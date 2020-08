Opportunità di lavoro con Lidl: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Lidl. Le posizioni aperte, le figure ricercate, come candidarsi e l'iter di selezione da seguire

Ci sono nuove opportunità di lavoro in Lidl, la nota catena di supermercati con sedi su tutto il territorio nazionale. Si ricercano anche giovani senza esperienza da formare in azienda. Ecco alcune delle posizioni attualmente aperte e come candidarsi ad esse.

Nuove opportunità di lavoro con Lidl

Ci sono nuove ed interessanti opportunità di lavoro presso la nota catena di supermercati Lidl, con altrettante opportunità di formazione tecnico-pratica o manageriale. Le selezioni sono aperte a tutti, sia laureti che diplomati, con o senza esperienza in quanto l’azienda provvederà alla formazione del personale. Si ricercano soprattutto operatori di filiale, addetti alle vendite, commessi specializzati, personale per l’area manager e tanto altro. Il Gruppo periodicamente assume personale ed è alla ricerca di nuove figure professionali. Stiamo parlando di una realtà in continua crescita su tutto il territorio nazionale con l’inaugurazione costante di nuovi negozi. Lidl fu fondata nel 1930 ed oggi conta circa 16 mila punti vendita nel mondo con più di 170 mila dipendenti. Il Gruppo si è affermato anche in Italia, con circa 650 discount e più di 16.500 collaboratori.

L’ambiente di lavoro Lidl

Entrare a far parte del Gruppo Lidl significa investire sul proprio futuro professionale in una realtà che offre opportunità di lavoro a giovani con o senza esperienza, laureati e neolaureati. Non è tutto, in quanto le occasioni di carriera sono aperte anche a professionisti con pregressa esperienza nel settore. L’ambiente di lavoro è dinamico, giovanile, a stampo internazionale con reali possibilità di impiego all’estero, sia in Germania nella sede di Neckarsulm che negli altri Paesi. L’azienda investe molto sulle risorse umane, sulla formazione dei dipendenti e sulla possibilità di carriera. Nel team di lavoro non manca un forte spirito di collaborazione, aspetto che contraddistingue questa realtà professionale. Come accennato, l’azienda offre formazione gratuita ai suoi dipendenti, con lo scopo di fornire loro le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi. Ed ancora, attenzione particolare viene data ai giovani, a cui è offerta la possibilità di un inserimento lavorativo attraverso percorsi strutturati.

Le posizioni aperte

Sono davvero tante le posizioni aperte e le opportunità di lavoro con Lidl. Tra queste ne ricordiamo alcune:

Addetto alla manutenzion e – Massa Lombarda (Ravenna);

e – Massa Lombarda (Ravenna); Addetto alle vendite part time – Torri Di Quartesolo (Vicenza);

part time – Torri Di Quartesolo (Vicenza); Apprendista addetto vendite part time – Torri Di Quartesolo (Vicenza);

part time – Torri Di Quartesolo (Vicenza); Commesso specializzato – Reggio Emilia;

– Reggio Emilia; Operatore di filiale part-time – Voghera (Pavia);

part-time – Voghera (Pavia); Commesso specializzato – Lodi;

– Lodi; Capi filiale – Roma, Avezzano (L’Aquila), San Severo (Foggia), Sala Consilina (Salerno);

– Roma, Avezzano (L’Aquila), San Severo (Foggia), Sala Consilina (Salerno); Capi Area/ Area Manager – Milano, Veneto, Trentino Alto Adige, Italia Centro Meridionale.

Sono solo alcune delle posizioni aperte. L’elenco completo è reperibile sul sito del Gruppo, nella sezione “Lavora con Noi”.

Contratti e stipendi

Sono differenti i contratti di lavoro offerti a chi entra a far parte di Lidl. Spazio sia ai contratti di lavoro a tempo indeterminato che determinato. Per i più giovani sono previsti contratti di apprendistato finalizzati all’assunzione. Ed ancora, all’interno dei punti vendita c’è la possibilità di lavorare sia full time che part time. Gli stipendi percepiti variano a seconda del ruolo ricoperto. Solitamente lo stipendio base all’interno dei punti vendita è di 1.200 con contratto full time e 700 con un contratto di lavoro part time. Stipendi più alti per chi ricopre ruoli manageriali superando i 1.300 euro al mese. Si tratta di cifre puramente indicative, in quanto molto dipende anche dall’esperienza, dai ruoli ricoperti e dagli orari di lavoro.

Lavoro: come candidarsi alle posizioni aperte

Gli interessati alle nuove assunzioni ed a lavorare in Lidl, possono visitare la pagina Web del Gruppo e consultare le posizioni aperte. Nella sezione “Lavora con Noi” è possibile conoscere in tempo reale quelle che sono le esigenze aziendali e quali figure professionali sono ricercate. Candidatevi alle offerte di lavoro che sono il linea con il vostro profilo, registrando il curriculum online. Attenzione anche a rientrare perfettamente nei requisiti richiesti per ogni ruolo professionale. I recruiter analizzeranno attentamente i curriculum pervenuti e vi contatteranno se questi sono in linea con quanto ricercato dall’azienda. L’iter di selezione portato avanti da Lidl è particolare. Oggi, a causa della pandemia, l’azienda adopera solamente strumenti di selezione online, per evitare contatti e spostamenti. Per questo potrete essere sottoposti a test online, ma anche a video-interviste oppure interviste telefoniche.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro