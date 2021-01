San Carlo lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in San Carlo? L’azienda italiana specializzata nella produzione di patatine fritte, grissini, crostini, snack, pani, aperitivi e dolci, San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., cerca periodicamente personale impiegatizio, tecnico ed operaio da inserire nelle varie sedi ed agenti di commercio a supporto della rete vendita. Le offerte sono rivolte sia a laureati o laureandi che a risorse diplomate. Vediamo insieme alcune informazioni sull’azienda e tutte le offerte di lavoro in San Carlo.

San Carlo, profilo aziendale

L’azienda San Carlo nasco 80 anni fa, nel 1936, quando Francesco Vitaloni apre a Milano la “Rosticceria San Carlo” intitolata alla vicina chiesa di San Carlo al Lazzaretto. Il negozio si distingue ben presto per una specialità rivoluzionaria, le “patatine croccanti” che vengono distribuite quotidianamente alle panetterie e ai bar del circondario. Il successo arriva in pochi anni, quando la produzione passa da venti chili al giorno a quantità considerevoli, che rendono necessario il trasferimento in un sito produttivo di maggior grandezza nel 1940 a Greco. L’azienda prende così il nome “San Carlo … le patatine”.

Nel 1955 Alberto Vitaloni, attuale Presidente, subentra al padre e nel 1970 fonda la “San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.” con sede in Via Turati. Sotto la sua conduzione l’azienda raggiunge numeri impressionanti: ad oggi sono 100 le tonnellate di patatine prodotte ogni giorno (oltre a una ricca gamma di snack salati e dolci e di panificati), 4 gli stabilimenti, 2200 i dipendenti, 167 i depositi, 1300 i venditori e relativi furgoni che garantiscono una rete distributiva capillare su tutto il territorio.

L’azienda è ormai leader indiscussa e simbolo del made in Italy e pone sempre grandi e ambiziosi obiettivi per il futuro.

L’azienda in Italia e all’estero

Per comprendere meglio la grandezza e il valore di San Carlo, andiamo a guardare i numeri del suo successo e della sua distribuzione sul territorio italiano ed estero. In Italia, San Carlo è presente con 4 stabilimenti produttivi: Pai industriale a Novara, San Carlo Mantova a Roverbella (MN), San Carlo Snacks a Lavis (TN), Valsusa a S. Ambrogio (TO) e 167 centri di distribuzione relativi ai marchi San Carlo (Junior, Wacko’s, Autentica Trattoria), Pai, Delgrossi e Pan d’Or. L’azienda è molto diffusa anche all’estero dove è presente con i seguenti siti produttivi: Francia (Soprex ad Arles,Biscuits Gardeil ad Astaffort e Painsol a Salbris) e i seguenti marchi Flodor, Gardeil, Nutsy in Francia e Crecs, Cropan in Spagna. La rete distributiva, invece, è presente sia nei paesi UE (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Malta, Slovenia, Spagna) che extra-UE (Albania, Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giordania, Hong Kong, Israele, Korea del Sud, Kossovo, Kuwait, Indonesia, Marocco, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan).

San Carlo lavora con noi, aree di inserimento

In San Carlo troviamo 14 aree aziendali nelle quali è possibile inserirsi, ognuna con secifici ruoli e funzioni. Eccole in elenco:

Amministrazione, Finanza e Controllo Gestione e Recupero crediti Sistemi informativi e organizzazione Affari generali e legali Risorse umane Consumer Marketing e comunicazione Vendite e Trade marketing Forza vendita Acquisti Produzione, Engineering e Manutenzione Ricerca e Sviluppo Assicurazione e controllo qualità Logistica e Customer service Segreteria di Direzione

San Carlo lavora con noi, posizioni aperte

Ecco l’elenco delle posizioni aperte in San Carlo, suddivise per le aree di inserimento sopra riportate:

Vendite e Trade Marketing

Responsabile Commerciale Normal Trade/GDO – Veneto e Liguria: Si ricerca questa figura che si occuperà principalmente di: sviluppo e realizzazione del progetto di penetrazione commerciale sul territorio a medio/lungo periodo in tutti i canali; realizzazione dei piani mensili per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi commerciali e gestionali; gestione a 360° della forza vendita; supervisione dei processi gestionali. Requisiti: esperienza strutturata nella gestione di Risultati e Uomini provenienti da aziende distributive del FOOD BTB e BTC e dal canale GD/DO; capacità di utilizzo dei supporti informatici, in particolare excell e MS Office; residenza sul territorio o disponibilità al trasferimento.

Forza vendita

Agente di Commercio (monomandatario): rappresenta la figura chiave e la più ricercata in azienda, con offerte attive su tutto il territorio nazionale . Alla risorsa verrà affidato un portafoglio clienti già attivo del canale Dettaglio/Ho.Re.Ca. , sul quale opererà in tentata vendita con garanzia di esclusiva.

(monomandatario): rappresenta la figura chiave e la più ricercata in azienda, con offerte attive . Alla risorsa verrà affidato un portafoglio clienti già attivo del canale Dettaglio/Ho.Re.Ca. , sul quale opererà in tentata vendita con garanzia di esclusiva. Magazziniere – Milano: La risorsa si occuperà dello stoccaggio e della cura della merce in arrivo da MCDF nel magazzino, supporto nella preparazione della merce in uscita e la preparazione delle singole consegne. Requisiti: capacità di lavorare in autonomia; precisione e affidabilità; conoscenze informatiche e possesso del patentino da muletto.

Produzione, Engineering e Manutenzione

Manutentore elettrotecnico – Novara: Il candidato dovrà garantire il buon funzionamento degli impianti presenti nello stabilimento produttivo, operando interventi di manutenzione preventiva, interventiva/straordinaria e migliorativa nel rispetto delle procedure e delle direttive aziendali.

Il candidato dovrà garantire il buon funzionamento degli impianti presenti nello stabilimento produttivo, operando interventi di manutenzione preventiva, interventiva/straordinaria e migliorativa nel rispetto delle procedure e delle direttive aziendali. Manutentore meccanico – Novara : la risorsa selezionata avrà il compito di garantire il buon funzionamento degli impianti presenti in fabbrica attraverso interventi di manutenzione pianificata, ordinaria e a chiamata, nel rispetto delle procedure e delle direttive aziendali.

: la risorsa selezionata avrà il compito di garantire il buon funzionamento degli impianti presenti in fabbrica attraverso interventi di manutenzione pianificata, ordinaria e a chiamata, nel rispetto delle procedure e delle direttive aziendali. Addetto Programmazione e Logistica di Stabilimento – Roverbella (MN) : La figura, che potrà essere inserita in stage o con contratto a tempo determinato, riporterà al Responsabile Programmazione e Logistica e, attraverso un percorso di formazione e di crescita commisurato alle capacità e ai risultati, dovrà occuparsi principalmente di: gestione dei magazzini; assicurare il corretto svolgimento dell’inventario mensile dei magazzini; Assicurare il Call-off materiali per la produzione. Requisiti: esperienza di programmazione / pianificazione della produzione; Esperienza in area logistica (no export); esperienza di inventari fisici-contabili; esperienza di Distinta Base e ricette; conoscenza di sistemi gestionali-amministrativi (SAP, AS400/JDE).

: La figura, che potrà essere inserita in stage o con contratto a tempo determinato, riporterà al Responsabile Programmazione e Logistica e, attraverso un percorso di formazione e di crescita commisurato alle capacità e ai risultati, dovrà occuparsi principalmente di: gestione dei magazzini; assicurare il corretto svolgimento dell’inventario mensile dei magazzini; Assicurare il Call-off materiali per la produzione. Requisiti: esperienza di programmazione / pianificazione della produzione; Esperienza in area logistica (no export); esperienza di inventari fisici-contabili; esperienza di Distinta Base e ricette; conoscenza di sistemi gestionali-amministrativi (SAP, AS400/JDE). Ingegnere di processo Jr – Novara: Si richiede Laurea triennale e/o specialistica in Ingegneria dell’industria, Ingegneria di Produzione o equipollente; Preferibili conoscenze in ambito elettronico, pneumatico-meccanico e in automazione; comprensione flussi produttivi azienda alimentare; progettazione linee automatiche per il confezionamento; ottima conoscenza degli strumenti informatici/Pacchetto Office in particolare EXCEL; buona conoscenza della lingua inglese.

Logistica e Customer service

Stage amministrazione logistica – Pavia: Per la Direzione Customer Service e Logistica si ricerca un Laureando / laureato in Economia Aziendale o Ingegneria Gestionale da inserire in stage nel team Ufficio Amministrazione Logistica il quale dovrà supportare le operazioni logistiche e contabili del polo dedicato.

Lavorare in San Carlo

L’azienda cerca persone che abbiano le seguenti caratteristiche:

competenze specifiche inerenti il ruolo / settore di riferimento

capacità di integrarsi in una squadra coeso

specifiche abilità personali quali flessibilità, intraprendenza e predisposizione ad attuare metodi e comportamenti con forte senso di responsabilità, predisposizione al lavoro in team e orientamento ai risultati

Il processo di selezione dei candidati in San Carlo è definito, dall’azienda stessa, come “tradizionale”,nel senso che non sono previsti colloqui via internet o test on-line. I candidati ritenuti interessanti in base al cv inviato vengono chiamati per un colloquio personale, dapprima con le Risorse Umane e, in seguito, con i Managers di funzione.

L’inserimento in azienda avviene con un piano preparato ad hoc per ogni nuovo collaboratore che vengono affiancati sin dal primo giorno dai manager di riferimento dell’area.

San Carlo lavora con noi, come candidarsi

Tutte le offerte di lavoro in San Carlo sono consultabili alla pagina web aziendale alla sezione “Lavorare in San Carlo”. Selezionate l’area di interesse e trovate l’elenco completo delle posizioni aperte. Per candidarsi, effettuare la registrazione e compilare il form di riferimento. L’azienda offre la possibilità di inviare anche una candidatura spontanea.