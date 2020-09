Tech Jobs fair Pisa 2020 e workshop gratuiti: ecco come partecipare

In arrivo la terza edizione del Tech Jobs fair Pisa 2020 con tanti workshop gratuiti a cui poter partecipare. Ecco come prenotarsi

Torna l’appuntamento tanto atteso da esperti ed appassionati del mondo tech, con la terza edizione del Tech Jobs fair di Pisa. Il 10 ottobre 2020 l’appuntamento si terrà in presenza, nel rispetto delle nuove regole sulla sicurezza. Tanti ed interessanti i workshop completamente gratuiti a cui poter prendere parte.

Tech Jobs fair Pisa 2020

Rodolfo Duè, organizzatore del TECH JOBS fair – photo by Enikő Lőrinczi

Il 10 ottobre arriva la terza edizione del Tech Jobs fair di Pisa. Finalmente, dopo la piccola parentesi online di giugno, l’appuntamento torna in presenza, nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, per evitare contagi da Coronavirus. Si tratta di un evento molto significativo, che mette in comunicazione le varie aziende alla ricerca di personale con gli aspiranti professionisti amanti del settore tech e della tecnologia in generale. Durante l’evento, le aziende già affermate, avranno l’opportunità di presentarsi al pubblico, ma dall’altra parte anche i giovani che vogliono affermarsi nel settore potranno farsi notare dalle imprese.

L’appuntamento con il Tech Jobs fair Pisa è fissato per il 10 ottobre alle Officine Garibaldi. La novità di quest’anno sono i workshop completamente gratuiti a cui poter prendere parte. Da quest’anno oltre a mettere in comunicazione le aziende con professionisti e neolaureati, ci si preoccuperà di garantire l’interscambio di conoscenze tra i vari professionisti tech e chi è attirato dal settore ma ha ancora poche esperienze e conoscenze a riguardo.

I workshop al Tech Jobs fair Pisa 2020

Uno dei workshop a cui sarà possibile prendere parte il 10 ottobre è: “Facciamo co-design”. Corso intensivo della durata di 3 ore, con lo scopo principale di procedere alla sperimentazione di un nuovo modo di sviluppare software e creare prodotti innovativi grazie al lavoro in team. Questo workshop è stato pensato per i designer e sviluppatori oltre che per le altre figure professionali attinenti a questo settore. L’approccio adoperato è quello Human centered, usando strumenti e pratiche di co-design. Ed ancora, questo appuntamento sarà un mix di fasi creative, discussioni, lavoro sia individuale che collettivo. Non a caso, il workshop terminerà con la presentazione di un prototipo cartaceo. A capo di questo importante appuntamento ci sarà la designer freelance Marianna De Caro con una solida, affermata e consolidata esperienza per quel che riguarda la progettazione di app.

“Da 0 a App: creare un app in un ora anche per chi non l’ha mai fatto”

Altro importante ed interessante workshop presente al Tech Jobs fair Pisa 2020 è quello chiamato: “Da 0 a App: creare un app in un ora anche per chi non l’ha mai fatto”. I temi affrontati in questo appuntamento saranno svariati, come ad esempio: argomenti connessi allo sviluppo di applicazioni iOS, dal tool di sviluppo Xcode fino ad arrivare ai principali framework di iOS. Per partecipare a questo evento è però richiesta la conoscenza base di programmazione e si rivolge a tutti coloro che hanno la voglia di incominciare a creare App sia per mobile che per Pc. Il workshop sarà tenuto da Dimitri Giani, un affermato sviluppatore Mobile da più di 10 anni.

“Migliora la candidatura e mettiti in evidenza”

Il terzo workshop che vi presentiamo è: “Migliora la candidatura e mettiti in evidenza”. Questo ha lo scopo di mostrare le tecniche migliori per presentarsi ad un recruiter, illustrando al meglio il proprio profilo, con le varie conoscenze e competenze. Non sarà accantonata la parte relativa alla stesura di un buon Curriculum. Il workshop è ad opera di Lorenzo Pinna, senior UX designer specialista nella conversione. Questo appuntamento all’interno del Tech Jobs fair Pisa 2020 è consigliato a tutti coloro che si vogliono avvicinare al settore tech ma anche a chi vuole realmente cambiare lavoro attirato sempre di più dalla tecnologia in tutte le sue forme.

Partecipare a questi appuntamenti è gratis, tuttavia i posti a disposizione sono limitati. Per questo motivo è necessaria la prenotazione che è già possibile fare sul sito del TECH JOBS fair di Pisa.