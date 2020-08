Opportunità di lavoro con Sicuritalia: le posizioni aperte e come candidarsi

Opportunità di lavoro per guardie giurate ed addetti alla sicurezza non armata in Sicuritalia. Le posizioni aperte e come candidarsi ad esse

Nuove opportunità di lavoro arrivano direttamente dal Gruppo Sicuritalia attualmente alla ricerca di personale da assumere come guardie giurate e addetti alla sicurezza non armata. Le ricerche riguardano tutto il territorio nazionale, con la possibilità di carriera e crescita professionale. Ecco i requisiti richiesti e come candidarsi alle varie offerte.

Opportunità di lavoro con Sicuritalia

Sicuritalia è una nota azienda che opera nel settore della sicurezza ed è periodicamente alla ricerca di nuove figure professionali. Le sedi principali dell’azienda si trovano a Milano e Como, tuttavia le opportunità di lavoro sono estese a tutto il territorio nazionale. Sicuritalia fu fondata nel 1956 ed oggi conta circa 100 mila clienti e 15 mila collaboratori. Attualmente il Gruppo ricerca personale da impiegare come guardia giurata ed addetti alla sicurezza non armata in varie città della Penisola. Si tratta di interessanti occasioni professionali, che vi permetteranno di entrare a far parte di una realtà solida e seria, investendo sul vostro futuro professionale. Infatti, l’azienda è in continuo sviluppo e crescita, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro.

Cosa significa lavorare in Sicuritalia

Lavorare in Sicuritalia significa investire in maniera vincente sul proprio futuro professionale. L’attenzione rivolta ai clienti è eccellente, così come quella destinata ai dipendenti che vengono avviati a percorsi di formazione, di crescita e di sviluppo. I risultai migliori si raggiungono quando il personale è formato e sa come deve operare al meglio. Non è tutto, in quanto ci sono anche specifici benefici per chi lavora in Sicuritalia, così da garantire il benessere dei dipendenti. In particolare ci riferiamo alla possibilità di adoperare macchine aziendali, l’assicurazione sanitaria integrativa, telepass, carta carburante, rimborsi vari, smartphone, laptop, buoni pasto ed acquisto, assistenza ai familiari, istruzione e sanità. Questi sono solo alcuni dei servizi e benefici messi a disposizione del personale, ma la lista è ancora lunga, a dimostrazione della serietà e dell’impegno di questa realtà professionale.

Opportunità di lavoro come guardia particolare giurata

Come accennato in precedenza, attualmente la maggior parte delle opportunità di lavoro riguarda il profilo di guardia giurata ed addetti alla sicurezza non armata. Non serve il diploma di scuola superiore, ma gli interessati devono comunque possedere specifici requisiti. In particolare si richiede il possesso del porto d’armi in corso di validità ed attestazione di nomina a guardia particolare giurata. In fase di selezione sarà considerato titolo preferenziale la provenienza da forze armate o di sicurezza. Ulteriori requisiti sul sito del Gruppo. Spesso è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese.

Opportunità di lavoro come addetti alla sicurezza non armata

Opportunità di lavoro anche per gli aspiranti addetti alla sicurezza non armata. In questo caso i requisiti e le condizioni di lavoro sono differenti a seconda della città. Tanto per fare un esempio, può essere necessario possedere l’attestato antincendio, ma anche la conoscenza del computer e di particolari software. Essenziale la disponibilità a lavorare durante il fine settimana. Sarà considerato come titolo preferenziale l’esperienza in lavori analoghi e la predisposizione a lavorare a contatto con la gente. Non a caso gran parte delle posizioni aperte in questa area, ricercano addetti alla sicurezza da impiegare presso centri commerciali e luoghi analoghi. Anche in questo caso, sul sito di Sicuritalia potete visualizzare tutte le offerte di lavoro con i requisiti richiesti.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Gli interessati alle opportunità professionali, possono visitare il sito Sicuritalia, nella sezione Lavora con Noi. Le candidature devono essere inviate online, compilando l’apposito form presente sul sito. Per fare questo bisogna registrarsi gratuitamente alla piattaforma, così da poter ottenere le credenziali di accesso, che vi serviranno per effettuare il login e candidarvi alle posizioni aperte. Non è tutto, in quanto attraverso il portale potrete anche inviare delle candidature spontanee per le future opportunità di lavoro con il Gruppo. L’iter si selezione prevede dei colloqui in presenza ma anche telefonici o in video chiamata. Oltre a questo, tra gli strumenti di valutazione dei candidati, Sicuritalia utilizza anche test psico attitudinali, di logica e matematica. Ricordatevi di presentare il vostro Curriculum aggiornato e ben redatto, in maniera da avere più possibilità di essere presi in considerazione dagli addetti alla selezione del personale.

