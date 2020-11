Lavoro nel digitale: le migliori offerte del mese di novembre

Il settore digitale non smette di offrire importanti ed interessanti opportunità di lavoro. Un settore in continua crescita, che attira sempre di più l’interesse di chi ama la tecnologia e non solo. Da Almaviva ad Intesa San Paolo ecco le migliori offerte di lavoro di novembre nel digital.

Lavoro nel digitale

Lavorare nel settore digitale continua ad attirare l’attenzione e l’interesse di tanti, e non solo degli amanti della tecnologia in tutte le sue vesti. Un ramo professionale che è di vitale importanza, considerando il fatto che oggi tutto si basa sul web, il digital e la tecnologia. Sono sempre di più i giovani che decidono di formarsi in questo particolare ramo, con l’intenzione di affermarsi e fare carriera. Ecco perché ogni mese non mancano rilevanti offerte di lavoro a cui guardare con particolare interesse ed attenzione. Da Almaviva ad Intesa San Paolo, passando per Facile.it e Tinext ecco le migliori offerte di lavoro relative al mese di novembre.

Lavorare in Almaviva

A novembre arrivano nuove opportunità professionali con Almaviva Digitaltec uno dei maggiori Gruppi operanti nel settore digitale. Sono sei le posizioni aperte nella sede di Napoli. In particolare si cerca:

un candidato per IoT Advanced Analytics che abbia maturato un’esperienza di almeno 5 anni nello sviluppo di varie applicazioni complesse;

che abbia maturato un’esperienza di almeno 5 anni nello sviluppo di varie applicazioni complesse; un IoT integration specialis capace di sviluppare applicazioni sia web che mobile. Richiesta esperienza di 5 anni con Java JEE;

capace di sviluppare applicazioni sia web che mobile. Richiesta esperienza di 5 anni con Java JEE; mobile specialist addetto a sviluppare e mantenere le applicazioni IOS ed Android in ambiente ibrido e nativo;

addetto a sviluppare e mantenere le applicazioni IOS ed Android in ambiente ibrido e nativo; programmatore Java junior che sia laureato o laureando in Ingegneria o Informatica;

che sia laureato o laureando in Ingegneria o Informatica; un senior software enginee ed It remote sensing specialist con una pregressa esperienza nello sviluppo software e design, ma anche in programmazione con linguaggi Matlab, R, Python e C++, piattaforme cloud (Aws, Azure).

Inoltre, per la sede di Torino è richiesto un cloud technical architect con almeno due anni di esperienza nel settore.

Intesa San Paolo e le offerte professionali

Il Gruppo Intesa San Paolo, una delle realtà bancarie più affermate, offre tre posizioni di lavoro nel settore digital. In particolare si ricerca:

un cloud security architect nelle città di Milano e Torino. La ricerca è rivolta ad un neolaureato in informatica, con buone conoscenze connesse alle tecniche Ict e cybersecurity. Il candidato ideale dovrà preoccuparsi della progettazione ed implementazione di varie soluzioni per la sicurezza di architetture cloud, multicloud e ibride;

nelle città di Milano e Torino. La ricerca è rivolta ad un con buone conoscenze connesse alle tecniche Ict e cybersecurity. Il candidato ideale dovrà preoccuparsi della di varie di architetture cloud, multicloud e ibride; uno sviluppatore di applicazioni in ambiente Linux nella città di Milano. La figura in questione dovrà sviluppare determinate applicazioni usando differenti linguaggi di programmazione oltre che sperimentare nuove tecnologie.

Il Gruppo offre anche esperienze di stage per un It junior analyst nelle città di Milano e Torino. In questo caso si ricercano neolaureati da almeno 6 mesi in: ingegneria informatica, informatica, matematica, fisica o statistica. Lo stagista dovrà collaborare all’innovazione digitale di svariati applicativi in ambito finanza, credito, data technology ed infrastrutture tecnologiche.

Posizioni aperte in Tinext

Tinext, fornitore di servizi digitali per le aziende è alla ricerca di due figure professionali da inserire nella sede di Gallarate. In particolare il noto Gruppo ha bisogna di:

uno sviluppatore Salesforce marketing cloud con tecniche di programmazione e competenze connesse al cloud Salesforce. Il suo compito è quello di realizzare delle soluzioni stand-alone o soluzioni integrate con altri sistemi;

con tecniche di programmazione e competenze connesse al cloud Salesforce. Il suo compito è quello di realizzare delle soluzioni stand-alone o soluzioni integrate con altri sistemi; un Salesforce backend developer con conoscenze e competenze di vendita, consulenza, sviluppo Java, architecture design. Il candidato si preoccuperà dell’integrazione di svariati sistemi e cloud Salesforce, andando anche ad offrire consulenza ai clienti .

Offerte di lavoro con Facile.it

Il portale Facile.it offre lavoro nel settore marketing. Aperte le selezioni per:

un Seo tech specialist per l’ideazione e la pianificazione delle varie strategie Seo dei siti aziendali. Il suo compito è anche quello di analizzare il mercato ed i competitor e sviluppare piani editoriali. Per questa posizione si richiede l’esperienza di almeno 1 anno in settori analoghi;

per l’ideazione e la pianificazione delle varie strategie Seo dei siti aziendali. Il suo compito è anche quello di analizzare il mercato ed i competitor e sviluppare piani editoriali. Per questa posizione si richiede l’esperienza di almeno 1 anno in settori analoghi; stage per marketing analyst dove il candidato avrà il compito di analizzare con attenzione le performance aziendali ed il Kpi online, elaborando precisi report;

dove il candidato avrà il compito di analizzare con attenzione le performance aziendali ed il Kpi online, elaborando precisi report; un graphic designer freelance, per la modifica e ricerca di immagini, impaginazione card o flyer, creazione di Facebook ads.

Per consultare e candidarsi alle varie offerte di lavoro nel settore digital, vi rimando ai siti ufficiali delle aziende sopra citate.