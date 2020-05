Offerte lavoro operai: le ricerche in corso di Adecco

Vediamo tutte le offerte di lavoro operai in Italia pubblicate da Adecco sul portale Euspert e come candidarsi.

Adecco, una Società di somministrazione lavoro presente su tutto il territorio nazionale che si occupa della ricerca e selezione del personale, sta ricercando personale da inserire in aziende di tutta Italia. Nello specifico oggi andiamo a segnalare le migliori offerte di lavoro come operai pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Adecco

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di più di 11mila aziende.

Posizioni Aperte come operai

Di seguito indichiamo le migliori offerte di lavoro come operai suddivise per regione pubblicate sul sito Euspert.

Operai, montatori meccanici, fresatori CNC: le ricerche in corso in Lombardia

Addetto al Montaggio e Assemblaggio – Ghedi (Brescia) . Si ricerca per azienda un addetto all’assemblaggio e montaggio con precedente esperienza nella mansione, maturata preferibilmente in ambito metalmeccanico. Necessaria buona capacità di utilizzo di strumenti quali trapano, avvitatore, chiavi. Ulteriori competenze in ambito meccanico e verniciatura costituiscono un plus nella valutazione dei profili.

. Si ricerca per azienda un addetto all’assemblaggio e montaggio con precedente esperienza nella mansione, maturata preferibilmente in ambito metalmeccanico. Necessaria buona capacità di utilizzo di strumenti quali trapano, avvitatore, chiavi. Ulteriori competenze in ambito meccanico e verniciatura costituiscono un plus nella valutazione dei profili. Operaio Addetto alla Lavorazione di Sbarre di Ferro con Esperienza in Ambito Elettromeccanico – Pantigliate (MI) . Per Azienda operante nel settore elettromeccanico si seleziona questa figura professionale la quale verrà inserita nel reparto cablaggio e opererà con un altro dipendente occupandosi della conduzione di macchine CNC e manuali per la lavorazione di sbarre di rame (piegatura, taglio). Si richiedono: esperienza pregressa nel ruolo maturata in ambito elettromeccanico su macchine CNC e tradizionali; disponibilità ad un inserimento su giornata; autonomia negli spostamenti; gradito diploma in ambito elettromeccanico.

. Per Azienda operante nel settore elettromeccanico si seleziona questa figura professionale la quale verrà inserita nel reparto cablaggio e opererà con un altro dipendente occupandosi della conduzione di macchine CNC e manuali per la lavorazione di sbarre di rame (piegatura, taglio). Si richiedono: esperienza pregressa nel ruolo maturata in ambito elettromeccanico su macchine CNC e tradizionali; disponibilità ad un inserimento su giornata; autonomia negli spostamenti; gradito diploma in ambito elettromeccanico. Operaio/a addetto all’assemblaggio – Cappella Cantone (Cremona) . Si ricerca operaio/a addetta all’assemblaggio meccanico per azienda del settore metalmeccanico la quale si occuperà di: assemblaggio di parti meccaniche; utilizzo strumentazione di officina. Requisiti: Capacità manuale, precisione ed esperienza pregressa.

. Si ricerca operaio/a addetta all’assemblaggio meccanico per azienda del settore metalmeccanico la quale si occuperà di: assemblaggio di parti meccaniche; utilizzo strumentazione di officina. Requisiti: Capacità manuale, precisione ed esperienza pregressa. Manutentore Meccatronico – Crema (Cremona). Si ricerca questa risorsa con almeno 5 anni di esperienza, per una azienda strutturata del settore Alimentare la quale si occuperà di interventi di manutenzione e riparazione su macchinari ed impianti industriali sia nella parte elettrica che meccanica per tutti i reparti di produzione. Requisiti: Diploma meccatronico o meccanico; Conoscenza base dei PLC; Precisione ed affidabilità nella diagnosi; Capacità di lettura schemi elettrici industriali; Capacità di lettura dei disegni meccanici; Conoscenza di pneumatica ed oleodinamica; Capacità di lavoro in autonomia e problem solving.

Offerte lavoro montatori meccanici e operai in Toscana

Montatore Meccanico – Pistoia . Si ricerca per storica realtà del territorio operante nel settore metalmeccanico figura di Montatore meccanico. Si richiedono: comprovata esperienza in analoga mansione; disponibilità full-time. Costituisce requisito preferenziale l’aver avuto esperienza nella gestione di gruppi di lavoro.

