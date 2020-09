TECH JOBS fair: appuntamento a Pisa il 10 ottobre 2020 per la terza edizione

Il 10 ottobre 2020 a Pisa arriva la terza edizione del TECH JOBS fair. Le aziende TECH si presentano ai visitatori e professionisti. Evento da non perdere

Il 10 ottobre 2020 torna il TECH JOBS fair, uno degli eventi più importanti del settore. Tante le novità di questa terza edizione pisana, pensate per le aziende ed i visitatori. L’evento si svolgerà in presenza, dopo l’esperienza online dello scorso giugno dovuta all’emergenza sanitaria da Covid. Un’occasione imperdibile per le aziende TECH e per chi sogna di lavorare nel settore, con la possibilità di farsi notare e di conoscere meglio questa importante realtà.

TECH JOBS fair: nuovi appuntamenti in arrivo

Rodolfo Duè al TECH JOBS fair

Il 2020 è stato e continua ad essere un anno particolare a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La pandemia ha modificato le nostre abitudini ma anche il modo di lavorare e di vivere le realtà aziendali. Anche il calendario di uno degli eventi più significativi nel mondo TECH è stato modificato, posticipando alcune date. Infatti, l’edizione che doveva tenersi a Genova lo scorso 18 aprile e stata posticipata al 14 novembre. Stessa sorte per l’edizione fiorentina, che si sarebbe dovuta tenere a Firenze il 23 maggio ma, a causa del Coronavirus, è slittata al 5 dicembre 2020. Per quanto riguarda l’edizione pisana invece, resta confermato l’appuntamento nella città toscana per il 10 ottobre 2020 presso le Officine Garibaldi. Piccole modifiche che tuttavia non interrompono l’evento che continua a garantire l’incontro ed il confronto tra domanda ed offerta di lavoro.

Che cos’è il TECH JOBS fair

Il TECH JOBS fair arriva alla sua terza edizione, dopo il successo degli anni passati. Si tratta di un’esperienza significativa sia per le aziende attive nel settore TECH che per i candidati alla ricerca di occupazione. Un incontro che mette in comunicazione le varie aziende alla ricerca di nuovo personale con aspiranti professionisti, che vogliono affermarsi nel settore tecnologico. Durante gli incontri, le aziende hanno la possibilità di presentarsi e di raccontarsi, mettendo in luce la loro filosofia e mostrando come di opera all’interno di quelle realtà professionali. Non è tutto, in quanto l’evento consente ai candidati di farsi conoscere dalle aziende che prendono parte all’iniziativa. Una formula vincente, che negli anni passati ha conferito successo e visibilità alle edizioni precedenti del TECH JOBS fair.

Il successo delle edizioni passate

Il TECH JOBS fair ha avuto una grande risonanza ed importanza nelle edizioni passate ed anche la terza ha tutte le carte in regola per diventare un successo. Le precedenti edizioni si sono avute nel 2018 e nel 2019, in varie città italiane. Lo scorso 12 ottobre 2019 l’edizione pisana ha registrato la partecipazione massiccia di aziende e visitatori, confermando il fatto che l’evento è in continua evoluzione. Anche la prima edizione del 13 ottobre 2018 a Pisa ha consentito a tante imprese di mettersi in contatto con aspiranti professionisti nel settore.

Un appuntamento che si migliora anno dopo anno, destinato ad affermarsi sempre di più sul territorio. Un modo per incentivare i giovani laureati a seguire i loro sogni e farsi conoscere con tutto il bagaglio culturale acquisito negli anni, ma anche l’occasione per presentare al pubblico le aziende TECH che operano sul territorio.

L’importanza del TECH al giorno d’oggi

La pandemia da Coronavirus ha accentuato una convinzione che già si era fatta strada nel corso degli anni, l’importanza del digitale e delle aziende TECH. Nel periodo di lockdown siamo sopravvissuti grazie alla tecnologia in tutte le sue forme, sia da un punto di vista professionale che personale. Ne consegue il ruolo centrale assunto dalle aziende TECH, che con il loro operato offrono servizi sempre più efficienti e tempestivi. Come afferma Rodolfo Duè, founder del TECH JOBS fair: “Con la pandemia il carico di lavoro e di responsabilità sulle aziende TECH è aumentato enormemente in tutto il mondo e molte di loro, anche in Italia, si sono trovate nella condizione di dover aumentare gli organici ricercando nuovo personale TECH in questa nuova strana condizione con uffici chiusi e lavoro a pieno regime. E’ con questo spirito che ci accingiamo a introdurre la terza edizione del TECH JOBS fair di Pisa – nel 2020 avremo anche edizioni a Genova e a Firenze – alle Officine Garibaldi.”

Edizione Pisana: si torna in presenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza

L’importanza del settore TECH è stata presentata dal 15 al 20 giugno 2020 nel TECH JOBS fair Smart Edition. Un’edizione completamente online a causa della pandemia da Coronavirus. Oggi, dopo il periodo di lockdown, l’appuntamento torna in presenza, con la terza edizione pisana che si terrà il 10 ottobre 2020 alle Officine Garibaldi. Ovviamente il tutto si svolgerà garantendo il rispetto delle norme sulla sicurezza anti-Covid. Le aziende che aderiscono all’iniziativa saliranno sul palco e si presenteranno al pubblico, cercando di motivare le candidature, soprattutto quelle di neolaureati nelle discipline STEM, che rappresentano il cuore pulsante del settore.

Quest’anno ci sono delle novità, come i vari workshop tecnici completamente gratuiti, che si svolgeranno in un’apposita sala situata al primo piano delle Officine Garibaldi. Il programma completo sarà pubblicato a breve. Attualmente sono ancora aperte le adesioni rivolte alle aziende interessate a partecipare all’evento. Ricordiamo che il TECH JOBS fair Pisa 2020 è realizzato con la collaborazione di: Bianco Lavoro – Euspert, Google Developers Group Pisa, Internet Festival e Talent Garden Pisa. Vi invitiamo a partecipare numerosi.