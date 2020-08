Offerte lavoro operai: le ricerche in corso nel Nord e Centro Italia de La Risorsa Umana

La Risorsa Umana cerca operai in varie città del Nord e Centro Italia. Ecco tutte le offerte di lavoro pubblicate su portale Euspert

La Risorsa Umana è una società di consulenza aziendale specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato soprattutto per aziende del Nord e Centro Italia. Numerose sono le sue offerte di lavoro e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro operai, segnalandovi i migliori e più aggiornati annunci pubblicati direttamente su portale Euspert. Andiamo allora a scoprire le ricerche in corso e come candidarsi.

La Risorsa Umana: profilo aziendale

La Risorsa Umana è una delle maggiori società italiane di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato. Da oltre dieci anni, offre ad aziende e candidati servizi specifici di HR volti a far crescere entrambe le parti coinvolte in questo processo integrativo, creando sinergie di efficienza e di efficacia. Negli anni, la società ha intervistato e certificato migliaia di candidati operando in partnership con centinaia di aziende industriali nelle principali aree industriali del Nord e Centro Italia.

Offerte lavoro operai: posizioni aperte

Quella dell’operaio è una figura sempre ricercata dalle aziende le cui richieste possono spaziare da figure più specializzate come il saldatore, fresatore, addetti al controllo qualità, addetti al montaggio fino ad arrivare a quelle come operai generici. Di seguito indichiamo le ultime offerte di lavoro operaio suddivise per regione, pubblicate sul portale Euspert da La Risorsa Umana.

Lavoro operai in Lombardia

Fresatore CNC Junior – Corzano (BS) . Si ricerca per azienda specializzata in lavorazioni di carpenteria questa figura professionale con minima esperienza nella mansione. La risorsa, in affiancamento, si occuperà di attrezzare la macchina, scegliere gli utensili e procedere con il processo di fresatura. Su frese CNC imposterà i parametri e attiverà il programma adatto sulla base di prescrizioni, dei cicli di lavoro o dei disegni tecnici. E’ preferibile pregressa esperienza su macchine a 4 o 5 assi. Requisiti richiesti: preferibile conoscenza linguaggio ISO e Fanuc; padronanza della programmazione a bordo macchina; padronanza principali strumenti per l’attrezzaggio e di controllo visivo.

. Si ricerca per azienda specializzata in lavorazioni di carpenteria questa figura professionale con minima esperienza nella mansione. La risorsa, in affiancamento, si occuperà di attrezzare la macchina, scegliere gli utensili e procedere con il processo di fresatura. Su frese CNC imposterà i parametri e attiverà il programma adatto sulla base di prescrizioni, dei cicli di lavoro o dei disegni tecnici. E’ preferibile pregressa esperienza su macchine a 4 o 5 assi. Requisiti richiesti: preferibile conoscenza linguaggio ISO e Fanuc; padronanza della programmazione a bordo macchina; padronanza principali strumenti per l’attrezzaggio e di controllo visivo. Addetto al montaggio meccanico – Corzano (BS) . Si ricerca per azienda meccanica questa figura professionale con esperienza nella mansione. La risorsa, seguendo il disegno meccanico, si occuperà del montaggio e dell’assemblaggio di macchinari, impianti industriali, di pezzi, gruppi e componenti meccaniche. Inoltre, effettuerà il collaudo di macchinari industriali e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Requisiti richiesti: diploma tecnico ad indirizzo meccanico; pregressa esperienza nel ruolo; capacità lettura del disegno meccanico; capacità di utilizzo di attrezzi da officina. Completano il profilo proattività, dinamico e forte spirito pratico.

. Si ricerca per azienda meccanica questa figura professionale con esperienza nella mansione. La risorsa, seguendo il disegno meccanico, si occuperà del montaggio e dell’assemblaggio di macchinari, impianti industriali, di pezzi, gruppi e componenti meccaniche. Inoltre, effettuerà il collaudo di macchinari industriali e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Requisiti richiesti: diploma tecnico ad indirizzo meccanico; pregressa esperienza nel ruolo; capacità lettura del disegno meccanico; capacità di utilizzo di attrezzi da officina. Completano il profilo proattività, dinamico e forte spirito pratico. Saldatore a filo – Ranica (BG) . Si ricerca per importante azienda del settore metalmeccanico questa risorsa la quale dovrà occuparsi di attività di carpenteria inerenti la saldatura a filo tramite moderni robot di saldatura. E’ richiesta: esperienza e conoscenza della saldatura a filo, in particolare tramite robot automatici; buona manualità; disponibilità a straordinari; disponibilità eventualmente il sabato.

. Si ricerca per importante azienda del settore metalmeccanico questa risorsa la quale dovrà occuparsi di attività di carpenteria inerenti la saldatura a filo tramite moderni robot di saldatura. E’ richiesta: esperienza e conoscenza della saldatura a filo, in particolare tramite robot automatici; buona manualità; disponibilità a straordinari; disponibilità eventualmente il sabato. Addetta/o stampaggio su presse – Ciserano(BG). Si ricerca per azienda del settore gomma plastica questa risorsa la quale lavorerà sulle presse automatiche adibite allo stampaggio di materie plastiche. Requisiti richiesti FONDAMENTALI: esperienza pregressa nella mansione; disponibilità immediata; residenza in zona; disponibilità a lavorare dal Lunedì al Sabato compreso.

Lavorare come operai i Emilia Romagna

Saldatore a TIG – Vignola (MO) . Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico questa figura professionale con esperienza sulla lavorazione di acciaio inox. La Risorsa si occuperà di: effettuare saldatura a tig per componentistica di carpenteria. Si richiede la capacità di lettura disegno meccanico. Requisiti: esperienza nella mansione; disponibilità ad iniziale contratto di somministrazione; automunito/a.

. Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico questa figura professionale con esperienza sulla lavorazione di acciaio inox. La Risorsa si occuperà di: effettuare saldatura a tig per componentistica di carpenteria. Si richiede la capacità di lettura disegno meccanico. Requisiti: esperienza nella mansione; disponibilità ad iniziale contratto di somministrazione; automunito/a. Tecnico elettrico – Finale Emilia (MO) . Si ricerca un addetto alla centrale termica. Alla figura, che sarà Terminalista il 95% dell’orario Lavorativo, si richiedono: passata esperienza su impianti Boiler o generatore di Vapore; conoscenza disegno elettrico. Tra i requisiti richiesti: ottima conoscenza del pc; Background elettrico; lavorare su turni, anche il notturno.

. Si ricerca un addetto alla centrale termica. Alla figura, che sarà Terminalista il 95% dell’orario Lavorativo, si richiedono: passata esperienza su impianti Boiler o generatore di Vapore; conoscenza disegno elettrico. Tra i requisiti richiesti: ottima conoscenza del pc; Background elettrico; lavorare su turni, anche il notturno. 2 addetti assemblaggio materie plastiche – Bentivoglio (BO) . Si cercano per azienda specializzata in progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di accensione completi per motori endotermici due risorse per ampliamento organico. Le figure ricercate si occuperanno di svolgere attività di imballaggio/confezionamento materie plastiche, taglio materie tramite tronchesi, utilizzo di tornio cnc per il carico e scarico pezzi. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione; disponibilità per contratto iniziale in somministrazione interinale; disponibilità per i tre turni.

. Si cercano per azienda specializzata in progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di accensione completi per motori endotermici due risorse per ampliamento organico. Le figure ricercate si occuperanno di svolgere attività di imballaggio/confezionamento materie plastiche, taglio materie tramite tronchesi, utilizzo di tornio cnc per il carico e scarico pezzi. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione; disponibilità per contratto iniziale in somministrazione interinale; disponibilità per i tre turni. Elettricista – Bologna. Si cerca per azienda specializzata nell’installazione di impianti civili e industriali questa risorsa per ampliamento organico. La figura ricercata ha maturato esperienza anche breve (2 anni) nell’installazione di impianti elettrici civili/industriali. Si valutano anche candidature di periti elettrici o elettricisti neodiplomati disponibili da subito per formazione in azienda. Requisiti richiesti: diploma di perito elettrico o qualifica da elettricista; conoscenza del disegno elettrico e del cablaggio; disponibilità per contratto iniziale in somministrazione interinale; automunito.

Personale operaio in Toscana

Elettricista – Camaiore (LU) . Per azienda del settore metalmeccanico si ricerca questa risorsa la quale si occuperà di: manutenzione elettrica ordinaria, straordinaria e programmata di macchinari ed impianti industriali; assemblaggio componenti elettriche. Tra i requisiti richiesti: pregressa esperienza nella mansione; flessibilità negli orari di lavoro; buona capacità di lettura schemi elettrici.

. Per azienda del settore metalmeccanico si ricerca questa risorsa la quale si occuperà di: manutenzione elettrica ordinaria, straordinaria e programmata di macchinari ed impianti industriali; assemblaggio componenti elettriche. Tra i requisiti richiesti: pregressa esperienza nella mansione; flessibilità negli orari di lavoro; buona capacità di lettura schemi elettrici. Saldatori esperti – Firenze. Si ricercano per importante azienda metalmeccanica, 5 di queste risorse le quali si occuperanno di saldatura su ferro e acciaio basandosi sulla lettura del disegno meccanico. Tra i requisiti richiesti: esperienza nella mansione di saldatore di almeno 5 anni; conoscenza del disegno meccanico; automuniti.

Si ricercano per importante azienda metalmeccanica, 5 di queste risorse le quali si occuperanno di saldatura su ferro e acciaio basandosi sulla lettura del disegno meccanico. Tra i requisiti richiesti: esperienza nella mansione di saldatore di almeno 5 anni; conoscenza del disegno meccanico; automuniti. 5 montatori serramentisti – Vaiano (PO). Si ricercano per azienda di serramenti, queste risorse le quali si occuperanno di attività di montaggio serramenti all’interno di cantieri. Tra i requisiti richiesti: esperienza nel ruolo di montatore serramenti di almeno 5 anni; disponibilità a partire da settembre; automuniti.

Come candidarsi alle offerte di lavoro operai con La Risorsa Umana

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai La Risorsa Umana che trovate sempre aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