. Si ricerca per storica realtà del territorio operante nel settore metalmeccanico figura di Montatore meccanico. Si richiedono: comprovata esperienza in analoga mansione; disponibilità full-time. Costituisce requisito preferenziale l’aver avuto esperienza nella gestione di gruppi di lavoro. Operaio/a Addetto/a alla Vibratura – Barberino Di Mugello (Firenze). Per strutturata azienda specializzata nella produzione di minuterie metalliche per l’Alta Moda si ricerca di un/a operaio/a addetto alla vibratura. La risorsa sarà inserita in ambiente di produzione e si occuperà di schiccatura e vibratura. E’ necessario aver maturato pregressa esperienza in queste mansioni specifiche o nel settore delle minuterie metalliche. Si richiede disponibilità immediata.

Lavoro saldatori, montatori e operai in Piemonte

Saldatore Carpentiere – Ciriè (TO) . Si ricerca per carpenteria, un saldatore con almeno 2 anni di esperienza in saldatura a filo e tig, lettura disegno,produzione non in serie e molatura. Richiesta qualifica triennale,esperienza. Orario full-time. Automuniti.

. Si ricerca per carpenteria, un saldatore con almeno 2 anni di esperienza in saldatura a filo e tig, lettura disegno,produzione non in serie e molatura. Richiesta qualifica triennale,esperienza. Orario full-time. Automuniti. Operaio Metalmeccanico Generico – Torino . Si ricercano di Operai Generici del settore Metalmeccanico da inserire in pre-produzione o montaggio con esperienza nello stampaggio plastica o linee di assemblaggio, preferibilmente appartenenti alle Categorie Protette (L68/99). Il candidato ideale deve aver maturato esperienza in aziende metalmeccaniche strutturate, deve essere automunito e preferibilmente iscritto alle liste di Collocamento Mirato (L.68/99). Si richiede la disponibilità a lavorare su turni.

. Si ricercano di Operai Generici del settore Metalmeccanico da inserire in pre-produzione o montaggio con esperienza nello stampaggio plastica o linee di assemblaggio, preferibilmente appartenenti alle Categorie Protette (L68/99). Il candidato ideale deve aver maturato esperienza in aziende metalmeccaniche strutturate, deve essere automunito e preferibilmente iscritto alle liste di Collocamento Mirato (L.68/99). Si richiede la disponibilità a lavorare su turni. Montatore meccanico – Fossano (CN). Ti occuperai del montaggio e della manutenzione di macchinari di produzione lavorando all’interno delle più importanti aziende del cuneese. Se sei disponibile a lavorare in orario giornaliero ed hai l’auto per raggiungere i vari cantieri, allora candidati!

Offerte lavoro Operai, elettricisti e idraulici in Emilia Romagna

Conduttori macchine automatiche settore chimico – Bologna . La risorsa avrà la responsabilità delle seguenti attività: Avviamento delle macchine; Conduzione delle macchine; Regolazione delle macchine; Controllo qualità visivo del prodotto; Analisi visiva del processo di lavorazione e segnalazione di eventuali guasti e/o anomalie ai Tecnici di reparto; Piccole riparazioni delle macchine; Movimentazione manuale del prodotto finito. Requisiti necessari : Diploma di cinque anni di tecnico/perito meccanico, elettronico, elettrico oppure qualifica di tre anni in materia meccanica, elettronica o elettrica; Buona lettura del disegno meccanico e/o elettrico; Esperienza pregressa in ruolo analogo; Provenienza dai settori Packaging, Automazione, Farmaceutica, Food&Beverage e/o Cartiera; Provenienza da contesti aziendali strutturati e modernamente organizzati; Disponibilità a lavorare su 3 turni. Competenze : Capacità di lavorare in gruppo; Capacità di lavorare per obiettivi e con metodo di azione; Capacità di soluzione guasti/problematiche sulla macchina e flessibilità.

. La risorsa avrà la responsabilità delle seguenti attività: Avviamento delle macchine; Conduzione delle macchine; Regolazione delle macchine; Controllo qualità visivo del prodotto; Analisi visiva del processo di lavorazione e segnalazione di eventuali guasti e/o anomalie ai Tecnici di reparto; Piccole riparazioni delle macchine; Movimentazione manuale del prodotto finito. : Diploma di cinque anni di tecnico/perito meccanico, elettronico, elettrico oppure qualifica di tre anni in materia meccanica, elettronica o elettrica; Buona lettura del disegno meccanico e/o elettrico; Esperienza pregressa in ruolo analogo; Provenienza dai settori Packaging, Automazione, Farmaceutica, Food&Beverage e/o Cartiera; Provenienza da contesti aziendali strutturati e modernamente organizzati; Disponibilità a lavorare su 3 turni. : Capacità di lavorare in gruppo; Capacità di lavorare per obiettivi e con metodo di azione; Capacità di soluzione guasti/problematiche sulla macchina e flessibilità. Elettricista Civile – Bologna . Adecco Italia Spa ricerca per importante Azienda un Elettricista civile. La risorsa ideale possiede: esperienza pregressa; esperienza nei cantieri edili; disponibilità immediata.

. Adecco Italia Spa ricerca per importante Azienda un Elettricista civile. La risorsa ideale possiede: esperienza pregressa; esperienza nei cantieri edili; disponibilità immediata. Idraulico – Bologna . La risorsa ideale possiede: esperienza pregressa; esperienza nei cantieri edili; disponibilità immediata.

. La risorsa ideale possiede: esperienza pregressa; esperienza nei cantieri edili; disponibilità immediata. Operaio Manutentore Settore Rifiuti – Reggio Emilia. Per primaria azienda che opera nell’ambito della raccolta rifiuti, igiene urbana, progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti ed energie rinnovabili, Adecco seleziona: Operaio Addetto Impianti Trattamento Rifiuti Speciali. La risorsa si occuperà di supportare il responsabile nelle attività di conduzione e manutenzione dell’impianto chimico-fisico di rifiuti liquidi, in particolare occupandosi di prelievi e analisi dei reflui processati e di attività di movimentazione ed imballaggio di rifiuti pericolosi nel centro stoccaggio. Si richiedono: età di apprendistato; diploma tecnico; patente B; patentino per utilizzo dei carrelli elevatori; disponibilità immediata. Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato una precedente esperienza lavorativa in settore industriale attinente, quale il trattamento reflui o rifiuti.

Offerte lavoro manutentori e fresatori in Puglia

Apprendista Manutentore Meccanico – Foggia . Si ricerca per una nostra azienda cliente, che opera nel settore alimentare, apprendista manutentore meccanico. La risorsa ideale è in possesso di conoscenze di tipo meccanico ed ha una buona manualità; si occuperà di installazione e manutenzione su impianti industriali. Requisiti richiesti: Diploma tecnico Meccanico; Buone capacità di lettura del disegno meccanico; Competenze e conoscenze in ambito meccanico; Conoscenza degli strumenti di misura; Predisposizione di lavoro in team; Conoscenza del processo produttivo; Senso di responsabilità; Flessibilità oraria.

. Si ricerca per una nostra azienda cliente, che opera nel settore alimentare, apprendista manutentore meccanico. La risorsa ideale è in possesso di conoscenze di tipo meccanico ed ha una buona manualità; si occuperà di installazione e manutenzione su impianti industriali. Requisiti richiesti: Diploma tecnico Meccanico; Buone capacità di lettura del disegno meccanico; Competenze e conoscenze in ambito meccanico; Conoscenza degli strumenti di misura; Predisposizione di lavoro in team; Conoscenza del processo produttivo; Senso di responsabilità; Flessibilità oraria. Addetti Alla Raccolta Campioni – Foggia . Adecco ricerca per azienda che opera nel settore chimico, addetti alla raccolta dei campioni. La risorsa si occuperà di prelevare i campioni presso altre aziende cliente, controllare la loro integrità e compilare la documentazione necessaria. Buona conoscenza degli strumenti informatici e possesso della patente B. Perito Chimico e/o Laurea in Scienze e tecnologie alimentari e/o equipollenti.

. Adecco ricerca per azienda che opera nel settore chimico, addetti alla raccolta dei campioni. La risorsa si occuperà di prelevare i campioni presso altre aziende cliente, controllare la loro integrità e compilare la documentazione necessaria. Buona conoscenza degli strumenti informatici e possesso della patente B. Perito Chimico e/o Laurea in Scienze e tecnologie alimentari e/o equipollenti. Fresatore CNC – Bari. Per multinazionale del settore oil & gas si ricerca un fresatore a controllo numerico con esperienza pluriennale . E’ richiesta capacità di lettura del disegno tecnico e conoscenza del linguaggio di programmazione ISO.

Offerte lavoro operai Adecco: come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai Adecco che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro