conduzione tornio a controllo numerico. Requisiti: formazione tecnico-scientifica; buona conoscenza del disegno meccanico; autonomia nell'attrezzaggio della macchina; buona conoscenza dei linguaggi Fanuc o Siemens; preferibile conoscenza della programmazione.

Operai/e – Lumezzane (BS). Si ricercano queste figure che si occuperanno di: carico e scarico del pezzo; controllo visivo. Requisiti: formazione tecnico-meccanica; preferibile possesso del patentino del muletto.

Offerte lavoro operi, addetti alla conduzione macchine e carpentieri in Veneto

5 addetti alla conduzione macchine – Resana (TV) . Si ricercano queste risorse per la conduzione di macchine utilizzare per la lavorazione del polietilene come saldatrici e taglierine. Requisiti: diploma di maturità in ambito tecnico; formazione tecnico/professionale in ambito elettrico/meccanico; disponibilità nell’immediato; – domicilio o residenza entro i 15 km dalla sede aziendale.

5 apprendisti carpentieri – Mareno di Piave (TV). Le risorse si occuperanno di: saldatura per lo più su robot; assemblaggio; controllo qualità; lavori di carpenteria. Requisiti: conoscenza del disegno tecnico; minima esperienza nella saldatura; disponibilità nell'immediato; diploma di maturità tecnica (Itis) o qualifica professionale (Ipsia).

5 operai galvanici – Treviso. Si ricerca per azienda che si occupa di trattamenti e rivestimenti di metalli queste risorse. Le figure si dovranno effettuare trattamenti su metalli come smaltatura, verniciatura e asciugatura. Requisiti: disponibilità nell'immediato; domicilio o residenza entro i 15 km dalla sede aziendale.

Elettricisti e fresatori in Toscana

7 elettricisti industriali – Massa . Si ricercano queste figure professionali che si occuperanno di: montaggio e cablaggio di quadri elettrici, collaudo di impianti elettrici industriali. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione o senza esperienza per profili junior neodiplomati (indirizzo elettrico); buone conoscenze in campo elettrico.

5 fresatori CNC – Capannori (LU). Si ricercano queste risorse le quali si occuperanno di: lavorazioni con fresatrici a controllo numerico. Requisiti: esperienza di almeno 5 anni nella mansione; padronanza nell'utilizzo delle frese CNC e competenza nella programmazione della macchina; buone competenze informatiche.

10 elettricisti di cantiere – Provincia di Prato. Si ricercano queste figure per attività legata alla mansione di elettricista all'interno di cantieri stradali. Requisiti: esperienza nella mansione e provenienza dal settore della cantieristica stradale; Licenza media; patente B.

Come candidarsi alle offerte di lavoro operai con La Risorsa Umana

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai La Risorsa Umana che trovate sempre aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).