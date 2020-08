Offerte lavoro magazzinieri: posizioni aperte e come candidarsi

Le migliori offerte di lavoro per magazzinieri pubblicate da Agenzie e aziende su portale Euspert: ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Se cerchi un lavoro come magazziniere, sul portale Euspert potrai trovare numerosi annunci pubblicati dalle migliori Agenzie per il lavoro e aziende che ricercano personale nel settore dei trasporti. Di seguito troverai le offerte di lavoro come autista e come candidarti direttamente su Euspert.

Lavorare come magazziniere: posizioni aperte

Quella del magazziniere è una figura indispensabile per qualsiasi tipo di azienda. Egli infatti si occupa della movimentazione delle merci in entrata e in uscita, cura la gestione del magazzino oltre alla ricezione, lo stoccaggio e la spedizione di merci in attività che si occupano o di produzione o di distribuzione.Vediamo di seguito le offerte pubblicate dalle migliori agenzie per il lavoro e aziende.

Le ricerche in corso di Orienta

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Orienta direttamente sul portale Euspert.

Magazziniere Cat. protette – Lucca . Orienta s.p.a. ricerca per azienda di Lucca un magazziniere appartenente alle categorie protette. Richiesta esperienza all’interno del magazzino e possesso del patentino per il muletto. La ricerca ha carattere di urgenza.

Orienta ricerca per azienda, un magazziniere da inserire nel reparto fonderia. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella stessa mansione, il possesso del patentino per il carrello elevatore,disponibilità a lavorare su 2 turni e possedere conoscenze meccaniche/elettriche. Completano il profilo forza fisica, buona manualità e flessibilità. Magazziniere – Montecchio Maggiore (Vicenza) . Per azienda metalmeccanica si ricerca questa figura professionale la quale svolgerà mansioni di carico/scarico materiale, stoccaggio, picking. E’ richiesto il patentino del muletto in corso di validità. Disponibilità alla turnazione

Si richiede la residenza in zone limitrofe all’azienda. Disponibilità immediata.

Richiesto patentino del muletto in corso di validità e dimestichezza nell’utilizzo. Gradita precedente esperienza nella mansione di magazziniere. Disponibilità immediata e residenza nei limitrofi dell’azienda.

Requisito fondamentale il patentino del muletto e dimestichezza nell’utilizzo. Disponibilità immediata e al lavoro in turnazione, residenza in zone limitrofe all’azienda.

Le ricerche in corso di Randstad

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Randstad direttamente sul portale Euspert.

Operaio magazziniere – Carrè (Vicenza) . Per azienda produttrice di prodotti in acciaio inox si ricerca giovane operaio specializzato. La persona si occuperà di: conduzione di macchinari automatici; attività di picking di magazzino; consegne/ritiri con furgone presso clienti/fornitori. Gradito diploma ad indirizzo tecnico. Richiesta esperienza anche minima in aziende metalmeccaniche. Completano il profilo passione per i risultati, versatilità, capacità di lavoro in team.

Per azienda leader del settore metalmeccanico di Reggio Emilia si seleziona una risorsa per il magazzino. E’ necessaria una pregressa esperienza in medesimo ruolo presso azienda strutturata e una buona capacità di utilizzo del muletto. La risorsa dovrà occuparsi di carico/scarico merce, picking, utilizzo del palmare e del muletto frontale. Condizione necessaria è avere il certificato con vaccinazione antitetanica valida. Magazzinieri – Lucca e Pescia. Randstad sta ricercando per un’importante azienda 4 magazzinieri da inserire negli ospedali di Lucca e Pistoia. La figura ricercata dovrà operare presso il centro di smistamento pacchi e farmaci per redistribuirli nei vari reparti. Il candidato dovrà avere buone doti organizzative, precisione e rapidità nel svolgere la mansione.

Altre offerte di lavoro magazzinieri

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da altre agenzie direttamente sul portale Euspert.

Magazziniere mulettista – Signa (Firenze) . Ali, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Scandicci, ricerca per azienda nel settore del legno e arredamento un addetto al magazzino con patentino del muletto. La risorsa inserita ha esperienza maturata in contesto affine e si occuperà di carico/scarico materiale, riscontro merce con bolle, allocazione merce in magazzino e supporto alle lavorazioni di assemblaggio e saldatura attraverso l’ausilio del muletto. Si richiede disponibilità immediata.

. e-work Spa Agenzia per il lavoro, cerca urgentemente per importante azienda di Viadana un carrellista con patentino ed esperienza nell’utilizzo del carrello e nella gestione del magazzino. Si richiede disponibilità immediata. Magazziniere – Parma. e-work Spa Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda operante nel settore alimentare questa figura professionale. La risorsa si occuperà di: movimentazione delle forme di parmigiano tramite utilizzo di macchine operatrici; organizzazione degli spazi del magazzino per la stagionatura; movimentazione manuale all’occorrenza delle forme di parmigiano. Requisiti richiesti: patentino per la conduzione di carrelli elevatori; minima esperienza pregressa nella mansione, possibilmente da settore simile; competenze meccaniche in caso di piccole manutenzioni sulle macchine operatrici.

Come candidarsi

Dopo aver consultato tutte le offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro magazziniere che trovi costantemente aggiornata, potrai facilmente candidarti. Effettua la registrazione al portale e inserisci i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro