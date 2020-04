Offerte lavoro urgenti per infermieri, OSS e ASA: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad è attualmente alla ricerca di ASA, OSS e infermieri da inserire in strutture del Nord e Centro Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Se sei alla ricerca di un’occupazione nel settore sanitario, Randstad è attualmente alla ricerca di diverse risorse, in particolare ASA, OSS e infermieri, da inserire in strutture del nord e centro Italia. Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert e come candidarti.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Le ricerche in corso di Randstad

Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro per personale sanitario di Randstad pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Infermieri e OSS in Piemonte

Oss per Rsa – Torino

Randstad Medical, la divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, ricerca un operatore socio sanitario per una RSA situata a Torino. La risorsa lavorerà in affiancamento al personale sanitario e si occuperà di assistenza ad anziani parzialmente e non autosufficienti. Sono richiesti:

qualifica regionale da 1000 ore come operatore socio sanitario;

esperienza nella mansione, preferibile ma non fondamentale;

disponibilità immediata.

Infermiere per Rsa – Torino

Randstad Medical ricerca un infermiere per una RSA a Torino. In relazione all’emergenza Coronavirus, sono previsti inserimenti con carattere di urgenza in un contesto professionale e specializzato dove i candidati si occuperanno delle prestazioni infermieristiche generali e dei controlli individualizzati rivolti ai pazienti. Nello specifico alcune attività:

somministrazione di terapie;

medicazioni;

interazione con i pazienti e monitoraggio condizioni cliniche;

compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione;

supervisione attività del personale assistenziale.

I candidati avranno i seguenti requisiti:

laurea triennale in scienze infermieristiche, o titolo equipollente riconosciuto in Italia, e conseguente iscrizione all’albo FNOPI;

aver maturato un’esperienza pregressa in strutture sanitarie (preferibile ma non indispensabile);

disponibilità immediata.

Operatore Socio Assistenziale – Mondovì (Cuneo)

La Randstad Italia SpA filiale di Mondovì è in cerca di Operatori Socio Assistenziali da inserire in una struttura della zona. La risorsa verrà inserita all’interno del personale di struttura e si occuperà di assistere i pazienti. E’ richiesto:

attestazione corso OSA

disponibilità e flessibilità oraria.

ASA, OSS e infermieri in Lombardia

ASA Part Time – Brescia

Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), ricerca figure di ASA part time con carattere di urgenza. In relazione all’emergenza Coronavirus, sono previsti inserimenti con carattere di urgenza in un contesto professionale e specializzato dove i candidati si occuperanno delle attività di propria competenza e dei controlli individualizzati rivolti ai pazienti. Il lavoro si svolge sui consueti tre turni nei reparti della struttura ed al personale ASA vengono richieste le seguenti attività:

aiuto nelle operazioni di cura, vestizione e alimentazione

interventi di natura igienico-sanitaria

rilevamento dei parametri vitali, piccole medicazioni

interventi di carattere socio-sanitario

attività di animazione e di socializzazione

I candidati avranno i seguenti requisiti:

la qualifica di ASA con relativo attestato

gradita esperienza pregressa, anche minima

automuniti (titolo preferenziale)

Infermiere – Varese

Randstad Italia filiale di Besozzo (VA), ricerca con urgenza Infermieri per realtà specializzata in servizi socio assistenziali e infermieristici. Nello specifico la risorsa si occuperà di:

Fornire assistenza infermieristica di base;

Identificare i bisogni di assistenza dei pazienti pianificando le prestazioni da erogare e istruendo il personale assistenziale verso il corretto svolgimento dei compiti di assistenza;

Assumersi la piena responsabilità dell’assistenza infermieristica nel pieno rispetto del proprio codice deontologico.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

Titolo di studio: diploma di infermiere professionale o laurea in scienze infermieristiche;

Iscrizione all’albo degli infermieri

Capacità di relazione e comunicazione;

Ottima predisposizione a lavorare in gruppo;

Conoscenza del linguaggio tecnico e della gestione dei servizi ospedalieri.

Personale ASA/OSS – Varese

Randstad Italia filiale di Besozzo (VA), ricerca con urgenza personale ASA/OSS per realtà specializzata in servizi socio assistenziali e infermieristici. Nello specifico l’operatore dovrà occuparsi di:

Assistenza primaria dei pazienti durante le 24 ore (lavoro su turni);

Cura della persona;

Aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria;

Supporto al personale infermieristico di reparto

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

Titolo di studio: Qualifica ASA/OSS conseguita presso la Regione Lombardia o equipollenza di altre regioni;

Regolare permesso di soggiorno se persona extracomunitaria;

Buona padronanza della lingua italiana;

Capacità di relazione e comunicazione;

Ottima predisposizione a lavorare in gruppo;

Conoscenza del linguaggio tecnico e della gestione dei servizi ospedalieri.

Infermieri e OSS in Emilia Romagna

Infermiere-OSS – Modena

Randstad Italia Spa, Divisione Medical, cerca per struttura residenziale un Infermiere-OSS. In relazione all’emergenza Coronavirus, sono previsti inserimenti con carattere di urgenza. Il candidato è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche (o titolo equipollente) e conseguente iscrizione all’Albo FNOPI o Qualifica di Operatore Socio Sanitario con attestato di 1000 ore o riqualifica;

Esperienza pregressa in contesto ospedaliero o presso strutture private;

Disponibilità immediata;

Possesso auto;

Flessibilità oraria e disponibilità ai tre turni.

Oss per Ospedale – Bentivoglio (Bologna)

Randstad – divisione Sanitas in house – cerca per ospedale di Bentivoglio (Bo) operatore socio sanitario. La risorsa, inserita con contratto a tempo determinato della durata iniziale di 1 mese, prorogabile, opererà in reparto con articolazione oraria su 3 turni. Si richiede:

Qualifica di oss

Disponibilità immediata su Bentivoglio

Oss per Ospedale – Budrio (Bologna)

Randstad – divisione Sanitas in house – cerca per ospedale di Budrio (Bo) operatore socio sanitario. La risorsa, inserita con contratto a tempo determinato della durata iniziale di 1 mese, prorogabile, opererà in reparto con articolazione oraria su 3 turni. Si richiede:

Qualifica di oss

Disponibilità immediata su Budrio

Infermiere – Modena

Randstad Medical, filiale di Sassuolo, cerca per struttura residenziale un Infermiere. In relazione all’emergenza Coronavirus, sono previsti inserimenti con carattere di urgenza. Il candidato è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche (o titolo equipollente) e conseguente iscrizione all’Albo FNOPI;

Esperienza pregressa in contesto ospedaliero o presso strutture private;

Disponibilità immediata;

Possesso auto;

Flessibilità oraria.

Infermieri in Friuli Venezia Giulia

Infermieri – Pordenone

Randstad Italia Spa filiale di San Vito al Tagliamento ricerca per struttura che si occupa di assistenza alla persona, due infermieri. Il ruolo prevede l’espletamento delle funzioni infermieristiche rivolte alla terza età. Requisiti richiesti:

Laurea Triennale in scienze infermieristiche, o titolo equipollente (con riconoscimento in Italia, se conseguito all’Estero) e conseguente iscrizione all’albo FNOPI, IPASVI.

pregressa esperienza in strutture sanitarie (preferibile ma non indispensabile)

disponibilità immediata

non essere entrati in contatto, nei 15 giorni precedenti l’incarico, con ospedali/strutture sanitarie o case di risposo con casi di positività o quarantena non completate all’interno

Si offre possibilità di alloggio gratuito presso appartamenti della struttura nel periodo iniziale.

Infermiere – Pordenone

Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale cerca, per cliente operante nel settore della sanità pubblica a Pordenone, un infermiere. Si ricerca una figura che si occuperà di somministrazione delle terapie, gestione delle medicazioni, assistenza ai pazienti e monitoraggio delle condizioni cliniche degli stessi, compilazione delle cartelle cliniche e tutta la documentazione inerente ai pazienti. Il candidato deve essere in possesso di:

Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche o titolo equipollente con riconoscimento in Italia se conseguito all’estero e conseguente iscrizione all’albo FNOPI,

gradita ma non indispensabile esperienza maturata in strutture sanitarie,

disponibilità immediata,

gradito possesso di auto propria.

Se il candidato risiede fuori provincia la struttura potrà offrire per un primo periodo alloggio in zona limitrofa alla struttura, poi la persona dovrà gestirsi un eventuale trasferimento.

Infermiere – Trieste

Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per importante struttura ospedaliera ricerca un infermiere. In relazione all’emergenza Coronavirus, sono previsti inserimenti con carattere di urgenza in un contesto professionale e specializzato. Attività principali:

Somministrazione di terapie

Medicazioni

Interazione con i pazienti e monitoraggio condizioni cliniche

Compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione

Supervisione attività del personale assistenziale.

Requisiti:

Laurea Triennale in scienze infermieristiche, o titolo equipollente e iscrizione all’albo FNOPI.

Aver maturato un’esperienza pregressa in strutture sanitarie (non indispensabile)

Disponibilità immediata

Automuniti

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro personale sanitario che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro